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حكومة الأردن الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

9/18/2024 7:15:39 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن مسؤولون أن الحكومة الجديدة في الأردن أدَّت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم، لتضطلع بمهمة تسريع إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي، وإنجاز خطط تحديث سياسية واقتصادية.

وكان رئيس الوزراء الجديد جعفر حسان مديراً لمكتب العاهل الأردني قبل أن يشكّل الحكومة. وتلقى حسان تعليمه في جامعة هارفارد.

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