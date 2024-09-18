حكومة الأردن الجديدة تؤدي اليمين الدستورية

حكومة الأردن الجديدة تؤدي اليمين الدستورية
التاريخ
9/18/2024 7:15:39 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن مسؤولون أن الحكومة الجديدة في الأردن أدَّت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبد الله اليوم، لتضطلع بمهمة تسريع إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي، وإنجاز خطط تحديث سياسية واقتصادية.
وكان رئيس الوزراء الجديد جعفر حسان مديراً لمكتب العاهل الأردني قبل أن يشكّل الحكومة. وتلقى حسان تعليمه في جامعة هارفارد.
MENAFN18092024000110011019ID1108687336
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.