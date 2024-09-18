جلسة لمناقشة الإنجازات العالمية في مجال أنظمة النقل الذكية المتكاملة

ناقشت جلسة "الابتكارات لأجل التكامل في أنظمة النقل الذكية" الإنجازات العالمية التي تحققت خلال الفترة الأخيرة في مجال أنظمة النقل الذكية المتكاملة والتي تهدف إلى تقديم خدمات متطورة في أنماط النقل وإدارة المرور واستخدام شبكات النقل بشكل أكثر أماناً، كما طرح المتحدثون أسئلة توضح أهم التحديات التي يتوجب التركيز عليها ودراستها، وهي كفاءة ومرونة هذه الأنظمة المتكاملة المبتكرة وماهي العوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الأنظمة.

وتحدث ستيفن لوي، المتحدث الرئيس في الجلسة، رئيس شركة أنظمة النقل الذكية في هونغ كونغ، عن أهمية التركيز على كيفية نجاح أدوات الابتكار وتوظيفها في تحقيق التكامل بين الدول، بغض النظر على اختلافات في وجهات النظر الخاصة بها.

وعرض المتحدث تجربة نجاح شبكات الطرق في الصين والقطار السريع الذي ساهم في خفض أوقات السفر، حيث عمل نظام الطريق السريع على جعل الحركة المرورية أكثر انسيابية.

وسلط ألاسدير كاين، مدير تطوير الأبحاث وتنسيق التكنولوجيا في وزارة النقل الأمريكية، سلط الضوء على أهمية تطوير التكنولوجيا وتصديرها لدول العالم ودعمها بأحدث نتائج الدراسات والبحوث لإنشاء بنية تحتية رقمية قادرة على تطوير وسائل النقل.

وأكد كورتيس ماكبرايد، الرئيس التنفيذي لشركة Miovision في كندا، أهمية الأخذ بالاعتبار لعدد مستخدمي شبكات الطرق وفئاتهم، وذلك لتلبية احتياجاتهم والاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتطوير الطرق وإرضاء مستخدميها.

بدوره، أوضح فريد كالت، رئيس شركة أنظمة النقل الذكية في سنغافورة، أن التطور التكنولوجي الذي تعيشه أصبح أمر طبيعي، ومن بينها استخدام المركبات الكهربائية، كما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي والاستفادة من إمكانياته لاتخاذ قرارات أفضل في إدارة الحركة المرورية والطرق.

وقال دونالد كالتس، من وزارة النقل في بريطانيا، إنه يجب الاهتمام بفئة أصحاب الهمم والاستفادة من التقنيات في تسهيل تنقلهم واستخدامهم لوسائل النقل العامة دون تردد.