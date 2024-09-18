«هيئة الصحة» و«دائرة الاقتصاد والسياحة» توقّعان مذكّرة تفاهم للنهوض بقطاع السياحة الصحية بدبي

أسّست هيئة الصحة ودائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، مرحلة استثنائية جديدة، لزيادة حصة دبي من سوق السفر والسياحة الصحية الدولية، وترسيخ مكانتها لتصبح الوجهة المفضّلة والأكثر تميّزاً على مستوى الرعاية الصحية وجودة الحياة والسعادة.

وعزّز الطرفان شراكتهما لتحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال توقيعهما مذكرة تفاهم، مؤخراً، حيث قام معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وسعادة عوض صغيّر الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي بتوقيع المذكرة بحضور مجموعة من المسؤولين والمختصين لدى الجانبين.

واستندت مذكرة التفاهم في أهدافها ومجالات التعاون التي تضمنتها، إلى توجّهات هيئة الصحة بدبي، الرامية إلى تحقيق التنافسية والكفاءة التشغيلية والشفافية، وضمان جودة الخدمات والمنتجات الصحية المقدّمة وفق السياسات المعتمدة وأعلى المعايير العالمية، إلى جانب تعزيز ودعم الابتكار واستشراف المستقبل في كافة المجالات الصحية. وكذلك ارتكزت على توجّهات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الهادفة إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى جعلها وجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، فضلا عن كونها أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، وكذلك زيادة تنافسيتها ضمن المؤشرات الاقتصادية والسياحية العالمية، وتعزيز استقرار الإمارة ومكانتها كمركز عالمي للاقتصاد والتجارة والسياحة والخدمات اللوجستية والاستثمار ضمن منظومة الاقتصاد العالمي.

وفي إطار ذلك، قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تجسيداً للرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تلتزم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي بتطوير الشراكات وعقد الاتفاقيات التي تسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الجهات للوصول إلى مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي من شأنها تعزيز مكانة المدينة لتصبح وجهة رائدة عالميا للأعمال والترفيه، وكذلك تحقيق رؤية القيادة الرشيدة لجعل المدينة الأفضل في العالم للعيش والعمل والزيارة".

وأضاف معاليه قائلاً: "إنّ توقيع مذكرة التفاهم مع هيئة الصحة بدبي يأتي في هذا الإطار، وسوف يسهم في تعزيز قدرتنا وتوثيق علاقاتنا مع شبكة واسعة من الشركاء لاستقطاب شريحة مهمة من الجمهور المستهدف. وإنّنا نتطلّع للعمل سويّا من أجل المساهمة في جذب الاستثمارات لتدشين مشاريع رائدة في القطاع الصحي، وكذلك استضافة المؤتمرات والاجتماعات الطبية العالمية الكبرى، إلى جانب جعل دبي الوجهة المفضلة للمسافرين الراغبين في الحصول على أفضل الخدمات الصحية، وذلك لما تتمتّع به من بنية تحتية متطوّرة، ومرافق صحّية حديثة، وخدمات متميّزة".

ومن جهته، قال عوض الكتبي، مدير عام هيئة الصحة بدبي: "إن تميز دبي (جغرافياً) بوجودها في قلب العالم، وما تمتلكه من إمكانيات وقدرات هائلة، وما تشهده من إنجازات وتطورات سريعة ومذهلة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، كل ذلك عزز من مكانة دبي الدولية وتقدمها المستمر، وخاصة على مستوى الساحة الصحية العالمية، التي تحتل فيها مركزاً بارزاً".

وأضاف قائلاً: "إن دبي سخرت كل إمكاناتها من بنى تحتية وتقنية وحلول ذكية، ونظم وتشريعات وتسهيلات، لخلق فرص استثمارية واعدة في القطاع الصحي، وتوفير مناخ صحي آمن، وهذا بدوره ما جذب مجموعة كبيرة من المستشفيات الدولية والمراكز التخصصية الرائدة، التي اختارت دبي مقراً لها، كما جذب الباحثين عن جودة الحياة والرفاه الصحي للعيش في دبي".

وأكد الكتبي أن هيئة الصحة تُقدر العمل مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأنها تعتبر العاملين في الهيئة والدائرة فريقاً واحداً يخدم إمارة دبي وتوجهاتها وتطلعاتها وأهدافها الاستراتيجية، فيما أكد أن مذكرة التفاهم المبرمة اليوم مع الدائرة، تُعد فرصة مهمة لتنشيط حركة السياحة الصحية، وزيادة معدلاتها، وتحقيق التنافسية في هذا المجال، الذي يشهد سباقاً عالمياً متواصلاً.

مجالات التعاون

تهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون المشترك لتنفيذ حزمة من المبادرات الإستراتيجية لدعم وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وجذب الاستثمارات لتسريع نمو قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، وكذلك التعريف بأفضل الممارسات المتعلقة بالقطاع الصحي بدبي بما في ذلك الصحة الرقمية، ودعم تطوير الأعمال للمستثمرين المحتملين، وتسريع رحلة نمو أعمالهم بما في ذلك خدمات رعاية المستثمرين المتعلقة بتسجيل الأعمال، وتقديم الدعم اللوجستي والتنظيمي بشأن هذه الأعمال بما يتوافق مع التشريعات واختصاص كل طرف.

كما سيعمل الطرفان وفق هذه المذكرة على بناء وتأسيس شبكة واسعة من الشركاء الدوليين لدعم اقتصاد دبي، من خلال جذب المستثمرين المحليين والأجانب نحو قطاع الرعاية الصحية في إمارة دبي. حيث ستتكاتف جهودهما من أجل تعزيز السياحة الصحية عبر تسهيل زيارة الوفود الرسمية للمنشآت الصحية بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها في تلك المرافق والمنشآت. وأيضا سيتم تعزيز التعاون الثنائي في مجال تسهيل تبادل المعرفة والأبحاث المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية واستكشاف فرص الاستثمار المتاحة.

وسيعمل الطرفان على دعم الأنشطة المتعلقة ببرنامج "السفير"، وهو برنامج تشرف عليه دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ويهدف إلى جذب المؤتمرات والاجتماعات الدولية لاستضافتها في المدينة، إضافة إلى تعزيز التعاون في الفعاليات المحلية والخارجية، الهادفة للترويج والتسويق للإمارة. وسيحرص الطرفان على استقطاب المؤتمرات الطبية العالمية، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال المعارض، وورش العمل التي تعنى بالسياحة الصحية.

نمو نشط لحركة السياحة الصحية

وكشف تقرير حديث صادر عن هيئة الصحة بدبي نمواً كبيراً في حركة السياحة الصحية في الإمارة خلال العام الماضي 2023، سواء من حيث عدد المرضى الدوليين القادمين لتلقّي العلاج على أيد أفضل الكوادر الطبية المحلية والعالمية في الإمارة، أو من حيث قيمة الإنفاق الطبي على خدمات الرعاية الصحية، وهو ما يعكس تنامي الثقة العالمية بمستوى ونوعية وجودة الخدمات الصحية التي تقدّمها المدينة بمختلف التخصّصات الطبية، ويظهر مكانتها كوجهة رائدة للسياحة الصحية على المستويين الإقليمي والعالمي، وقدرتها على جذب المرضى الباحثين عن أفضل مستويات العناية.

وأظهر التقرير أن دبي استقبلت خلال العام الماضي 691,478 سائحاً صحياً من مختلف دول العالم، تجاوزت قيمة إنفاقهم الطبي المليار و34 مليون درهم، وهي نتائج تخطّت أرقام السياحة الصحية لعام 2022، الذي بلغ فيه عدد السياح الصحيين 674 ألف سائح، وقيمة إنفاقهم الطبي 992 مليون درهماً.

بالإضافة إلى ذلك، تجاوزت الإيرادات غير المباشرة للسياحة الصحية بدبي خلال العام الماضي المليارين و305 ملايين درهم، وساهمت بشكل واضح في رفد الناتج المحلي الإجمالي لدبي من خلال تنشيط قطاعات الطيران والفنادق والضيافة والاتصالات وغيرها من القطاعات الأخرى. وتؤكد هذه النتائج المحققة أهمية الدور الذي تقوم به دبي كمركز عالمي مهم للسياحة الصحية، ومحفز رئيسي للتنمية الاقتصادية على نطاق أوسع.