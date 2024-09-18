بعد 3 سنوات من إطلاق «نافس».. 114 ألف مواطن يعملون بالقطاع الخاص

يحتفل مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية بمناسبة مرور ثلاث سنوات على تأسيسه وإطلاق برنامج "نافس" الذي يشرف عليه المجلس والذي حقق منذ سبتمبر 2021 وحتى اليوم إنجازات لافتة، متجاوزاً أهدافه بالوصول إلى نسب أكبر في أعداد المواطنين العاملين في القطاع الخاص، حيث تجاوز عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والمصرفي 114 ألف مواطن، بينهم أكثر من 81 ألف مواطن ومواطنة تم توظيفهم بعد إطلاق برنامج "نافس" ومازالوا على رأس عملهم حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري.

وقد عقد مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية خلال الأعوام الثلاثة الماضية العديد من الشراكات البنّاءة التي ساهمت في توظيف المواطنين ضمن القوى العاملة في أكثر من 21 ألف شركة خاصة.

وبهذه المناسبة أكّد معالي محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، حرص القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مكانة المواطن باعتباره الثروة الأغلى في الوطن، مشيراً إلى أنّ توجيهات القيادة المستمرة في تمكين الكفاءات الإماراتية وإعدادها لمواجهة تحدّيات المستقبل تشكل أساساً في تعزيز تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث يشكّل برنامج "نافس" الذي يُتِمّ عامه الثالث بسجّل حافل بالإنجازات، تجسيداً لتوجيهات قيادتنا وانسجاماً مع رؤيتها ، في تحقيق الريادة والارتقاء بتنافسية الدولة

بعقول وسواعد الكوادر الوطنية، التي

نفخر بامتلاكها أعلى المواهب والمهارات، مما يجعلها جديرة بشغل مختلف الوظائف في مختلف القطاعات.



وأشار معاليه إلى دور برنامج "نافس" في إعداد جيل متميز من الكوادر والقيادات الوطنية القادرة على مواكبة متطلبات المرحلة المستقبلية من خلال مساهمتها ضمن القطاع الخاص، مما يرتقي بالمنظومة الاقتصادية الوطنية، مؤكّداً ثقته بما يحمله المستقبل من إنجازات جديدة لبرنامج "نافس".

ومن جانبه، أكّد معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، عضو مجلس إدارة

ورئيس اللجنة الاستشارية لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية على أهمية الإنجازات التي حققها برنامج "نافس" مشيرا الى ان هذه الإنجازات تعكس نجاح الاستراتيجيات والبرامج الرائدة التي يعتمدها مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية في ضوء توجيهات ومتابعة

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء ،رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة

المجلس، وبما يلبي

توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الثاقبة في تعزيز وترسيخ دور المواطن في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة عبر انضمامه الى القوى العاملة في القطاع الخاص.

وأشار معاليه إلى أن ما يقدمه "نافس" من دعم مالي وبرامج تدريب وتأهيل رائدة، ساهم بشكل لافت في دعم ملف التوطين وتحقيقه إنجازات تاريخية غير مسبوقة من حيث أعداد المواطنين المنضمين إلى القطاع الخاص الذي يعتبر شريكا استراتيجيا للحكومة في هذا الملف الوطني المهم.

وأضاف معاليه إلى أن الوزارة ماضية في تطبيق رؤيتها الرامية الى ان يكون سوق العمل ممكنا للمواطنين وجاذبا للكفاءات العالمية وذلك بالتوازي مع المضي قدما نحو تعزيز تنافسية السوق الذي يتميز باستقراره وكفاءته وتصدره الأسواق العالمية في العديد من المؤشرات ، مؤكدا مواصلة الوزارة في خططها وبرامجها الداعمة للكوادر الإماراتية بالتعاون والتنسيق مع برنامج "نافس"،

لتوفير المزيد من فرص العمل النوعيّة والمستدامة للمواطنين عبر التعاون الوثيق مع الجهات الشريكة والالتزام بترسيخ مكانة المواطن الإماراتي باعتباره الثروة الأغلى في الوطن والعمل على توطيد الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

وقال "اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتوطين سياسات وبرامج ناجحة تهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الإماراتية، كما حرصت الوزارة على تطوير السياسات وآليات العمل التي تسهم في تعزيز جاذبية القطاع الخاص وتحفيز نموّه ودفع جهود التوطين في هذا القطاع الحيوي الذي يشكّل حجر أساس في اقتصادنا الوطني".

وأشاد معاليه بالتزام شركات القطاع الخاص بتحقيق مستهدفات التوطين وبتفاعلها اللافت مع سياسات التوطين الرامية الى توظيف وتدريب المواطنين في القطاع الخاص مثمنا في الوقت نفسه تعاون الحكومات المحلية في هذا الملف الوطني.

وبدوره، أشاد سعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، بالإنجازات الرائدة التي تمّ تحقيقها في إطار برنامج نافس مؤكّداً على دور البرامج التدريبية التي يقدّمها البرنامج في تعزيز كفاءة ومهارات الكوادر الوطنية، وتوسيع آفاق الفرص المهنية أمامها.

وقال: "حظي برنامج "نافس" على مدار ثلاثة أعوام بدعم لا محدود من قيادتنا الرشيدة التي تضع المواطن في رأس أولوياتها، وقد استطعنا بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين والشركاء الاستراتيجيين تحقيق إنجازات تفوق المتوقع، ونفخر اليوم بوصول عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى ما يزيد على 114 ألف مواطن ومواطنة ضمن مختلف القطاعات المهنية ومجالات العمل المتنوعة، التي أتاحت لهم المساهمة الفاعلة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأضاف: "نعمل على توسيع نطاق مبادراتنا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين من القطاعات كافة، ونسعى إلى تحسين المبادرات الموجودة بما يتناسب مع المتطلبات المستجدّة لسوق العمل، وإلى تقديم برامج مبتكرة تستجيب لهذه المتطلبات المتغيرة وتوفّر للمواطنين فرصاً حقيقية للنمو والتطور". مؤكّداً أن تنوّع البرامج القطاعية والنوعية التي قدمّها "نافس" ساهمت في تغيير الثقافة المجتمعية تجاه العمل في القطاع الخاص، من خلال زيادة إقبال المواطنين على العمل في هذا القطاع والتميّز فيه والمضيّ بمسيرتهم المهنية ضمن مجالاته المتنوعة.

ودعا سعادته الشباب المواطنين العاملين في القطاع الخاص والباحثين عن عمل إلى زيارة منصة "نافس" والتسجيل في البرنامج للاطلاع على فرص العمل والبرامج التدريبية المتاحة التي تحدّث باستمرار على المنصّة.

وأشار المزروعي إلى أهمية "جائزة نافس" التي تستعدّ لتكريم المتميزين من منشآت القطاع الخاص والمصرفي، والمواطنين العاملين في هذه المنشآت في دورتها الثالثة، إلى جانب البرامج الجديدة التي أطلقت خلال العام الماضي، في زيادة انضمام الكوادر الوطنية إلى شركات القطاع الخاص، وتعزيز كفاءة هذه الكوادر في مجالات جديدة وواسعة، الأمر الذي ساهم في خلق المزيد من فرص العمل المتميزة التي تلبّي متطلبات سوق العمل، وتواكب التطوّر الذي يشهده العالم في مختلف مجالات العمل.

برامج رائدة

وتشمل مبادرات "نافس" مجموعة متنوعة من البرامج منها برامج الدعم المالي والتي تتضمن برنامج "دعم رواتب المواطنين"، وبرنامج "اشتراك"، و"علاوات أبناء العاملين في القطاع الخاص"، وبرنامج "الدعم المؤقت"، إلى جانب مجموعة من البرامج التدريبية التخصصية تشمل برنامج "كفاءات" وبرنامج "خبرة" وبرنامج "الإرشاد المهني".

ويعد" برنامج "تطوير كوادر القطاع الصحي" أحد أهم برامج "نافس" والذي يشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لا سيما في ضوء وجود "عقد عمل مواطن دارس"، الذي أطلقته وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث يضمن هذا النوع من العقود للمواطن الالتحاق بعمل ملائم أثناء الدراسة، وكذلك "برنامج مبدعين" بالتعاون مع وزارة الثقافة الذي يهدف إلى تأهيل الكوادر الوطنية في قطاع الصناعات الإبداعية.

بالإضافة إلى "برنامج قيادات نافس" بالتعاون مع برنامج قيادات حكومة الإمارات، الذي يهدف إلى تعزيز المهارات القيادية للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وتطوير الكوادر الإماراتية المتميزة. إلى جانب "برنامج نافس الدولي" الذي يهدف إلى توفير فرص تدريب مهني للمواطنين خارج الدولة بالتعاون مع شركات رائدة عالمياً ومنظمات دولية، وسيتيح هذا البرنامج للمواطنين فرصة اكتساب خبرات دولية تعزز من قدرتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي.

وإلى جانب ذلك، تشمل مبادرات نافس برنامج "معلمين" الذي يهدف إلى تمكين وتأهيل الكوادر الوطنية في قطاع التعليم وبرنامج "مصنّعين" بالتعاون مع وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية وتمكينها من شغل وظائف في القطاع الصناعي، و"برنامج إعلاميين" الذي تم إطلاقه هذا العام بالتعاون مع مجلس الإمارات للإعلام ويهدف إلى تطوير مهارات الكوادر الوطنية في قطاع الإعلام وإعداد جيل جديد من القادة في هذا القطاع الرائد.

ويشمل برنامج "نافس" برنامج التدريب المهني الذي يهدف إلى دعم التحاق الطلاب الإماراتيين بالقوى العاملة الماهرة في القطاع الخاص عن طريق إكسابهم الخبرة العملية اللازمة أثناء مراحلهم ومساراتهم الدراسية المختلفة. بالإضافة إلى الحقائب الإرشادية المخصصة لكل من العاملين في القطاع الخاص، وشركات القطاع الخاص والتي تهدف إلى تعزيز الوعي بالقرارات والمبادرات المتعلقة بالتوطين وبرنامج "نافس"، والمزايا التي تقدّمها الوزارة و"نافس" للشركات والأفراد بهدف دعم وتمكين الكوادر الإماراتية وتعزيز مشاركتها ضمن القوى العاملة في القطاع الخاص.

ولتسهيل الإجراءات وتوفير المعلومات اللازمة، أُطلقت "منصة نافس" التي تعدّ جسراً يصل بين الكوادر الوطنية وأصحاب العمل، حيث تضمّ المنصّة كلّ ما يحتاجه المواطن من معلومات وخطوات لإيجاد فرص العمل المتاحة واختيار ما يناسب مؤهّلاته وإمكانياته.