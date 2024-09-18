«إقامة دبي»: أكثر من 4000 مقابلة توظيف أجرتها الشركات مع المخالفين

أوضحت الإدارة العامة للإقامة شؤون الأجانب بدبي أن أكثر من 22 شركة التزمت بدعم مبادرة "نحو مجتمع أكثر أماناً" التي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ لتسوية أوضاع المخالفين لقوانين الإقامة في الدولة من خلال توفيرها آلاف الفرص الوظيفية للراغبين في البقاء في الدولة، حيث قامت هذه الشركات عبر منصاتها في مركز تسوية أوضاع المخالفين بالعوير بإجراء مقابلات مع أكثر من 4000 من مخالفي نظام الإقامة الراغبين في تعديل أوضاعهم، في حين أبدت 80 شركة أخرى استعدادها للانضمام للمبادرة لاحقاً.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، إن الارتفاع الملحوظ في عدد الشركات الراغبة في الانضمام للمبادرة يعكس حرص هذه الشركات على المساهمة في المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات ورغبتها في الإسهام في تعزيز الاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أنه تم توظيف أكثر من 58 شخصاً في وظائف تتلاءم مع مؤهلاتهم وخبراتهم.

وأشار إلى أن معايير اختيار الأفراد تشمل المؤهلات الدراسية، الخبرات المهنية، المهارات الشخصية، والشهادات المهنية إذا وجدت، بالإضافة إلى اجتياز المقابلات والاختبارات التي تضعها الشركات.

من جانبه، قال اللواء صلاح أحمد القمزي، مساعد المدير العام لقطاع متابعة المخالفين والأجانب بدبي، إن الشركات حرصت على توفير فرص عمل تتجاوز القطاعات التقليدية، مما يعزز من إمكانية الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الأفراد، مشيراً إلى أن مجالات التوظيف تشمل الإنشاءات، النقل والخدمات اللوجستية، العمالة المساعدة، الصناعة، والمطاعم، مما يوسع نطاق الفرص المتاحة للباحثين عن عمل.

وأوضح أن الشركات ملتزمة بتقديم حزمة من المزايا مثل الرواتب المجزية، التأمين الصحي، السكن، والإجازات المدفوعة، بالإضافة إلى برامج التدريب والتطوير المهني التي تساهم في رفع كفاءة الموظفين، فضلاً عن ذلك، تتبنى بعض الشركات مبادرات دعم إضافي كبرامج التوجيه والإرشاد، الدعم المالي في مناسبات محددة، وتغطية تكاليف تعليم الأبناء، بهدف توفير بيئة عمل مستقرة ومتوازنة.

وأشار إلى أن إقامة دبي تواصل توسيع شبكة التعاون مع القطاع الخاص، بهدف زيادة فرص العمل وخلق بيئة متكاملة تجمع بين القطاعات المختلفة، لافتاً إلى أن هذه المبادرة قد أظهرت نجاحاً ملحوظاً، حيث بلغت نسبة الرضا بين الأفراد الذين تم توظيفهم 100%.

ودعا القمزي جميع الأفراد الراغبين في تسوية أوضاعهم إلى اغتنام الفرص المتاحة قبل انتهاء الفترة المحددة للمبادرة، مؤكداً حرص إقامة دبي على تقديم حلول مبتكرة وخدمات عالية الجودة، تسهم في تحقيق رؤية الإمارات لبناء مجتمع متكامل وآمن، حيث تظل المبادرات الفعّالة جزءاً أساسياً من مسيرة تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار للجميع.

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