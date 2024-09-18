غرفة دبي العالمية تعرف بفرص توسع الشركات في أسواق تنزانيا وأوغندا

نظمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، فعالية جديدة ضمن مبادرة «فرص الأعمال تحت المجهر»، بهدف تسليط الضوء على فرص توسع الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها، في أسواق تنزانيا وأوغندا، وذلك بحضور أكثر من 100 لشركات القطاع الخاص في الإمارة.

واستعرضت الفعالية سبل التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بين دبي وكلٍ من تنزانيا وأوغندا، وذلك عبر سلسلة من العروض التقديمية، وحلقات النقاش التفاعلية مع خبراء ومختصين.

وقال حسن الهاشمي نائب رئيس العلاقات الدولية في غرف دبي: «نلتزم بتعزيز قدرة مجتمع الأعمال في دبي على التوسع والنجاح في الأسواق العالمية الواعدة، ونحرص على إتاحة الفرص أمامها لبناء شراكات مثمرة، ترسخ من آفاق نموها واستدامة أعمالها. ونقدم من خلال هذه اللقاء على طرح واقع معطيات الأسواق المستهدفة، والتعريف بآليات ممارسة الأعمال التجارية والاستثمارية فيها».

وتضمنت الجلسة عرضاً تقديمياً حول الجهود التي تبذلها غرفة دبي العالمية لدعم التوسع الدولي لشركات دبي، مع التركيز على الفرص التجارية المتاحة في تنزانيا وأوغندا. وأعقب ذلك جلسة حوارية تفاعلية، تناولت فرص التجارة والاستثمار الواعدة في السوقين.

ويحظى المشاركون في هذه اللقاء بمعلومات معمقة حول الأسواق التي يدرسون التوسع فيها تجارياً واستثمارياً، مع تقديم التوصيات المناسبة، عبر جميع مراحل توسعهم الخارجي، بدءاً من توفير بيانات السوق، وإرشادات مزاولة الأعمال، وصولاً إلى آليات تأسيس الشركات وإبرام المشاريع المشتركة.

وتشكل مخرجات فعالية «فرص الأعمال تحت المجهر»، نقطة ارتكاز لبرنامج مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية، إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، وتنظيم فعاليات ولقاءات في هذه الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.

وتتكامل جهود غرفة دبي العالمية في تنظيم «فرص الأعمال تحت المجهر»، ضمن مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي»، مع الأولويات الاستراتيجية للغرفة في دعم التوسع الخارجي للشركات العاملة في دبي، إلى جانب الإسهام في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال العقد المقبل.