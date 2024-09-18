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«أكسفورد إيكونوميكس»: 4.4 % نمو اقتصادات دول الخليج في 2025

9/18/2024 6:00:06 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشف تقرير اقتصادي عن استعداد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لانتعاش كبير، حيث من المتوقع أن يتضاعف النمو الاقتصادي إلى أكثر من 4.4 % خلال عام 2025.

وأوضح التقرير، الصادر عن مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، ومعهد المحاسبين القانونيين للمستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط، أنه من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط نحو 2.1 % في عام 2024، على أن يتسارع بقوة إلى 3.7 % في عام 2025.

وأكد التقرير مرونة القطاعات غير المرتبطة بالطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.2 % هذا العام، وبنسبة 4.4 % في 2025.

وأشار التقرير إلى أن القراءات الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات، تكشف عن نشاط محلي قوي، ومن المتوقع أن تعمل تخفيضات أسعار الفائدة المرتقبة على تعزيز الاستهلاك والاستثمار الخاص، لافتاً إلى أن هذه القطاعات، بما في ذلك السياحة والتجارة والتمويل، أصبحت بمثابة محركات نمو حاسمة في جهود التنويع الاقتصادي بالمنطقة.

وقال سكوت ليفرمور المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين «ICAEW»، كبير الخبراء الاقتصاديين، والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: إن الاستثمار الاستباقي والاستراتيجي لدول مجلس التعاون الخليجي في القطاعات غير النفطية، إلى جانب التعافي التدريجي لإنتاج النفط، يمهد الطريق لنمو قوي في 2025، حيث تبرز مرونة دول مجلس التعاون الخليجي بكل وضوح.

من جانبها، قالت هنادي خليفة مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين: يؤكد التقرير أهمية المرونة في التعامل مع الصعوبات الاقتصادية العالمية، والتحديات الجيوسياسية الإقليمية، ونحن على ثقة بأن مجتمع الأعمال في الشرق الأوسط، سيستمر في إظهار قدرته على الابتكار والازدهار، وسط هذه التحديات.

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