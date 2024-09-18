«الشؤون الإسلامية» تعلن فتح باب تسجيل المواطنين لموسم الحج غداً

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، اليوم، بدء موعد التسجيل لموسم الحج القادم 1446هـ / 2025م، عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة، اعتباراً من يوم غدٍ الخميس 19 سبتمبر الجاري، وتستمر حتى 30 من الشهر نفسه، داعيةً الراغبين في أداء فريضة الحج بالمبادرة في التسجيل خلال تلك الفترة، وذلك في إطار استعداداتها المبكرة وإستراتيجيتها التي تتماشى مع رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكدت الهيئة أن من شروط الحصول على تصريح الحج للموسم المقبل، أن يكون المتقدمُ من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألَّا يقل عمر المتقدم عن 12 عاماً، وأن يكون المتقدم لم يحج خلال آخر 5 مواسم حج.

وأوضحت أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م بشأن نظام الحج والعمرة، تكون الأولوية في منح تصاريح الحج لمن لم يسبق له الحج من أصحاب الهمم، وأصحابِ الأمراض المستعصية، والأكبر سناً، والمحارم والمرافقين ممن تنطبق عليهم الشروط، مع مراعاة من لهم أسبقية التسجيل في النظام الإلكتروني.

وكشفت عن أن حصةَ الدولة لموسم الحج القادم 1446هـ تبلغ 6228 حاجًا تم تخصيصها من قبل من الجهات المسؤولة عن شؤون الحج في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الهيئة حرصها على اتباع أفضل الممارسات وأعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات بطرقٍ حضاريةٍ تحقق السعادة والرفاهية للحجاج بالتعاون مع شركائها الإستراتيجيين.

وقالت إنها تلتزمُ بضمان تقديم حملات الحج المعتمدة لهذا الموسم أفضلَ البرامج والخدمات للحجاج؛ من خلال الرقابة والتفتيش والتدقيق على كافة العقود الخدمية، والتأكدِ من صحتها وتشمل السكنَ، والمواصلات، والتغذية والإعاشة، إضافة إلى الزيارات الميدانية من قبل فرقِ تفتيشٍ مختصةٍ لتقييم الخدمات المقدمة في المشاعر المقدسة، لافتة إلى أنها تعتمد دراسةِ أسعار تأدية الحج وفقاً لحالة السوق لهذا الموسم عبر لجنة التراخيص، وتعمل على توفير برامجَ تتناسبُ أسعارها مع أصحاب الدخل المحدود من خلال دعم الحملات المساهمة في "برنامج الحج الاقتصادي".

وبينت الهيئةُ أنها تسعى وبالتعاون مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية لإصدارِ تصاريح الحج وبطاقات "نسك" لضمان تنظيمِ دخول الحجاج وتوفيرِ كافة التسهيلات لهم خلال أداء المناسك، إضافة لتجهيز المواقع والمخيمات المطورة في المشاعر المقدسة من خلال استقطاب أفضل الشركات والمؤسسات، وتشكيلِ فرقِ عملٍ ميدانيةٍ متخصصةٍ لضمان سعادةِ وراحةِ وأمان حجاج الدولة، بجانب توفير كافة الخدمات الطبية والشرعية واللوجستية لحجاج الدولة وفقَ أعلى المواصفات والمعايير.

وذكرت الهيئة أنها ستقوم وعلى مدى 24 ساعة، بإجراء تقييمٍ دوريٍّ لحملات الحج وكافةِ الأطقم الإدارية والشرعية والطبية فيها، بالتنسيق مع الشركاء الإستراتيجيين، للتأكد من التزامها بالمعاييرِ المحددة لضمان التحسين المستمر، عبر منظومةِ تقييمٍ متكاملةٍ تتضمنُ الأخذَ بتقارير المختصين وملاحظاتِ الحجاج وآراءِ ومقترحات الجمهور عبر استبياناتٍ دقيقةٍ ونزيهة.

وقالت إنها بصدد إعدادِ برامجَ ومبادراتٍ توعويةٍ لحجاجِ الدولة والجمهورِ المستهدف في مختلف الجوانب الشرعية والصحيةِ والإدارية تتضمنُ العديدَ من الفعاليات والندوات والمحاضرات والورشِ التفاعلية والمقاطعِ التثقيفية عبرَ المنصات الإعلامية المختلفة، إضافةً إلى التحضيرِ لإطلاق "ملتقى حجاج الإمارات" بدورته الثانية، كما ستعملُ على توفيرِ مراكز اتصالٍ مخصصةٍ في كافةِ أفرع الهيئة، لتلبية احتياجاتِ الجمهور خلال الموسم والردِّ على استفساراتهم عبر مختلف قنوات التواصل.