إكس أس تحصد ثنائية من الجوائز وتفوز بجائزة "أفضل وسيط متعدد الأصول في أسيا"

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- Your Mind media
) ١٨ سبتمبر ٢٠٢٤
حصدت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، ثنائية من الجوائز خلال مراسم توزيع جوائز "يو أف – آسيا والمحيط الهادئ" (UF Awards APAC) الذي نظمته شركة "آلتيميت فينتك" (Ultimate Fintech) في العاصمة التايلندية بانكوك.
أقيم حفل توزيع الجوائز في مركز مؤتمرات سينتارا جراند بانكوك المرموق في العاصمة التايلندية بانكوك، حيث تم تكريم الوسيط العالمي الرائد لمساهماته الاستثنائية في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال.
وكان الحدث الأبرز في الحفل هو حصول "إكس أس دوت كوم" (XS.com) على جائزة "أفضل وسيط متعدد الأصول في آسيا والمحيط الهادئ"، وهي شهادة على أدائها المتميز كوسيط رائد في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، حصلت المجموعة على جائزة "أفضل تجربة تداول"، مما يؤكد التزامها بتوفير أفضل تجرية تداول للمتداولين.
وتتميز مراسم توزيع جوائز "يو أف –" (UF Awards) بتكريم التميز والابتكار والابداع في قطاع الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، وتوفر منصة تحتفل بأفضل ما في هذا القطاع.
ويعتبر تكريم "إكس أس دوت كوم" (XS.com) أكثر من مجرد تقدير، بل هو بمثابة إقرار بالتزام الشركة المستمر بالابتكار، ونهجها الذي يضع العميل في المقام الأول، من خلال تقديم تجربة تداول مميزة.
وتشكل هذه الجوائز إنجازًا مهمًا للوسيط العالمي متعدد الأصول حيث يواصل توسيع نطاق وجوده العالمي وتعزيز عروضه وخدماته للمتداولين عبر فئات الأصول المتعددة التي يقدمها.
وتعليقا على هذا الإنجاز، قال السيد محمد ابراهيم، الرئيس التنفيذي الدولي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com): يسعدنا أن نحصل على هذه الجائزة المرموقة في هذا الحفل العالمي المميز.
وأضاف: إن الحصول على هذه الجوائز هو شهادة على القدرة التي يتميز بها فريق عمل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في التعامل مع الأسواق المالية والتركيز الدؤوب على إرضاء العملاء.
وتابع السيد محمد ابراهيم : ان هذا التقدير يدفع "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الى مرحلة جديدة من الإبداع والنمو في قطاعي التكنولوجيا المالية والخدمات المالية.
وقد اكتسبت "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في السنوات الأخيرة سمعة قوية بفضل نهجها التقدمي، حيث تقدم للمتداولين منصة سلسة ومبتكرة تمكنهم من النجاح في الأسواق العالمية.
وبفضل مجموعة من الأدوات المتطورة والموارد التعليمية القوية وفلسفة تركز على العملاء، تواصل "إكس أس دوت كوم" (XS.com) التميز عن المنافسين.
هذا وتسلط جائزة "أفضل وسيط متعدد الأصول" الضوء على العروض الفريدة التي تقدمها "إكس أس دوت كوم" (XS.com) عبر فئات أصول متعددة، من الفوركس والسلع إلى الأسهم والمؤشرات.
وفي الوقت نفسه، تؤكد جائزة "أفضل تجربة تداول" على الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتوفير منصة سهلة الاستخدام وفعالة ومتقدمة تقنيًا تلبي الاحتياجات المتنوعة لعملائها العالميين.
وركزت إدارة "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في بناء الشراكات الاستراتيجية على تعزيز خدماتها، وساهمت في نمو واستقرار القطاع المالي.
إن تفاني الشركة في الثقة والشفافية والتقدم المشترك مع عملائها يضمن أن "إكس أس دوت كوم" (XS.com) ليست مجرد وسيط آخر، بل شريك في رحلة التداول الخاصة بهم.
ومع استمرار "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في رحلتها نحو الريادة في قطاع الخدمات المالية، تظل ملتزمة بتحويل مشهد الخدمات المالية، وتستعد الشركة لدفع القيمة المستدامة، ووضع معايير جديدة للنجاح، وتشكيل الاتجاه المستقبلي للعالم المالي.
هذا وقد تم تكريم "إكس أس دوت كوم" (XS.com) مؤخرًا بمجموعة من الجوائز التي أكدت على مهمتها في تمكين المتداولين بالمعرفة والأدوات التي يحتاجون إليها للنجاح في عالم التداول الديناميكي.
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