ريو دي جانيرو تستضيف أول سباق SailGP في البرازيل

(MENAFN
- Edelman) 2 سبتمبر 2024،أبوظبي - الإمارات: ستستضيف ريو دي جانيرو ولأول مرة في البرازيل، سباقاتSailGP ، البطولة الدولية المائية الشهيرة والأكثر إثارة. ستجري المنافسة في الفترة من 3 إلى 4 مايو 2025 في خليج جوانابارا، وسط مشهد ساحر تشكّله جبال شوجر لوف وأفق مدينة ريو.
سيكون موسم 2024-2025 هو الأكبر في تاريخ سباقات SailGP، حيث يقام في خمس قارات. تبدأ الجولة في دبي في الفترة من 23 إلى 24 نوفمبر 2024، وستتوقف في عدد من الوجهات العالمية تشمل سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس ونيويورك وجنيف. يأتي سباق الجائزة الكبرى بعد تأسيس فريق مبادلة البرازيل للسيل جي بي، كأول فريق في أمريكا الجنوبية، والذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام. سيكون هذا السباق من أكثر الأحداث إثارة في تاريخ الولاية، التي تتميز بإرث حافل في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى يمتد لقرن من الزمان.
وقال آلان أدلر، الرئيس التنفيذي لشركة IMM"نحن سعداء للغاية بإعلان استضافة ريو دي جانيرو لإحدى مراحل سباقات SailGP. لطالما حلمنا أن يشارك الفريق البرازيلي في منافسات بالقرب من مشجعين يعشقون الرياضة الراقية. ولا شك أن سباقات SailGP، الدوري الاحترافي الجديد الذي يرتبط بالابتكار والتكنولوجيا والسرعة والالتزام الجاد بالحفاظ على البيئة، ستنجح في جذب الجماهير. ستكون منافسة على مستوى عالٍ على مسرح طبيعي يمثله خليج جوانابارا، بينما يشكل جبل شوجر لوف وتمثال المسيح خلفية ساحرة. إنه المسرح المثالي لهذا العرض المفتوح."
يتم تنظيم سباق الجائزة الكبرى برعاية ENEL وتتولى TIM القيام مهمة الشريك الرسمي للتواصل، حيث توفر تقنية 5G للتواصل خلال المنافسة.
مارتين غرايل تقود أول فريق SailGP في البرازيل
في تطور كبير للبطولة العالمية لسباقات القوارب ورياضة الإبحار في البرازيل، تم اختيار البطلة الأولمبية مارتين غرايل، الحاصلة مرتين على الميدالية الذهبية، لقيادة فريق SailGP الوطني، وبذلك تكون أول امرأة تقود فريقًا منذ إنشاء الدوري في 2019.
وقد أشاد الرئيس التنفيذي لـ SailGP، السير راسل كوتس، بتعيين غرايل، مؤكداً أن البرازيليين سيكونون "منافسين حقيقيين" في موسم 2024/2025.
وقال كوتس: "نحن سعداء بالإعلان ليس فقط عن مقر أول سباق SailGP في البرازيل، بل بتأكيد مارتين غرايل كقائدة لأول فريق SailGP برازيلي. مارتين موهبة فذة وقد أظهرت قدرتها على الفوز في أقوى المنافسات البحرية."
وأضاف: "تحظى رياضة السباقات بقاعدة جماهيرية كبيرة في البرازيل. وستحقق سباقات SailGP نقلة نوعية في مفهوم السباقات البحرية في البرازيل، وستجذب جمهورا جديداً من المتابعين. نعلم أن سكان ريو سيضيفون لمستهم البرازيلية المميزة على الحدث، وهم يشجعون مارتين وفريق مبادلة البرازيل بينما يستمتعون بالأجواء المثيرة التي أصبحت سمة مميزة لفعالياتنا."
وبدورها قالت مارتين غرايل: "يشرفني كثيراً أن أحظى بهذه الدعوة لقيادة فريق SailGP البرازيلي. إنه مشروع جديد ومليء بالتحديات، كوني أول امرأة تقود قارب SailGP . سنبدأ فصلاً جديداً في المنافسة التي تجمع بين الأفضل في العالم، في نفس الوقت الذي تطلق فيه ريو دي جانيرو مرحلتها الأولى. لا يمكن أن يكون هناك وقت أفضل لفريقنا."
يشار إلى أن 37 امرأة شاركن حتى الآن في سباقات على متن قوارب F50، ومعظم فرق SailGP تضم ثلاث لاعبات. وسينضم فريق غرايل البرازيلي إلى 11 فريقاً وطنياً تأكدت مشاركتهم في نوفمبر، حيث يتنافسون على متن قوارب عالية التقنية والسرعة من طراز F50. وستخوض غرايل أول تجربة لها خلف مقود قارب F50 هذا الشهر في معسكر تدريب لفرق مختارة في برمودا. سيتم الكشف عن التشكيلة الكاملة لفريق البرازيل قريباً.
وفي مؤتمر صحفي نظم بهذه المناسبة في ريو دي جانيرو ، قال داميان بوبولو، مدير العلاقات الخارجية في Enel Brasil، الشريك الرئيسي للحدث: "نحن ملتزمون بالمساهمة في الأنشطة التي تحقق تأثيراً اجتماعياً إيجابياً في جميع المناطق التي نعمل فيها. وفي ريو دي جانيرو، نفخر يكوننا من الداعمين الرئيسيين للمبادرات الرياضية والثقافية التي تعزز التنمية في الولاية. لهذا السبب انضممنا إلى SailGP لإدخال هذه البطولة العالمية إلى أمريكا الجنوبية لأول مرة، لإعادة ريو مرة أخرى إلى المشهد الرياضي الدولي."
وأضاف رافائيل بيكياني، وزير الرياضة والترفيه في ولاية ريو دي جانيرو: "إن وصول الجائزة الكبرى للإبحار للبرازيل يسلط الضوء على تقاليد ريو دي جانيرو في الرياضات المائية ويعزز حضور الولاية على خريطة الأحداث الدولية الكبرى. هذه المرة سيكون خليج جوانابارا مسرحاً لعرض فريد من نوعه في أمريكا الجنوبية، في منافسة تجمع بين الأداء العالي للرياضيين وجمال العاصمة الفريد. إنه أكثر من مجرد حدث رياضي؛ فهو يشجع السياحة، ويحفز التجارة المحلية، ويعزز صورة ريو كوجهة نابضة بالحياة ومستعدة لاستضافة مجموعة متنوعة من المنافسات على أعلى المستويات."
وقال ماركو أوريليو دي سا ريبيرو، رئيس CBVela "يشرفنا أن تستضيف البرازيل حدثاً عالمياً آخر في الرياضات البحرية بعد نجاحات سباق المحيط وأولمبياد 2016، ودورة الألعاب الأمريكية، والعديد من السباقات التي تختار بلدنا لإقامة منافساتها. بالإضافة إلى ذلك، نحن أول دولة في أمريكا الجنوبية تنضم إلى SailGP، وفريقنا بشعاره الأخضر والأصفر سيظهر بالتأكيد الموهبة التي منحتنا بالفعل 19 ميدالية أولمبية والعديد من الألقاب العالمية في مختلف الفئات."
وأضاف أكسل غرايل، عمدة نيتيروي: "أنا أترقب بحماس كبير وصول SailGP إلى البرازيل، وتحديداً في ريو دي جانيرو ونيتيروي. يتميز هذا النوع من السباقات بديناميكية وتنافسية عالية وقدرتها على جذب الجمهور بسرعتها ومناورات الفرق المتنافسة. سوف تساهم مشاركة البرازيل في هذا الحدث في تعزيز إقبال الجمهور على متابعة رياضة الإبحار في البلاد وأتوقع لهذا الحدث تحقيق نجاح كبير."
وقال إدواردو بايس، عمدة ريو دي جانيرو: "استضافة المرحلة الأولى من SailGP، والتي تأتي لأول مرة إلى أمريكا الجنوبية، تؤكد استعداد ريو دي جانيرو لاستضافة الفعاليات العالمية الكبرى، ليس فقط في الرياضة، بل أيضًا في الموسيقى والثقافة، ناهيك عن أن ريو هي العاصمة التي تستضيف مجموعة العشرين في عام 2024، وسيجتمع فيها في شهر نوفمبر رؤساء دول أكبر الاقتصادات العالمية. لقد استعادت المدينة دورها الرائد على الساحة العالمية، ولا شك أن خليج جوانابارا أفضل مسرح لإجراء هذه المنافسة. نحن في انتظار الرياضيين والمشجعين بأذرع مفتوحة."
وأكد الحاكم كلاوديو كاسترو على أهمية الحدث بقوله "ستكون البرازيل أول دولة في أمريكا الجنوبية تستضيف منافسات SailGP واختيار ريو دي جانيرو لاستضافة المرحلة الافتتاحية لهذه البطولة المهمة تتويج لحقبة جديدة تعيشها الولاية، حيث يشهد العالم كله مدى استعدادها لاستقبال الفعاليات الكبرى. إن قانون حوافز الرياضة بالولاية، المصمم لدعم المسابقات الرياضية الكبرى مثلSailGP، يساعد في تعزيز السياحة، وتطوير الاقتصاد، وتوفير فرص العمل وزيادة الدخل. وبصفتي من أكبر المشجعين للرياضة، سأكون بالتأكيد حاضراً لمؤازرة فريقنا لتحقيق انتصارات كبيرة على أرضه."
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