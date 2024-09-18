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وزيران من عشيرة القضاة بحكومة جعفر حسان

9/18/2024 5:30:36 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – قرر رئيس الوزراء تعيين وزيرين من عائلة القضاة في حكومته، وربما تعتبر سابقة في الأردن.

والوزيران هم: يعرب فلاح مفلح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، والدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، وزير الدولة للشؤون القانونية.

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