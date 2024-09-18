وزيران من عشيرة القضاة بحكومة جعفر حسان
التاريخ
9/18/2024 5:30:36 AM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني – قرر رئيس الوزراء تعيين وزيرين من عائلة القضاة في حكومته، وربما تعتبر سابقة في الأردن.
والوزيران هم: يعرب فلاح مفلح القضاة، وزير الصناعة والتجارة والتموين، والدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، وزير الدولة للشؤون القانونية.
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