السير الذاتية لوزراء حكومة جعفر حسان

MENAFN - Khaberni) خبرني - صدرت الإرادة الملكية السامية، اليوم الأربعاء، بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة، برئاسة الدكتور جعفر حسان.

وتاليا السير الذاتية للوزراء الجدد:

* أيمن الصفدي /نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين

مكان وتاريخ الولادة: مواليد مدينة الزرقاء عام 1962

المؤهل العلمي:

يحمل شهادة البكالوريوس في الأدب الانجليزي من اليرموك

شهادة الماجستير في الإعلام الدولي من جامعة بيلور بولاية تكساس في الولايات المتحدة.

اهم المناصب التي شغلها:

* مستشارا لجلالة الملك عبدالله الثاني المعظم

* محررا مسؤولا في جريدة الإتحاد الإماراتية

* رئيس تحرير مسؤول وكاتب يومي في صحيفة الغد

* متحدثا رسميا في بعثة الأمم المتحدة في العراق

* مديرا عاما لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية

* رئيس تحرير مسؤول في صحيفة الجوردان تايمز وكاتبا سياسيا فيها

* مديرا لدائرة الإعلام في الديوان الملكي الهاشمي

* سكرتيرا إعلاميا لسمو الأمير الحسن بن طلال.

* كاتبا ومراسلا تلفزيونيا في الأردن للعديد من وسائل الإعلام العربية والدولية المرموقة.

* عمل عضوا في مجالس إدارة مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، والمجلس الأعلى للإعلام، والإتحاد العربي للبث التلفزيوني (نائبا للرئيس)، وهيئة التنسيق بين المحطات الفضائية العربية (رئيسا)، ومهرجان جرش للثقافة والفنون، ومؤسسة نهر الأردن.

* نائبا لرئيس الوزراء ووزير دولة

الأوسمة:

وسام الاستقلال من الدرجة الثانية

* المهندس سامي عيسى عيد سميرات، وزيرا للاتصال الرقمي والريادة.

يحمل شهادتي ماجستير في مجال إدارة الأعمال من جامعة نيويورك لتقنية المعلومات (NYIT)، وهندسة الاتصالات.

شغل منصب الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لخدمات نقل البيانات منذ العام 2007، بالإضافة إلى منصب المدير التنفيذي للقطاع المؤسسي والشركات في أورنج الأردن.

شغل مناصب قيادية حقق من خلالها نجاحات كبيرة شملت رئيس مجلس إدارة شركة البتراء لخدمات الدفع بواسطة الهواتف النقالة، وعضوية مجلس إدارة كل من بنك القاهرة عمان، وهيئة مركز البيانات الدولي، وشركة Sodetel لبنان، ومجلس أمناء جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، بالإضافة إلى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية اليابانية للأسمدة، وعضوية مجلس الإدارة في شركة إدامة كما عيّن مؤخراً ممثلاً لمؤسسة الضمان الاجتماعي في مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية.





* المهندس وليد "محي الدين" سليمان المصري/ وزيرا للإدارة المحلية.

مكان وتاريخ الولاده: 1959

المؤهل العلمي:

جامعة القاهرة تخصص هندسة 1983

اهم المناصب التي شغلها:





وزيرا للادارة المحلية

رئيس بلدية اربد الكبرى

مساعد اسبق لأمين العاصمة

وزير للاشغال العامة والاسكان 2013

وزيرا للشؤون البلدية 2013-2018

2018-2019 وزيرا للشؤون البلدية ووزيرا للنقل

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* مازن عبدالله هلال الفراية/ وزيرا للداخلية.

مكان وتاريخ الولادة : الكرك – 1969

المؤهل العلمي :

ماجستير في الدراسات الاستراتيجية من كلية الحرب الامريكية

ماجستير في العلوم العسكرية من كلية مبارك العبدالله / الكويت

بكالوريس علوم عسكرية من جامعة مؤته

بكالوريس في الإدارة العامة من جامعة مؤته

أهم المناصب التي شغلها :

رئيس شعبة العمليات في مديرية العمليات الحربية المشتركة على فترتين

المشاركة في بعثة مراقبة الأمم المتحدة في جورجيا

ممثل للمملكة الأردنية الهاشمية في القيادة المركزية الامريكية

رئيس لدائرة التخطيط وتطوير القدرات الدفاعية في مديرية التخطيط والتنظيم

مدير خلية عمليات أزمة كورونا

نائب سمو رئيس المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات​

الأوسمة:

وسام الإستقلال

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*الدكتور محمد حسين سعد المومني/ وزيرا للاتصال الحكومي.

تاريخ الولادة: 1973 .

المؤهل العلمي:

درجة الدكتوراه علوم سياسية جامعة شمال تكساس 1998-2003

درجة الماجستير علوم سياسية الجامعة الاردنية 1994-1997

درجة البكالوريوس علوم سياسية/اقتصاد الجامعة الاردنية 1990-1994

اهم الوظائف التي شغلها:

وزير دولة لشؤون الاعلام 2018

وزير دولة لشؤون الإعلام/ الناطق الرسمي باسم الحكومة

وزير دولة لشؤون الإعلام ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية/ والناطق الرسمي باسم الحكومة

عميد معهد الإعلام الأردني.

مستشار في رئاسة الوزراء لحكومة دولة عون الخصاونة ودولة فايز الطراونة.

أستاذ مشارك في قسم العلوم السياسية في جامعة اليرموك.

محاضر في مواد العلوم السياسية في جامعة رايس الأمريكية في مدينة هيوستن الأمريكية.

مدير تنفيذي للمركز الاقليمي للأمن الانساني.

مستشار سياسات في وزارة التنمية السياسية.

كبير مستشاري السياسات ونائب مدير برنامج تعزيز السلطة التشريعية التابع لمركز التنمية الدولية في جامعة ولاية نيويورك.

محاضر لمساق النظام السياسي الأمريكي في جامعة شمال تكساس.

نائب مدير إدارة مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع

كاتب في صحيفة الغد الأردنية.

ناشر للعديد من الكتب والدراسات والابحاث في المجلات العلمية المحلية والدولية ومراكز الأبحاث الدولية.

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* الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

مكان وتاريخ الولادة: مواليد عام 1967.

المؤهل العلمي:

دكتوراه فقه وأصوله، أصول فقه - جامعة العلوم الإسلامية العالمية.

أهم المناصب التي شغلها:

مفتي عام المملكة الأردنية الهاشمية.

أمين عام دائرة الإفتاء العام.

الأمين العام لدائرة الإفتاء العام بالوكالة.

عضو مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية الأردني.

عضو مجلس الإفتاء الأردني.

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* يعرب فلاح مفلح القضاة، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين

وزير الصناعة والتجارة والتموين 2018

مدير عام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.

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* خالد محمود محمد البكار، وزيرا للعمل.

‏تاريخ الميلاد: 1968/2/7

عضو مجلس النواب الخامس عشر

عضو مجلس النواب الخامس عشر

عضو مجلس النواب الثامن عشر

عضو مجلس الأعيان الثامن والعشرون

عضو مجلس الأعيان التاسع والعشرون

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*الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيرا للعدل.

مكان وتاريخ الولادة : عمان سنة 1964.

المؤهلاات العلمية :

تخرّج من الجامعة الاردنية كلية الحقوق.

ماجستير من الجامعة الاردنية.

دكتوراه في القانون من جامعة ادنبره / بريطانيا.

أهم المناصب التي شغلها :

وزير العدل.

عضواً في مجلس الاعيان .

وزيراً مكلفاً للداخلية.

وزيراً مُكلّفاً للتربية والتعليم

وزيراً مُكلّفاً للتعليم العالي والبحث العلمي .

رئيس مجلس أمناء جامعة الحسين التقنية .

وزير العدل للفترة 2013-2016.

محامياً لمدة تزيد عن عشرين عاماً .

مستشاراً قانونياً للعديد من المنظمات الدولية والخاصة .

استاذ القانون في كلية الحقوق بالجامعة الاردنية .

رئيس المركز الوطني للملكية الفكرية .

مراقب عام الشركات في وزارة الصناعة والتجارة 2010-2012.

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* مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.





المؤهل العلمي:

بكالوريوس حاسوب

ماجستير ادارة أعمال

الخبرات العملية:

وزير دولة لشؤون الاستثمار 2018-2019

عمل 14 عاما في القطاع المالي والمصرفي في الاردن ولبنان ومصر والضفة الغربية

رئيسا للخدمات الشخصية في بنك (HSBC) فرع الاردن.

مديرا عاما لصندوق الائتمان العسكري

مسؤولا بالدائرة الاقتصادية في الديوان الملكي

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* لينا مظهر حسن عناب، وزيرا للسياحة والآثار.

تاريخ الولادة : 29 تشرين ثاني 1966

المؤهل العلمي :

ماجستير في الآداب في الشؤون الدولية من جامعة جورج تاون في واشنطن.

بكالوريوس في الآداب في الاقتصاد السياسي واللغات الأجنبية والأدب.

اهم المناصب التي شغلها :

وزيرة السياحة و الآثار 2018

مدير عام لشركة زارة للاستثمار (القابضة).

عضو في مجلس إدارة العديد من الشركات المساهمة العامة والخاصة في الأردن. مثلت القطاع الخاص على "العمالة السياسات والتقنية مجلس للتعليم والتدريب (مجلس التدريب التقني والمهني الإلكتروني) المهني ".

ممثلة القطاع الخاص في مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة الأردنية وكذلك "المجلس الاقتصادي والاجتماعي".

إستلمت معالي السيدة عناب عدة مناصب في سيتي بنك، وجونسون آند جونسون، وصندوق النقد الدولي.

الأوسمة:

وسام "نجمة إيطاليا" و الممنوح لمعاليها باسم رئيس جمهورية ايطاليا من قبل سعادة السفير الايطالي في عمان وذلك تقديرا لجهودها المبذولة في تطوير و تنمية روابط التعاون بين الاردن و ايطاليا في المجال السياحي و الاثري.

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* مصطفى نصر مصطفى الرواشدة/ وزيرا للثقافة.

تاريخ الميلاد: 1963/8/2

‏مكان الولادة: الكرك





‏المؤهل العلمي:

بكالوريوس آداب تاريخ

بكالوريوس قانون

دبلوم عالي في التربية

دبلوم عالي في التاريخ

‏الخبرات العملية:

نقيب المعلمين الأردنيين (الدورة الأولى) .

معلم ومدير مدرسة (وزارة التربية والتعليم).

عضو مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد .

عضو مجلس التربية والتعليم (وزارة التربية والتعليم) .

عضو مجلس أمناء جامعة اليرموك .

عضو لجنة الحوار الوطني .

محامي مزاول .

عضو مجلس النواب السابع عشر

عضو مجلس الاعيان التاسع والعشرون

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* عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

مكان وتاريخ الميلاد :1/11/1963 الشونة الجنوبية

الحالة الاجتماعية: متزوج

المؤهلات العلمية:

الدبلوم العالي في إدارة الأعمال / جامعة عمان العربية 2002-2003.

بكالوريوس إدارة / جامعة اليرموك 1983-1987 .

اهم المناصب التي شغلها:

أمين عام رئاسة الوزراء 2014-2018

أمين سر مجلس الوزراء 2007- 2013

مدير الشؤون الاقتصادية / رئاسة الوزراء 1999- 2007

مقرر لجنة التنمية الوزارية / رئاسة الوزراء 2001- 2007

رئيس قسم / باحث في الدائرة الاقتصادية /رئاسة الوزراء1994-1999

موظف إداري وضابط ارتباط علاقات عامة/ الجمعية العلمية الملكية 1987- 1991

العضويات الرسمية:

​عضو مجلس إدارة شركة الصوامع والتموين الأردنية 1/12/2014 - 16/4/2015

عضو مجلس إدارة شركة تطوير العقبة 8/6/2014 - 16/4/2015

عضو مجلس إدارة شركة ​تطوير المناطق التنموية 8/6/2014 - 1/12/2014

عضو مجلس إدارة شركة ​البترول الوطنية 1/1/2010 - 12/8/2012

نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المترابطة للاستثمار 16/4/2015 -

عضو مجلس إدارة صندوق دعم الحركة الشبابية والرياضة 7/1/2014 -

عضو مجلس أمناء جائزة الملك عبدالله الثاني للتمييز 5/1/2014 -

عضو المجلس الأعلى للدفاع المدني 5/1/2014 -

عضو في لجنة تمثيل الحكومة في الشركات 5/1/2014

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* مثنى حمدان عليان غرايبة، وزيرا للاستثمار.

تاريخ الولادة : 18/10/1980

الحالة الاجتماعية: متزوج

المؤهلات العلمية:

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 2018-2019

خريج جامعة اليرموك في هندسة الاتصالات 2003

التحق بدورة للقيادة في معهد Aspen في الولايات المتحدة الأمريكية

التحق ببرنامج للتعليم التنفيذي للتنمية الاقتصادية في جامعة هارفارد

شارك في برنامج الزيارة للقيادات الشابة للاتحاد الأوروبي في بروكسل وستراسبورغ.

التحق بعدة دورات تقنية ودورات للقيادة خلال عمله في شركة أريكسون في عدة بلدان في العالم

اهم المناصب التي شغلها:

وزير الاقتصاد الرقمي والريادة

قاد مكتب شركة إريكسون العالمية المزودة لأنظمة وحلول الإتصالات في الأردن.

كان مسؤولا عن عدة مشاريع للتحول الرقمي وبناء وتحديث البنية التحتية في شركات الإتصالات.

عمل على إدارة مشاريع واستثمارات بقيمة 15-20 مليون دولار سنوياً

عمل مع شركة إريكسون في عدة مشاريع في المنطقة حيث أدار مشروع لتوسعة الاتصالات في الريف السوري بين 2006 و 2008

عمل في إطلاق شبكة النورس للاتصالات في سلطنة عمان في 2005-2006

عمل في مهمات قصيرة لتنفيذ مشاريع أو الوصول لاتفاقيات مع شركة إريكسون في العراق ولبنان ومصر وقطر وقبرص وأفغانستان.

كان من الفريق القيادي شركة إريكسون لبناء شبكة إكبسرس 2003-2004

انتخب كعضو مجلس إدارة لجمعية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنتاج في 2017

استلم لجنة تطوير بيئة الأعمال في مجلس إدارة إنتاج

عضو مجلس إدارة في مركز العدل للمساعدة القانونية، جمعية تسعى لتمكين المجتمع قانونياً، تقدم خدمات التوعية والاستشارة لكل أفراد المجتمع والتمثيل القانوني للمستحقين غير القادرين مادياً على توكيل محامين.

عضو مجلس إدارة منصة "تقدّم للأردن" لأردن ديمقراطي، منفتح، منتج، أخضر، آمن.

عضو مجلس استشاري لمبادرة أنا أتعلّم الأردن.

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* المهندس يزن حسين سليمان الشديفات، وزيرا للشباب.

المجالس النيابية المشارك بها: المجلس النيابي التاسع عشر

- اللجان النيابية المشارك بها :الدورة العادية الأولى - اللجان الدائمة / اللجنة الإدارية/الدورة العادية الثانية - اللجان الدائمة / اللجنة الإدارية/الدورة العادية الثانية - اللجان الدائمة / لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان/الدورة العادية الثالثة - اللجان الدائمة / اللجنة الإدارية/الدورة العادية الثالثة - اللجان الدائمة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان

- الكتل النيابية المشارك بها: الدورة غير العادية - كتلة المستقبل النيابية/الدورة العادية الأولى - كتلة المستقبل النيابية/الدورة العادية الثانية - كتلة القرار النيابية/الدورة العادية الثالثة - كتلة القرار النيابية

- لجان الأخوة المشارك بها: لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - السورية/لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية - القطرية

- جمعيات الصداقة المشارك بها: جمعية الصداقة البرلمانية الأردنية مع دول أميركيا الشمالية

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* الآنسة زينة زيد رشاد طوقان / وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

اقتصادية وسياسية أردنية شغلت منصب وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في حكومة بشر الخصاونة منذ 27 تشرين الأول 2022.

وتعد طوقان مستشارا في مجالات التعاون الدولي وبرامج ومشاريع التنمية الاقتصادية، ولديها 24 عامًا من الخبرة في مجالات التنمية والتعاون الدولي والسياسة الاقتصادية والتخطيط.

وشغلت طوقان قبل ذلك، منصب مستشارة الشؤون الاقتصادية في الديوان الملكي الهاشمي ومدير إدارة السياسات الاقتصادية في مكتب جلالة الملك عبد الله الثاني.

وتبوأت طوقان منصب الأمين العام لوزارة التخطيط والتعاون الدولي خلال الفترة من كانون الثاني 2019 إلى آب 2020.

وشغلت منصب مدير التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وهي المديرية التي تشرف على ادارة وتنسيق برامج المساعدات الخارجية الأردنية.

وعملت طوقان ايضا كمدير برامج في مكتب إدارة برامج الاتحاد الأوروبي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي. كما ترأست وحدة تنسيق المساعدات في الوزارة وعملت في "إسكوا" كمحلل اقتصادي.





وخلال الفترة من 2017 إلى شهر آب 2020 ، شغلت طوقان منصب المحافظ المناوب للأردن في مجموعة البنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى عضويتها في مجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط.

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* المهندس ماهر حمدي توفيق ابوالسمن / وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

مكان وتاريخ الولادة : 1957 مدينة السلط

المؤهلات العلمية :

بكالوريوس في الهندسة المعمارية / جامعة بوخارست

شهادة الدكتوراه الفخرية في الادارة والعلاقات الخارجية/الجامعة الملكية/ايرلندا.

اهم المناصب التي شغلها :-

رئيس بلدية السلط الكبرى.

رئيس قسم متابعة المشاريع في ديوان المحاسبة.

رئيس لجنة بلدية السلط الكبرى.

رئيس لجنة البلديات الاردنية المنتسبه للاتحاد الدولي للمدن المتحدة.

رئيس نادي السلط الرياضي.

عضو في المجلسين الاستشاري والتنفيذي لمحافظة البلقاء .

عضو في مجلس ادارة مؤسسة اعمار السلط.

عضو في مجلس جامعة البلقاء التطبيقية.

عضوا في مجلس جامعة عمان الاهلية .

2011-2012 وزير الشؤون البلدية

2012 وزير الشؤون البلدية

وزير الشؤون البلدية ووزيراً للمياه والري 2012-2013

الأوسمه:

حصل على العديد من الاوسمة والدروع من جهات رسمية وشعبية محلية ودولية .

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* خـالـد موسـى شحادة الحنيفـات/ وزيرا للزراعة.

تاريخ الميلاد: 7-7-1972م

الحالة الاجتماعية: متزوج

المؤهل العلمي:

بكالوريوس هندسة ميكانيكية / جامعة البلقاء التطبيقية عام 1995م





اهم المناصب التي شغلها:

وزيراً للزراعة من 1/10/ 2016- 2018

وزير دولة في الفترة 1/6/2016- 30/9/2016.

رئيساً لبلدية الطفيلة الكبرى 2015-2016

المدير التنفيذي/ مشروع الفروع الانتاجية – وزارة العمل، 2014-2015.

حصل على الزمالة في قيادة العمل البلدي من جامعة واشنطن في الولايات المتحدة عام 2013.

نائب رئيس لجنة المواقع السياحية في الطفيلة 2007-2013

رئيساً للجنة بلدية الطفيلة الكبرى /بالتعيين 2012- 2013

مدير عام شركة الوفر البيئي التجارية 2011-2012.

تأهل لجائزة Rising Stars الأمريكية حول الشفافية ضمن منافسة مع 80 دولة عام 2010.

حصل على أفضل أداء للعمل البلدي حسب استطلاع الرأي الذي أجراه المعهد الجمهوري الدولي لعام 2009.

رئيساً منتخباً لبلدية الطفيلة الكبرى 2007-2011

أسس شركة الفلك الدولية للمقاولات ومحلات المهندس لمواد البناء 1998-2007

مهندساً في شركة انتركانلز الإسبانية/ مشروع مستشفى الملك عبدالله الثاني في الفترة 1997-1998

متدرباً في وزارة الأشغال والإسكان في الفترة 1995-1996

عضو المجلس التنفيذي والاستشاري في محافظة الطفيلة

عضو مجلس الجامعة/ ممثلاً عن المجتمع المحلي في جامعة الطفيلة التقنية لأكثر من خمس سنوات

مندوب الأردن في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية

عضو منتخب في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية

مقرر لجنة التنمية الحضارية في الجمعية الأورومتوسطية الإقليمية والمحلية

رئيساً وعضواً في العديد من الجمعيات الخيرية والتعاونية في محافظة الطفيلة

رئيساً وعضواً في العديد من اللجان في محافظة الطفيلة

المجلس التنفيذي لوزراء الزراعة العرب في المركز العربي أكساد/ مصر، 26-28/6/2018.

المشاركة في المؤتمر الإقليمي للشرق الأدنى وشمال إفريقيا/ إيطاليا، 7-11 /5/2018.

المشاركة في المؤتمر الاقتصادي الأردني الأول/ البحر الميت 3/5/2018.

المشاركة في المنتدى الزراعي الأردني الأول لمواجهة أزمات الزراعة بتنظيم كامل من وزارة الزراعة الأردنية 25/4/2018.

المشاركة في المؤتمر الإقليمي لمنظمة صحة الحيوان/ تركيا

المشاركة في مؤتمر منظمة FAO/ روما

المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية تخدم القطاع الزراعي بشكل خاص.

المشاركة في برنامج القادة السياسيين في أميركا/ واشنطن، نيويورك، فرجينيا، 2008.

المشاركة في المؤتمر الدولي للاستثمار في قصر المؤتمرات/ البحر الميت، 2009.

حضور دورة حول الشفافية في سلوفاكيا ، 2010.

المشاركة في العديد من المؤتمرات المحلية والعربية والدولية حول التنمية والمشاركة الشعبية وقياس الرأي العام.

الاطًلاع على تجربة الحكم المحلي في دول مختلفة من العالم.

الاوسمة:

حصل على وسام الملك عبدالله الثاني للتميز من الدرجة الثالثة

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* الدكتور فراس ابراهيم ارشيد الهواري/ وزيرا للصحة

وزيرا للصحة في التعديل الأول لحكومة دولة الدكتور بشر هاني محمد الخصاونه29/03/2021

12/2020: رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية

2018 – 2021: رئيس مكتب مكافحة السرطان.

09/2018- 01/2010: رئيس قسم الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة في مركز الحسين للسرطان.

10/2004 – 2021: مدير وحدة المعالجة التنفسية ومختبر وظائف الرئة في مركز الحسين للسرطان.

08/2013 – 2021: عضو المجلس التنفيذي في مركز الحسين للسرطان.

01/2008 – 10/2008: مدير برنامج الإقلاع عن التدخين في مركز الحسين للسرطان.

07/2007: رئيس مجلس المراجعة المؤسسية للأبحاث العلمية بمركز الحسين للسرطان.

08/2000 – 09/2004: زميل كلية أطباء الصدر الأميركية.

12/2000 – 09/2004: استشاري الأمراض الصدرية والعناية الحثيثة، ماري لاند، الولايات المتحدة الأميركية.

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* الدكتورة نانسي احمد ابراهيم نمروقة/ وزير دولة للشؤون الخارجية.

مواليد 1 حزيران 1974 في عمان

دكتوراة بالقانون من جامعة عمان العربية 2016

استاذة أكاديمية ومستشارة بالقانون العام

محامية وسياسية أردنية شغلت منصب وزيرة دولة للشؤون القانونية في حكومة بشر الخصاونة منذ 27 تشرين الأول 2022.

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* المهندس رائد ابو السعود/ وزيرا للمياه والري.





ولد في شباط عام 1957 في الأردن، وهو متزوج وله ثلاثة أبناء، و يتحدث اللغة الإنجليزية بطلاقة إلى جانب اللغة الأم (العربية).

عضو ورئيس مجلس في سلطة الطيران المدنية.

عضو في مؤسسة سكة حديد العقبة.

عضو في مؤسسة سكة الحديد الحجازي

عضو في سلطة الأردن البحرية.

عضو في لجنة تنظيم قطاع النقل العام.

وله عضوية في مؤسسة الإسكان والتطوير والحضري ابتدأت من عام 2003.

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية وإدارة البناء من جامعة ميامي، فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية.

شغل منصب وزير الأشغال العامة والإسكان في الفترة من 25 تشرين أول 2004 ولغاية 7 نيسان 2005

وزيراً للأشغال العامة والإسكان ووزيراً للنقل للفترة من 25 تشرين أول 2003 ولغاية 24 تشرين أول 2004.

وزيراً للمياه والري 7/4/2005-3/7/2005

وزير المياه والري 2007-2009

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* الدكتور صالح علي الخرابشة / وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

المؤهل العلمي:

بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من كلية الهندسة الاقليمية دورغابور / الهند عام 1991

ماجستير في الهندسة من الجامعة الأردنية عام 1994

دكتوراة هندسة من جامعة فلوريدا عام 2003

وزير الطاقة والثروة المعدنية.

وزير البيئة.

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

مستشار لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

عضو في مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية.

عضو في مجلس إدارة هيئة الموارد الطبيعية.

الخبرات العملية:

مهندس مراقبة جودة عام 1994

مدرس مساعد في المعهد العالي للتكنولوجيا الصناعية /طرابلس 1995

ادارة المشاريع الانتاجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولية 1995

مستشار لدى برنامج الأمم المتحدة الانمائي

استاذ مساعد في الهندسة الميكانيكية في الجامعة الهاشمة عام 2003

تعين في وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 2005 بوظيفة مدير ادارة المشاريع

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي 2009

عضو مجلس ادارة المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية

عضو مجلس ادارة المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع

عضو مجلس ادارة الصندوق الوطني لدعم المشاريع

عضو مجلس ادارة مؤسسة الائتمان الزراعي

عضو مجلس ادارة هيئة الموارد الطبيعية

وزير الطاقة والثروة المعدنية 2018

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* الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة/ وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

مواليد 3 يوليو 1953 في كفر جايز في إربد، طبيب وعالم أحياء وسياسي أردني.

المؤهلات التعليمية:

بكالوريوس في الطب البشري من جامعة دمشق عام 1977.

دكتوراة في العلوم الطبية الأساسية/ تخصص الأحياء الدقيقة والمناعة من الجامعة الأمريكية في بيروت في 1984.

زمالة في تخصص علم الفيروسات من جامعة ييل في عام 1988

شغل منصبي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم في حكومة بشر الخصاونة منذ 27 تشرين الأول 2022.

وزيرا للتربية والتعليم حكومة الدكتور عمر احمد منيف الرزاز 14/06/2018 11/10/2018

وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي حكومة الدكتور عمر احمد منيف الرزاز 11/10/2018 01/11/2018

خبرات سابقة

رئيس الجامعة الأردنية. (16 أبريل 2016-14 يونيو 2018).

عميد كلية الطب في الجامعة الأردنية.

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* الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.

تاريخ الميلاد : 1971

الشهادة العلمية والخبرات : دكتوراة هندسة صناعية الولايات المتحدة الأمريكية .

موجز الخبرة العملية :

عضو مجلس النواب الاردني: الثامن عشر /السابع عشر /التاسع عشر

عضو مجلس ادارة صندوق التقاعد - نقابة المهندسين الاردنيين.

رئيس لجنة دعم الصناعة الوطنية - نقابة المهندسين الاردنيين.

عضو مجلس ادارة الهيئة الاردنية لدعم الصناعة الوطنية.

عضو مجلس ادارة الشركة الاردنية لصناعة الانابيب.

المدير الفني لمجموعة بقشان السعودية /سابقاً.

مستشار كلية الهندسة - جامعة العلوم و التكنولوجيا.

رئيس اللجنة الدائمة للمياه - مؤسسة المواصفات و المقاييس .

عضو مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية .

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*لا عبدالمنعم صالح شحادة العودات، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

مواليد 1 يوليو 1973 في إربد

سياسي وبرلماني أردني.

حاصل على شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة اليرموك.

شغل العديد من المناصب وعمل في العديد من المجالات ولديه خبر كبيرة في القانون الأردني لصالح بعض العلامات التجارية.

أصبح العودات لأول مرة عضواً في مجلس النواب الأردني السابع عشر بعد فوزه بانتخابات سنة 2013، ثم ترشح وفاز في جميع الانتخابات التي تلتها في السنوات 2017، 2020.

فاز برئاسة مجلس النواب الأردني في المجلس التاسع عشر، وكذلك كان رئيساً للجنة القانونية في المجلس الثامن عشر في الدورة العادية الثالثة والرابعة .

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* المحامي الدكتور فياض القضاة/ وزير دولة للشؤون القانونية

تاريخ الولادة: 1/5/1960 عمان

الحالة الإجتماعية: متزوج

المؤهــلات العلميــة: بكالوريوس في القانون الجامعة الاردنية. ماجستير القانون جامعة إدنبره/بريطانيا.

الخبرات العملية:

مساعد بحث وتدريس-كلية الحقوق-الجامعة الأردنية.

محاضر في القانون التجاري بجامعة أدنبره.

محاضر متفرغ في القانون-كلية الحقوق بالجامعة الأردني.

أستاذ مساعد كلية الحقوق الجامعة الأردنية-عمان.

مساعد عميد كلية الحقوق في الجامعة الاردنية لشؤون الطلاب والشؤون الادارية.

نائب عميد كلية الحقوق بالجامعة الأردنية.





مستشار قانوني للوحدة التنفيذية للتخاصية في رئاسة الوزراء.

مستشار قانوني للهيئة التنفيذية للتخاصية.

مستشار قانوني ومحامي للجامعة الاردنية.

مسشار قانوني ومحامي لجامعة العلوم والتكنولوجيا الاردنية جامعة رسمية حكومية.

مستشارا قانونيا ومحاميا لمستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي. عضوا في مجلس إدارة المعهد القضائي- وزارة العدل. عضوا في مجلس أمناء الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية.

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* الدكتور عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي، وزيرا للمالية.

مواليد مدينة سوف 06/02/1966

متزوج وله ثلاثة أبناء (ولدان وبنت).

حاصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد/ سياسية نقدية جامعة ليدز بريطانيا UK Leeds University Business School

بدأ الشبلي حياته العملية في البنك المركزي الأردني بوظيفة اقتصادي للفترة 1991-2004، كما عمل خلال عام 2002 كمحاضر غير متفرغ في الجامعة الأردنية في كلية إدارة الأعمال قسم الاقتصاد، ثم انتقل إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي للعمل بوظيفة اقتصادي في برنامج الإنذار المبكر للفترة 2004 –2007.