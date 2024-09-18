إنتلكت تطلق منصة لإدارة الثروات في منطقة الشرق الأوسط

أعلنت إنتلكت إي آي (IntellectAI)، وحدة الأعمال المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في شركة إنتلكت ديزاين أرينا ، عن إطلاق منصة WealthForce، لإدارة الثروات والمصممة خصيصاً لسوق منطقة الشرق الأوسط. تم تصميم هذه المنصة التحويلية، والتي تم إنشاؤها على معايير eMACH، لتمكين مدراء العلاقات وذلك عبر تسخير الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات المتقدمة لتحقيق التخصيص الكامل والأتمتة، مما يوفر تجارب عملاء لا مثيل لها.

للاستفادة من سوق الذكاء الاصطناعي المزدهر، والذي من المتوقع أن يساهم بقيمة 320 مليار دولار في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، تم بناء WealthForce على معايير eMACH القائم على القدرات السحابية اللامركزية وبدعم واجهة برمجة تطبيقات خاصة مصممة للتركيز على الأحداث وتقديم الخدمات المصغرة، مما يوفر حلاً مرناً قابلاً للتطوير وجاهزاً للارتقاء بمستقبل الأعمال في المنطقة. تسخر المنصة قدرات الذكاء الاصطناعي لأتمتة المهام الروتينية وتعزيز عملية اتخاذ القرار، مما يسمح لمدراء العلاقات بتقديم نصائح مخصصة للغاية ومستندة إلى البيانات تتوافق مع الأهداف المالية الفريدة لكل عميل. كما يدمج الحل أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تأخذ محادثات مدراء العلاقات مع العملاء إلى مستويات غير مسبوقة من خلال توفير رؤى ذكية قائمة على البيانات والمعلومات ذات الصلة أثناء الاستشارات.

كما تعمل منصة

WealthForceكمحفز لنمو الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي في الشرق الأوسط وأفريقيا، والذي من المتوقع أن يساهم بنسبة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي (38 مليار دولار) بحلول عام 2030.

وقال بانيش برابهو، الرئيس التنفيذي لشركة إنتلكت إي آي: "نحن سعداء بتقديم منصتنا المبتكرة الرائدة WealthForce

إلى سوق الشرق الأوسط. تم تصميم هذا الحل الفريد لتمكين مدراء العلاقات والارتقاء بقدراتهم ليصبحوا مستشارين موثوق بهم ومأهلين لتعزيز تجربة إدارة الثروات للعملاء النهائيين. وبفضل قدرات الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تتميز بها منصة WealthForce، يمكننا القول أن المنصة هنا لتحويل مشهد إدارة الثروات في جميع أنحاء المنطقة، وتمكين المؤسسات من تقديم خدمات استشارية مخصصة للغاية وقائمة على البيانات على نطاق واسع".

وتابع برابهو، "تتمحور عملياتنا في إنتلكت إي آي حول البيانات والذكاء الاصطناعي. توفر منصة WealthForce، المدعومة بمعايير eMACH، قدرات الذكاء الاصطناعي في كل مرحلة وخطوة من آلية إدارة الثروات، مما يمكّن المؤسسات من زيادة الإيرادات وخفض التكاليف والارتقاء بأدوار مدراء العلاقات وجعلها أكثر إنتاجية. تضمن أدوات الذكاء الاصطناعي المخصصة الكفاءة التشغيلية مع تعزيز تجربة العميل النهائي".

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