مبيعات وقود السفن في الفجيرة ترتفع إلى أعلى مستوى في 5 أشهر



أظهرت أحدث البيانات أن مبيعات وقود السفن في ميناء الفجيرة بالإمارات ارتفعت إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في أغسطس، وهو ما يعكس الطلب المستقر إلى القوي على تزويد السفن بالوقود في ثالث أكبر ميناء للتزود بالوقود في العالم.

وأظهرت بيانات منطقة الفجيرة للصناعة البترولية (فوز)، والتي نشرتها ستاندرد اند بورز جلوبال كوموديتي إنسايتس، أن إجمالي حجم المبيعات في الفجيرة، باستثناء زيوت التشحيم، بلغ 656034 مترا مكعبا (حوالي 650 ألف طن) في أغسطس.

وارتفعت المبيعات 5.5 بالمئة مقارنة بشهر يوليو، لكنها انخفضت 3.2 بالمئة مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضي.

وارتفعت مبيعات الوقود منخفض الكبريت 5.6 بالمئة مقارنة بشهر يوليو إلى 469032 مترا مكعبا في أغسطس، بما في ذلك الوقود الباقي وزيت الغاز البحري، في حين ارتفعت مبيعات الوقود عالي الكبريت 5.4 بالمئة إلى 187002 متر مكعب.

وظلت الحصة السوقية للوقود منخفض الكبريت والوقود عالي الكبريت مستقرة على أساس شهري عند 71 بالمئة و29 بالمئة على الترتيب.

(متر مكعب = 6.29 برميل)

(طن = 6.35 برميل من زيت الوقود)

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