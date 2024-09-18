علامة HONOR توسع حضورها في دول الخليج العربي بافتتاح متجر تفاعلي رائد في دبي

أعلنت HONOR العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا عالمياً عن افتتاح أول متجر تفاعلي لها في الإمارات العربية المتحدة في دبي فستيفال سيتي مول، ما يشكل لحظة مهمة في استراتيجية توسع العلامة التجارية في الإمارات.

يعد هذا المتجر الجديد دليلاً على توافق HONOR مع رؤية الإمارات للتحول الرقمي، والتي تسعى إلى جعل الدولة رائدة عالميًا في الابتكار والتكنولوجيا وتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة. بالإضافة إلى ذلك، يبرز افتتاح المتجر التزام HONOR بتعزيز التعاون المحلي وتطوير نظام بيئي قوي للشركاء. من خلال التعاون مع الموزعين وتجار التجزئة ومقدمي الخدمات المحليين، لا تعزز HONOR وجودها في السوق فقط، بل تدعم أيضًا نمو قطاع التجزئة المعتمد على التكنولوجيا في المنطقة.

وعلق لورانس لي - مدير HONOR GCC - قائلاً: "يُعد إطلاق أول متجر تجزئة تفاعلي لنا في الإمارات لحظة محورية في استراتيجية توسع HONOR في دول مجلس التعاون الخليجي. هذا المتجر ليس مجرد مساحة للبيع بالتجزئة؛ بل هو محطة رئيسية في مهمتنا لتعزيز وجود HONOR في السوق. من خلال إنشاء بيئة مخصصة حيث يمكن للعملاء التفاعل مباشرة مع أحدث ابتكاراتنا، نؤكد التزامنا بتقديم تجارب تقنية استثنائية وتوسيع وجودنا في واحد من أكثر الأسواق ديناميكية في العالم."

يقع متجر HONOR على الطابق الأول من دبي فستيفال سيتي مول، ويمتد على مساحة 126 متر مربع، حيث يعيد تعريف تفاعل العملاء وإمكانية الوصول إليهم. يتميز تصميم المتجر بالأناقة واستخدام مواد الجدران المطورة 4.0؛ ما يخلق أجواءً فاخرة وراقية تعزز التجربة البصرية والحسية للزوار.

يشمل تصميم المتجر عروضًا موسعة للمنتجات مع وحدات عرض مخصصة، بما في ذلك جدران الإكسسوارات والساعات، والتي تم تصميمها بشكل استراتيجي لتحسين تجربة التسوق وجذب اهتمام العملاء، كما يخصص المتجر مساحة مميزة تتيح للعملاء الانغماس في أحدث منتجات وتقنيات HONOR، ويهدف إلى تعزيز العلاقة بين العملاء والعلامة التجارية من خلال توفير سهولة الوصول إلى الابتكارات الحديثة. عاكسًا التزام HONOR بالابتكار والريادة في المنتجات، يقدم المتجر عروضًا حصرية على المنتجات الرائدة مثل HONOR Magic V3 وHONOR MagicPad 2، ما يمنح العملاء الفرصة لتجربة أحدث التطورات التكنولوجية للعلامة التجارية بشكل مباشر.

يفتتح متجر HONOR أبوابه رسميًا في 13 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى الخصومات على المنتجات، سيقدم المتجر مجموعة متنوعة من العروض على الخدمات، وتشمل هذه العروض واقي شاشة ولاصقة خلفية فنية مجانية لأي طراز، نقش ليزر مجاني على هواتف HONOR، وخدمات تنظيف وصيانة وترقية للنظام مجانًا لهواتف HONOR، ولن يكون هناك أي تكاليف للعمالة في خدمات الصيانة على هواتف HONOR، وسيحصل العملاء على ملحقات مجانية أو هدايا صغيرة عند إتمام أعمال الصيانة.

يقع المتجر في الطابق الأول ويعمل وفقًا لساعات عمل المول المعتادة - من 10:00 صباحًا حتى 11:00 مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن 10:00 صباحًا حتى 01:00 صباحًا من الجمعة إلى الأحد.

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