تعافي محدود للأسهم اليابانية بدعم من ضعف الين وانتعاش أسهم الرقائق

تعافى المؤشر نيكاي الياباني الأربعاء بدعم من ضعف الين وانتعاش أسهم شركات الرقائق الإلكترونية لكن المكاسب ظلت محدودة مع ترقب قرار السياسة النقدية من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي طال انتظاره.

وأغلق المؤشر نيكاي مرتفعا 0.5 بالمئة عند 36380.17 نقطة بعد الانخفاض على مدى جلستين بسبب قوة الين، كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.4 بالمئة عند 2565.37 نقطة.

ودعم الين شركات التصدير عندما بدأ جلسة اليوم منخفضا عند مستوى 142 للدولار بعد أن ارتفع إلى مستوى 140 للدولار تقريبا خلال جلسة تداول آسيوية خفيفة بسبب العطلات يوم الاثنين.

ومن شأن انخفاض الين دعم المصدرين لأنه يزيد من قيمة الأرباح القادمة من الخارج عندما تعيد الشركات هذه الأرباح إلى اليابان.

وصعدت أسهم شركات صناعة السيارات على وجه الخصوص اليوم الأربعاء بعد أن اشترى مستثمرون أسهم شركات كبيرة انخفضت قيمتها بسبب المكاسب الأخيرة التي حققها الين. وارتفعت أسهم تويوتا موتور بنحو 3.3 بالمئة ومازدا موتور 3.6 بالمئة وهوندا موتور 2.5 بالمئة.

ومن بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو ارتفع مؤشر قطاع شركات معدات النقل، الذي يشمل شركات صناعة السيارات، 2.4 بالمئة ليصبح الأفضل أداء.

وشهد قطاع التكنولوجيا أيضا بعض عمليات الشراء لأسهم منخفضة، مما رفع سهم شركة أدفانتست لتصنيع معدات اختبار الرقائق 1.8 بالمئة.

لكن مكاسب الأسهم ظلت محدودة مع تعويض الين لبعض خسائر الليلة الماضية، في حين ينتظر المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي بشأن أسعار الفائدة المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم.

ومن بين الشركات الكبرى الأخرى ارتفع سهم فاست ريتيلنج المالكة للعلامة التجارية يونيكلو 2.4 بالمئة ليعطي أكبر دفعة للمؤشر نيكاي. كما ارتفع سهم مجموعة سوفت بنك للاستثمار في الشركات الناشئة، والتي تركز على الذكاء الاصطناعي، 0.3 بالمئة.

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