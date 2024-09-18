«تابروير» الأمريكية تشهر إفلاسها بعد سنوات من الصعوبات المالية

تقدمت شركة «تابروير» الأمريكية لصناعة أدوات المطبخ البلاستيكية الشهيرة، بطلب لإشهار إفلاسها في الولايات المتحدة بعد سنوات من الصعوبات المالية.

وتسعى شركة «تابروير براندز كوربوريشن» إلى بيع أعمالها مع استمرار عملياتها أثناء إتمام إجراءات الإفلاس.

وتقدمت الشركة رسمياً بطلب لإشهار إفلاسها بموجب الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي لحماية الدائنين.

وأحدثت الشركة الأمريكية ثورة في عالم الأدوات المنزلية من خلال صناعة الأوعية والأطباق وحاويات المطبخ، وأصبحت رمزاً للازدهار في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

لكن الشركة، التي تتخذ من أورلاندو مقرا لها، والتي أسسها إيرل تابر في عام 1946، كانت تعاني بسب المنافسة الشرسة في سوق السلع المنزلية وازدهار التجارة عبر الإنترنت.

وفي الأشهر الأخيرة، تفاوضت الشركة مع المقرضين الذين تدين لهم بمئات الملايين من الدولارات.

وقالت الشركة، في بيان، إن أفضل طريقة لحماية العلامة التجارية «تابروير» هي بيع الشركة.

وقالت رئيسة والمديرة التنفيذية لشركة تابروير، لوري آن جولدمان، مساء أمس: «على مدى السنوات القليلة الماضية، تضرر الوضع المالي للشركة بشدة بسبب بيئة الاقتصاد الكلي الصعبة. ونتيجة لذلك، استكشفنا العديد من الخيارات الاستراتيجية، وقررنا أن هذا هو أفضل طريق للمضي قدماً».

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