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استقرار التضخم في بريطانيا خلال أغسطس قبل يوم واحد من اجتماع بنك إنجلترا

9/18/2024 5:30:24 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

استقر معدل التضخم في بريطانيا وفقاً للتوقعات خلال أغسطس قبل يوم واحد من اجتماع بنك إنجلترا.

ووفقاً للبيانات الصادرة الأربعاء عن هيئة الإحصاءات الوطنية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.2% في أغسطس وفقاً للتوقعات كما أنها نفس مستويات يوليو السابق له.

هذا وارتفع المؤشر 0.3% في أغسطس آب على أساس شهري وهي نفس الوتيرة المسجلة خلال نفس الفترة في 2023.

وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي والذي يستثني الطاقة والطعام والتبغ والكحوليات، فارتفع 3.6% خلال فترة الإثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس آب، وارتفاعاً من 3.3% في يوليو تموز.

هذا ويعقد بنك إنجلترا اجتماع سياسته النقدية الخميس وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.

ومع ذلك تضاعفت الرهانات على الخفض الثاني على التوالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى حوالي 40% هذا الأسبوع.

على الرغم من أن صانعي السياسات من المتوقع أن يبقوا أسعار الفائدة ثابتة عند 5% في قرارهم غداً الخميس، فإن توقعات السوق تشير إلى مزيد من التيسير مستقبلاً. ويتوقع المتداولون تخفيضات في نوفمبر وديسمبر، مع توقعات بإجراء خمسة تخفيضات إضافية في عام 2025.

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