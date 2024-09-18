استقرار التضخم في بريطانيا خلال أغسطس قبل يوم واحد من اجتماع بنك إنجلترا

(MENAFN
- Al-Bayan)
استقر معدل التضخم في بريطانيا وفقاً للتوقعات خلال أغسطس قبل يوم واحد من اجتماع بنك إنجلترا.
ووفقاً للبيانات الصادرة الأربعاء عن هيئة الإحصاءات الوطنية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 2.2% في أغسطس وفقاً للتوقعات كما أنها نفس مستويات يوليو السابق له.
هذا وارتفع المؤشر 0.3% في أغسطس آب على أساس شهري وهي نفس الوتيرة المسجلة خلال نفس الفترة في 2023.
وفيما يتعلق بالتضخم الأساسي والذي يستثني الطاقة والطعام والتبغ والكحوليات، فارتفع 3.6% خلال فترة الإثني عشر شهراً المنتهية في أغسطس آب، وارتفاعاً من 3.3% في يوليو تموز.
هذا ويعقد بنك إنجلترا اجتماع سياسته النقدية الخميس وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.
ومع ذلك تضاعفت الرهانات على الخفض الثاني على التوالي للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى حوالي 40% هذا الأسبوع.
على الرغم من أن صانعي السياسات من المتوقع أن يبقوا أسعار الفائدة ثابتة عند 5% في قرارهم غداً الخميس، فإن توقعات السوق تشير إلى مزيد من التيسير مستقبلاً. ويتوقع المتداولون تخفيضات في نوفمبر وديسمبر، مع توقعات بإجراء خمسة تخفيضات إضافية في عام 2025.
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