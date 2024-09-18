إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي لـ«ميسترال إيه آي» متعدد الوسائط

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت شركة "ميسترال إيه آي" الفرنسية، أمس، عن أول نموذج ذكاء اصطناعي لها متعدد الوسائط، يحمل اسم "بيكسترال 12 بي" وقادر على معالجة الصور المقدمة من المستخدمين.
وأطلقت الشركة الفرنسية رسمياً النموذج من خلال منشور عبر مدونتها، بعد أن طُرح عبر الإنترنت اليوم.
وعلى عكس النماذج التي صدرت في السابق، "بيكسترال 12 بي" قادر على استيعاب الصور المقدمة من المستخدمين ورصد نصوص وتحليلها. وبحسب الشركة، يمكن للنموذج معالجة مختلف أنواع الصور (PDF،jpeg ...).
ويختلف مبدأه عن الذكاء الاصطناعي القادر على إنشاء صور من نص، على غرار "ميدجورني".
ويمكن الوصول إلى "بيكسترال 12 بي" من خلال موقع "ميسترال لا بلاتفورم" وكذلك عبر برنامج المحادثة "لو تشات" الذي تم إطلاقه في بداية العام.
كما أعلنت الشركة الفرنسية عن أسعار جديدة لاستخدام نماذجها المختلفة، إضافة إلى نسخة جديدة من طرازها "ميسترال سمول".
ومع "بيكسترال 12 بي"، تواصل "ميسترال" التنافس مع نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركات الأميركية الكبرى، على غرار "تشات جي بي تي 4" (اوبن ايه آي) و"جيميناي" (غوغل).
وعبّرت شركة "ميسترال ايه آي" التي أُنشئت في أبريل 2023 وكان مؤسسوها الفرنسيون الثلاثة يعملون لدى "ميتا"، بشكل دائم عن رغبتها في توفير خيار بديل لنماذج الشركات التكنولوجية الأمريكية الجديدة.
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