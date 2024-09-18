إطلاق أول نموذج ذكاء اصطناعي لـ«ميسترال إيه آي» متعدد الوسائط

أعلنت شركة "ميسترال إيه آي" الفرنسية، أمس، عن أول نموذج ذكاء اصطناعي لها متعدد الوسائط، يحمل اسم "بيكسترال 12 بي" وقادر على معالجة الصور المقدمة من المستخدمين.

وأطلقت الشركة الفرنسية رسمياً النموذج من خلال منشور عبر مدونتها، بعد أن طُرح عبر الإنترنت اليوم.

وعلى عكس النماذج التي صدرت في السابق، "بيكسترال 12 بي" قادر على استيعاب الصور المقدمة من المستخدمين ورصد نصوص وتحليلها. وبحسب الشركة، يمكن للنموذج معالجة مختلف أنواع الصور (PDF،jpeg ...).

ويختلف مبدأه عن الذكاء الاصطناعي القادر على إنشاء صور من نص، على غرار "ميدجورني".

ويمكن الوصول إلى "بيكسترال 12 بي" من خلال موقع "ميسترال لا بلاتفورم" وكذلك عبر برنامج المحادثة "لو تشات" الذي تم إطلاقه في بداية العام.

كما أعلنت الشركة الفرنسية عن أسعار جديدة لاستخدام نماذجها المختلفة، إضافة إلى نسخة جديدة من طرازها "ميسترال سمول".

ومع "بيكسترال 12 بي"، تواصل "ميسترال" التنافس مع نماذج الذكاء الاصطناعي التابعة للشركات الأميركية الكبرى، على غرار "تشات جي بي تي 4" (اوبن ايه آي) و"جيميناي" (غوغل).

وعبّرت شركة "ميسترال ايه آي" التي أُنشئت في أبريل 2023 وكان مؤسسوها الفرنسيون الثلاثة يعملون لدى "ميتا"، بشكل دائم عن رغبتها في توفير خيار بديل لنماذج الشركات التكنولوجية الأمريكية الجديدة.