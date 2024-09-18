موانئ دبي العالمية تُبرم شراكة مع «نيدبنك» لتقديم حلول التمويل في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

أبرمت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" و"نيدبنك" شراكةً في مجال تمويل الموردين، ومن المتوقع أن تستفيد الشركات العاملة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى التي تواجه تحديات توفر رأس المال العامل من مزايا الشراكة الجديدة.

وتشمل الشراكة مبادرات في تمويل الموردين عبر "دي بي ورلد" ضمن سلاسل التوريد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى واتفاقية لتقاسم المخاطر بهدف تعزيز امكانات توفر التمويل التجاري للشركات في المنطقة. وستُمكّن حلول التمويل التجاري هذه الشركات من بضائعها بشكل أسرع وإلى مسافات أبعد، مما سيساعدها في تحسين رأس مالها العامل وتدفق التجارة.

ويأتي جزء كبير من حركة التجارة في المنطقة من شركات تواجه تحديات في الحصول على حلول التمويل التجاري التي تسمح لها بالاستفادة من فرص التجارة العالمية، وتتمثل هذه العقبات في التوافر المحدود للبيانات حول الأهلية الائتمانية، فضلاً عن الافتقار إلى الشفافية والتحكم بمعاملات التجارة الأساسية، مما يزيد من المخاطر المحتملة في سلاسل التوريدد. ولإزالة هذه العقبات، دشنت مجموعة موانئ دبي العالمية منصتها للتمويل التجاري لرأب الفجوة وربط الشركات بالمؤسسات المالية وتوفير تسهيلات التمويل التجاري مباشرة من ميزانيتها العمومية.

وقال محمد أكوجي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة موانئ دبي العالمية لمنطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى: "تمثل شراكتنا مع نيدبنك خطوة مهمة في اتجاه مواجهة تحديات التمويل التجاري التي أثرت على إمكانات نمو الشركات في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومن خلال الدمج بين قدراتنا اللوجستية والحلول المالية المبتكرة، سنتمكن من تمكين الموردين من تحقيق النجاح، وفي نفس الوقت، تعزيز نظام تجاري أكثر شفافية وكفاءة. ويُبرز هذا التعاون التزامنا بتطوير التجارة وفتح آفاق الفرص للنمو الاقتصادي المستدام في المنطقة".

من جانبه، قال أنيل بوسمان، المدير التنفيذي للمجموعة في نيدبنك سي آي بي: "تسلط شراكتنا مع ذراع التمويل التجاري في مجموعة موانئ دبي العالمية الضوء على التزام نيدبنك بتعزيز النمو المستدام ودعم التعافي الاقتصادي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. ومن خلال الجمع بين خبراتنا في التمويل المهيكل وشبكة دي بي ورلد للخدمات اللوجستية، نرى أنفسنا في وضع مميز لمواجهة تحديات التمويل التجاري في المنطقة. وسوف يُحسّن هذا التعاون تدفق التجارة ويٌمكّن الشركات من التعامل مع البيئة الاقتصادية بشكل فعّال، وإطلاق فرص نمو جديدة. وتوضح هذه الشراكة كيفية الاستفادة من خبرات منظومتنا الفريدة في تشكيل المشهد التجاري وتوليد نمو مستدام".

وأكد سنان أوزجان، الرئيس التنفيذي الأول وعضو مجلس إدارة قسم التمويل التجاري في مجموعة موانئ دبي العالمية، أن الشراكات مع مؤسسات مثل نيدبنك تُعد أمرًا بالغ الأهمية ضمن جهود المجموعة في تسهيل حصول الموردين على التمويل. وأضاف: "تمكننا قدراتنا على دمج حلول التمويل التجاري مع القدرات اللوجستية لمجموعة موانئ دبي العالمية من تقديم حل اقتصادي للشركات، صُمم أساساً لتلبية احتياجاتها، مع تعزيز شفافية التعاملات التجارية الأساسية، وبالتالي توفير راحة البال للمؤسسات المالية الشريكة مثل نيدبنك. وسيساهم التدشين الناجح لبرنامج تمويل التجارة المستدام مع نيدبنك ونقاشاتنا المتواصلة حول المشاركة في المخاطر في تحقيق مهمتنا".

وأشارت بيليندا مونجر، المديرة التنفيذية لقسم المبيعات في قسم الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في نيدبنك، إلى الأهمية الكبيرة لمسألة الثقة في التعاملات التجارية. وقالت: "تمثل شراكتنا المصرفية مع مجموعة موانئ دبي العالمية أساساً قوياً لطموحاتنا المشتركة، ما يعني تعزيز النمو في حركة التجارة العالمية وتقوية عنصر الابتكار لتحقيق النجاح المشترك، مع رسم معالم مسارنا نحو التقدم المستدام في الأسواق العالمية".

وبموجب الاتفاق بين الطرفين، نفذت منصة تمويل التجاري في مجموعة موانئ دبي العالمية برنامجاً لتمويل سلاسل التوريد على منصتها بحيث يؤدي نيدبنك دور المُموّل، ما يتيح للموردين في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إمكانية الوصول إلى المدفوعات المبكرة لمستحقاتهم التي تمت الموافقة عليها. ويتعامل هذا البرنامج مع قيود رأس المال العامل التي يواجهها الموردون، ويوفر خيار تمويل أكثر فعالية من ناحية التكلفة مقارنة بالحلول التقليدية المتوفرة في الأسواق.

كما وقع نيدبنك وذراع التمويل التجاري في مجموعة موانئ دبي العالمية اتفاقية لتقاسم المخاطر في المعاملات ذات المنفعة المتبادلة، وبالتالي زيادة إجمالي الائتمان المتاح للمتعاملين. ومن بين هذه المبادرات برنامج المزارع الافتراضي، الذي أنشأته شركة "سبيشالايزد أغري سولوشينز" المتخصصة في الأعمال الزراعية. ومن خلال هذا البرنامج، تتعاون ذراع التمويل التجاري في مجموعة موانئ دبي العالمية ونيدبنك في توفير الائتمان للمزارعين، وضمان حصولهم على رأس المال العامل اللازم لعملياتهم اليومية. ويُجسد هذا البرنامج، الذي تم تنفيذه على مدار مواسم المحاصيل الزراعية الاثني عشر الماضية، تأثير حلول التمويل التجاري المهيكلة على الأداء الاقتصادي.

وتساهم هذه الجهود التعاونية بين مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" و"نيدبنك" في تسهيل التدفق التجاري وتغيير مفهوم المُمكن للجميع.

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