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قناة تدمج القرآن والموسيقي.. والإفتاء الأردنية: من كبائر الذنوب

9/18/2024 5:18:13 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني – رصد

أثارت إحدى القنوات على يوتيوب سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشر مالك القناة، لمقاطع فيديو تدمج بين آيات القرآن الكريم وموسيقى صاخبة، وتحويل سور القرآن إلى أغاني. ودعا الكثير من مستخدمي مواقع التواصل لإقامة حملة بلاغات على هذه القناة، لإغلاقها، بسبب محتواها المنافي لتعاليم الدين الإسلامي.

وأصدرت دائرة الإفتاء العام في الأردن بيانا في وقت سابق، قالت فيه إن خلط قراءة القرآن الكريم بالألحان والموسيقى والإيقاع المصحوب بالمزمار والآلات الموسيقية غناء ورقصا، من كبائر الذنوب والمحرمات، وهو في غاية التحريم لما فيه من سخرية واستهزاء.

وكانت قد حذفت القناة محتواها على يوتيوب لفترة قصيرة، ثم أعادت النشر، ما أعاد الهجوم على القناة.

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