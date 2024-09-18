قناة تدمج القرآن والموسيقي.. والإفتاء الأردنية: من كبائر الذنوب

(MENAFN
- Khaberni) خبرني – رصد
أثارت إحدى القنوات على يوتيوب سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب نشر مالك القناة، لمقاطع فيديو تدمج بين آيات القرآن الكريم وموسيقى صاخبة، وتحويل سور القرآن إلى أغاني. ودعا الكثير من مستخدمي مواقع التواصل لإقامة حملة بلاغات على هذه القناة، لإغلاقها، بسبب محتواها المنافي لتعاليم الدين الإسلامي.
وأصدرت دائرة الإفتاء العام في الأردن بيانا في وقت سابق، قالت فيه إن خلط قراءة القرآن الكريم بالألحان والموسيقى والإيقاع المصحوب بالمزمار والآلات الموسيقية غناء ورقصا، من كبائر الذنوب والمحرمات، وهو في غاية التحريم لما فيه من سخرية واستهزاء.
وكانت قد حذفت القناة محتواها على يوتيوب لفترة قصيرة، ثم أعادت النشر، ما أعاد الهجوم على القناة.
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