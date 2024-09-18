3 دول عربية تتدخل لتحرير (أبو الحسن).. اختطف بعد سفره لحبيبته في

MENAFN - Khaberni) خبرني -أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم الأحد تحرير مواطن اختطف في محافظة حمص وسط سوريا، بعد ذهابه للزواج من فتاة سورية.





وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد على موقع "فيسبوك" أن "وزارة الخارجية أعلنت إطلاق سراح المواطن العراقي أبو الحسن حميد مساعد، والذي اختطف قبل 3 أسابيع في منطقة البياضة بريف حمص، بعد قدومه من محافظة البصرة لغرض الزواج من فتاة سورية".





وأضاف البيان أنه: "بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها سفارة العراق في دمشق وبيروت، وبالتعاون مع جهاز المخابرات الوطني العراقي، والتواصل المباشر مع القيادات الأمنية في الحكومة السورية والجهات الأمنية اللبنانية، ممثلة بقيادة المخابرات، تم تحرير المواطن".





وتابع أن: "العصابة التي قامت بالاختطاف كانت قد طالبت بفدية مالية قدرها 500 ألف دولار، إلا أن السفارةالعراقية وجهاز المخابرات الوطني تمكنا من تحريره دون الدخول في أي مفاوضات مع الخاطفين، وسيتم التعامل مع الجناة وفقا للقانون من قبل الجهات المختصة".





وأكدت الوزارة على "التزامها الثابت بحماية مواطنيها في الخارج، معربة "عن تقديرها للتعاون المثمر بين الأجهزة الأمنية العراقية ونظرائها في سوريا ولبنان، والذي أسهم في تحقيق هذا النجاح".