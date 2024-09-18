«الإمارات للخدمات الصحية» تتبنى تقنية متطورة للكشف المبكر عن مشكلات الرؤية لدى الأطفال

أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، تبنيها تقنية جديدة ومتطورة للكشف المبكر عن مشاكل الرؤية عند الأطفال، باستخدام جهاز فحص العيون المحمول" Spot Vision Screener"، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز صحة الأطفال وضمان حصولهم على أفضل رعاية ممكنة.

ويعد جهاز فحص الرؤية الفوري، أداة مبتكرة تستخدم في الكشف عن مشاكل الرؤية لدى الأطفال بسرعة ودقة عالية، إذ يستهدف الأطفال من عمر ستة أشهر وحتى عمر الخامسة خلال الكشف في عيادات صحة الطفل والتطعيمات، ويعمل على الكشف عن مجموعة من أمراض العيون بشكل استباقي، وتوفر المؤسسة هذه التقنية المتطورة في 20 مركز رعاية صحية أولية تابع لها.

وقالت الدكتورة كريمة الرئيسي، مديرة إدارة الرعاية الصحية الأولية في المؤسسة، إن تبني تقنية فحص الرؤية الفوري، يأتي في إطار التزام المؤسسة بتقديم رعاية صحية مستدامة وشاملة لجميع أفراد المجتمع الإماراتي وخاصة الأطفال بما يضمن مستقبل صحي ومشرق لهم وانسجاماً مع "استراتيجية الابتكار 2023 – 2026 " التي أطلقتها المؤسسة العام الماضي بهدف دعم تحقيق أهداف الرعاية الصحية التي تطبق أفضل الممارسات العالمية كهدف أساسي يقود إلى مواكبة توجهات الدولة نحو تعزيز الجاهزية والاستعدادات الصحية وبناء مجتمع صحي معافى يتمتع بجودة الحياة الصحية.

وأشارت إلى أن المؤسسة ماضية في مسيرتها التطويرية ومساعيها لتعزيز تنافسية القطاع الصحي على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية.

وأوضحت أن جهاز فحص الرؤية الفوري يتميز بالدقة والموثوقية العالية حيث يضمن توفير نتائج دقيقة لتحديد الحاجة إلى إجراء المزيد من الفحوصات وتلقي العلاج مما يساعد في تجنب التأثيرات السلبية على تطور الأطفال الأكاديمي والاجتماعي وزيادة معدل اكتشاف المشكلات البصرية في مراحلها المبكرة، لافتة إلى أنه يوصى بإعادة هذا الفحص كل ستة أشهر حتى يصل الطفل إلى عمر خمس سنوات لضمان الكشف المبكر عن أي مشاكل قد تؤثر على البصر أو صحة العين.

وتتميز هذه التقنية بالكشف عن مجموعة متنوعة من أمراض العين التي قد تصيب الأطفال في هذه السن المبكرة مثل ضعف النظر وقصر وطول النظر والحول واللابؤرية "الإستجماتيزم" ليتم تحويل الحالات الإيجابية إلى مراكز الرعاية الصحية المتخصصة لإجراء الكشف الشامل والتشخيص وتوفير العلاج إذا لزم الأمر.

ويتميز الجهاز بالسرعة والكفاءة حيث يستغرق الفحص ثوان معدودة، فضلاً عن سهولة استخدامه، إذ لا يتطلب الجهاز تدريباً مكثفاً ويمكن استخدامه بسهولة من قبل أخصائيي الرعاية الصحية وضمان راحة الأطفال، نظراً لأن الفحص غير مزعج أبداً ولا يتطلب تفاعلاً مكثفاً مما يجعله مناسباً للأطفال.