«ميكروسوفت» تتهم روسيا باستهداف حملة هاريس الرئاسية

اتهمت الشركة التكنولوجية «ميكروسوفت» روسيا باستهداف حملة المرشحة الرئاسية الأمريكية كامالا هاريس، مؤكدةً أنها رصدت تحركات عملاء روس بذلك الصدد.

وكتب المدير العام لمركز تحليل التهديدات بميكروسوفت، كلينت واتس، في منشور بمدونة تابعة للشركة، أمس: «خلال الشهرين الماضيين، رصدت ميكروسوفت تحولاً ملحوظاً في أساليب العمليات المتعلقة بالنفوذ الروسي، ما يعكس تغير البيئة السياسية الأمريكية».

وتوصلت ميكروسوفت إلى أن روسيا استهدفت حملة هاريس، حيث يقوم العملاء «بنشر فيديوهات مفبركة تهدف إلى زرع الفتنة ونشر المعلومات المضللة» بشأنها.

وقال واتس إن التركيز على حملة هاريس يعكس خطوة استراتيجية من جانب العملاء الروس بهدف استغلال أي نقاط ضعف في المرشحين

وكانت هاريس قد حلَّت محل الرئيس الأمريكي جو بايدن لتكون مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، عقب انسحاب بايدن (81 عاماً) من السباق الرئاسي في يوليو الماضي، بعد أداء كارثي في المناظرة التي جمعته مع مرشح الحزب الجمهوري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأضاف واتس: «في البداية، واجهت العمليات الروسية صعوبة لتطوير جهودها في أعقاب انسحاب بايدن من السباق الرئاسي 2024».

مع ذلك، في أواخر شهر أغسطس الماضي وسبتمبر الجاري، رصدت ميكروسوفت مجموعتين روسيتين، تعرفان باسم ستورم 1516 وستورم-167، تستخدمان فيديوهات لزعزعة الثقة في هاريس وإثارة الجدل حول حملتها الانتخابية.

ويصور أحد مقاطع الفيديو هجوماً مزعوماً من جانب أنصار هاريس على أحد المشاركين في تجمع انتخابي لترامب، في حين استعان فيديو آخر بممثل لتزييف تورط هاريس دون التزام في حادث سير.

وقالت ميكروسوفت: «مع اقتراب الانتخابات، علينا أن نتوقع أن يستمر العملاء الروس في استخدام وكلائهم السيبرانيين ومجموعات القرصنة لتضخيم رسائلهم من خلال المواقع الإلكترونية الإعلامية والقنوات الاجتماعية التي تهدف لنشر المحتوى السياسي الذي يثير الانقسام وفبركة الفيديوهات والدعاية المعززة بالذكاء الاصطناعي».