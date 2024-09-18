تعيين اللواء عبد الله مبارك قائداً عاماً لشرطة الشارقة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، مرسوماً أميرياً بتعيين اللواء عبد الله مبارك بن عامر قائداً عاماً لشرطة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُعيّن اللواء عبد الله مبارك بن عامر قائداً عاماً لشرطة الشارقة، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.
كما أصدر سموه قراراً إدارياً بمنح وسام شرطة الشارقة للواء متقاعد سيف محمد الزري الشامسي، وذلك تقديراً لخدمته المتميزة طيلة فترة عمله في شرطة الشارقة.
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