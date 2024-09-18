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تعيين اللواء عبد الله مبارك قائداً عاماً لشرطة الشارقة

9/18/2024 5:13:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اليوم، مرسوماً أميرياً بتعيين اللواء عبد الله مبارك بن عامر قائداً عاماً لشرطة الشارقة.

ونص المرسوم على أن يُعيّن اللواء عبد الله مبارك بن عامر قائداً عاماً لشرطة الشارقة، ويكون عضواً في المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اعتباراً من تاريخ صدور هذا المرسوم.

كما أصدر سموه قراراً إدارياً بمنح وسام شرطة الشارقة للواء متقاعد سيف محمد الزري الشامسي، وذلك تقديراً لخدمته المتميزة طيلة فترة عمله في شرطة الشارقة.

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