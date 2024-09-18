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(الصحة): فوز 23 مشروعا طبيا بجائزة (نجمة السلامة) للعام 2023

9/18/2024 5:05:03 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 18 – 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن فوز 23 مشروعا طبيا للمؤسسات الصحية الحكومية والأهلية بجائزة (نجمة السلامة) للعام 2023 من أصل 56 مشروعا وفقا لمعايير الجائزة من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الأولية.
جاء ذلك خلال حفل نظمته إدارة الجودة والاعتماد في الوزارة للاعلان عن الفائزين وتكريم المشاريع الفائزة الموزعة على 17 مشروعا للمؤسسات الحكومية (9 مستشفيات و8 مراكز الرعاية الصحية الأولية) و6 مشاريع لمؤسسات القطاع الأهلي.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي في كلمة نيابة عن راعي الاحتفال وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي ان الجائزة استحدثتها إدارة الجودة منذ 10 أعوام تكريما للعاملين والمتميزين مشيرا إلى أن احتفال اليوم يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى.
ولفت الحساوي الى ان هذه الجائزة تمثل نقلة نوعية في مجال سلامة المرضى في المرافق الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي وتهدف إلى تنمية وعي العاملين بالقطاع الصحي ببرامج وموضوعات السلامة والتعرف على العاملين المتميزين في هذا المجال والذين يمكن الاقتداء بأدائهم فضلا عن خلق روح التنافس الإيجابي في مجال السلامة بين العاملين في المؤسسات الصحية ونقل التجارب والخدمات المتميزة.
وقال إن احتفالية نجمة السلامة وللعام العاشر على التوالي تعد خطوة نحو التقدم للنظر في التحديات والتخطيط من أجل تقديم رعاية آمنة وفعالة لها أكبر الأثر في نفوس مقدمي الخدمة والمستفيدين منها آملا أن يساهم هذا التكريم في تحفيز العاملين في الوزارة على بذل المزيد من الجهد لتنفيذ برامج السلامة وخلق بيئة آمنة وتنافسية للوصول إلى أرقى مستويات الخدمات الصحية الآمنة.
وذكر أن هذا التكريم يأتي انطلاقا من رؤية الوزارة التي تسعى من خلال جميع مؤسساتها للتأكيد على التزامها بتقديم رعاية صحية عالية الجودة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية بما يضمن الحفاظ على السلامة في جميع المستويات للمرضى ومقدمي الخدمة والمجتمع بشكل عام.
وأكد حرص الوزارة على دعم المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى تحسين سلامة المرضى وخلق بيئة آمنة خالية من الأخطاء منوها بالتطور الإيجابي في برامج السلامة ونشر ثقافة سلامة المرضى بين جميع العاملين بالقطاع الصحي وبين أفراد المجتمع.
من جانبه اعتبر مدير ادارة الجودة والاعتماد بالوزارة الدكتور طلال الفضالة إن الجائزة فرصة لإظهار أفضل الممارسات وسبل التحسين المتعلقة ببرامج السلامة وإدارة المخاطر كما أنها تشجع على خلق روح التنافس الإيجابي فضلا عن دعم ومساندة قيادات المؤسسات الصحية في تنفيذ برامج السلامة.
وثمن الفضالة جهود جميع العاملين بالمؤسسات الصحية مهنئا الفائزين وأعضاء الفرق التي شاركت بالمشاريع على الجهود التي قاموا بها لتحسين مستوى سلامة المرضى.
من جانبها أوضحت رئيسة برامج السلامة الدكتورة هناء الغانم ان الترشح للجائزة يكون من قبل إدارة الجودة والإعتماد مع ارفاق كافة الوثائق التي تثبت الأثر الإيجابي الذي أحدثه المشروع المقدم لنيل الجائزة وتأثيره في تحسين سلامة المرضى ومدى مطابقة هذا المشروع لاشتراطات استحقاق الجائزة.
ولفتت الدكتورة الغانم الى أن تقييم الترشيحات يتم من المؤسسات الصحية بواسطة فريق الإشراف على جائزة نجمة السلامة في إدارة الجودة والاعتماد طبقا لمعايير الجائزة.
وأعربت عن الأمل بأن تساهم الجائزة في نشر وتبني ثقافة سلامة المرضى والاستفادة من التجارب التحسينية التي تم تطبيقها في المؤسسات الصحية والتي أحدثت تغييرا إيجابيا في سلامة المرضى في تلك المؤسسات الصحية كما تطمح إلى زيادة وعي العاملين بالقطاع الصحي ببرامج وموضوعات السلامة والتعرف على العاملين المتميزين في هذا المجال.(النهاية)

م ر ف / ط أ ب




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