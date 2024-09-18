(الصحة): فوز 23 مشروعا طبيا بجائزة (نجمة السلامة) للعام 2023

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت – 18 – 9 (كونا) -- أعلنت وزارة الصحة اليوم الأربعاء عن فوز 23 مشروعا طبيا للمؤسسات الصحية الحكومية والأهلية بجائزة (نجمة السلامة) للعام 2023 من أصل 56 مشروعا وفقا لمعايير الجائزة من مختلف المستشفيات والمراكز الصحية الأولية.
جاء ذلك خلال حفل نظمته إدارة الجودة والاعتماد في الوزارة للاعلان عن الفائزين وتكريم المشاريع الفائزة الموزعة على 17 مشروعا للمؤسسات الحكومية (9 مستشفيات و8 مراكز الرعاية الصحية الأولية) و6 مشاريع
لمؤسسات القطاع الأهلي.
وقال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي في كلمة نيابة عن راعي الاحتفال وزير
الصحة الدكتور أحمد العوضي ان الجائزة استحدثتها إدارة الجودة منذ 10 أعوام تكريما للعاملين والمتميزين مشيرا إلى أن احتفال اليوم يأتي تزامنا مع اليوم العالمي لسلامة المرضى.
ولفت الحساوي الى ان هذه الجائزة تمثل نقلة نوعية في مجال سلامة المرضى في المرافق الصحية بدول مجلس التعاون الخليجي وتهدف إلى تنمية وعي العاملين بالقطاع الصحي ببرامج وموضوعات السلامة والتعرف على العاملين المتميزين في هذا المجال والذين يمكن الاقتداء بأدائهم فضلا عن خلق روح التنافس الإيجابي في مجال السلامة بين العاملين في المؤسسات الصحية ونقل التجارب والخدمات المتميزة.
وقال إن احتفالية نجمة السلامة وللعام العاشر على التوالي تعد خطوة نحو التقدم للنظر في التحديات والتخطيط من أجل تقديم رعاية آمنة وفعالة لها أكبر الأثر في نفوس مقدمي الخدمة والمستفيدين منها آملا أن يساهم هذا التكريم في تحفيز العاملين في الوزارة على بذل المزيد من الجهد لتنفيذ برامج السلامة وخلق بيئة آمنة وتنافسية للوصول إلى أرقى مستويات الخدمات الصحية الآمنة.
وذكر أن هذا التكريم يأتي انطلاقا من رؤية الوزارة التي تسعى من خلال جميع مؤسساتها للتأكيد على التزامها بتقديم رعاية صحية عالية الجودة تتماشى مع أحدث المعايير العالمية بما يضمن الحفاظ على السلامة في جميع المستويات للمرضى ومقدمي الخدمة والمجتمع بشكل عام.
وأكد حرص الوزارة على دعم المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى تحسين سلامة المرضى وخلق بيئة آمنة خالية من الأخطاء منوها بالتطور الإيجابي في برامج السلامة ونشر ثقافة سلامة المرضى بين جميع العاملين بالقطاع الصحي وبين أفراد المجتمع.
من جانبه اعتبر مدير ادارة الجودة والاعتماد بالوزارة الدكتور طلال الفضالة إن الجائزة فرصة لإظهار أفضل الممارسات وسبل التحسين المتعلقة ببرامج السلامة وإدارة المخاطر كما أنها تشجع على خلق روح التنافس الإيجابي فضلا عن دعم ومساندة قيادات المؤسسات الصحية في تنفيذ برامج السلامة.
وثمن الفضالة جهود جميع العاملين بالمؤسسات الصحية مهنئا الفائزين وأعضاء الفرق التي شاركت بالمشاريع على الجهود التي قاموا بها لتحسين مستوى سلامة المرضى.
من جانبها أوضحت رئيسة برامج السلامة الدكتورة هناء الغانم ان الترشح للجائزة يكون من قبل إدارة الجودة والإعتماد مع ارفاق كافة الوثائق التي تثبت الأثر الإيجابي الذي أحدثه المشروع المقدم لنيل الجائزة وتأثيره في تحسين سلامة المرضى ومدى مطابقة هذا المشروع لاشتراطات استحقاق الجائزة.
ولفتت الدكتورة الغانم الى أن تقييم الترشيحات يتم من المؤسسات الصحية بواسطة فريق الإشراف على جائزة نجمة السلامة في إدارة الجودة والاعتماد طبقا لمعايير الجائزة.
وأعربت عن الأمل بأن تساهم الجائزة في نشر وتبني ثقافة سلامة المرضى والاستفادة من التجارب التحسينية التي تم تطبيقها في المؤسسات الصحية والتي أحدثت تغييرا إيجابيا في سلامة المرضى في تلك المؤسسات الصحية كما تطمح إلى زيادة وعي العاملين بالقطاع الصحي ببرامج وموضوعات السلامة والتعرف على العاملين المتميزين في هذا المجال.(النهاية)
م ر ف / ط أ ب
MENAFN18092024000071011013ID1108686781