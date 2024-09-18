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تقدم الكويت في المؤشرات الدولية يعكس خطواتها المتسارعة لتحقيق تنمية مستدامة

9/18/2024 5:04:57 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 9 (كونا) -- أظهر تحسن وتقدم تصنيف البلاد في عدد من المؤشرات الدولية التي استهدفتها الحكومة في السنوات الأخيرة في إطار برامج الإصلاح المالي والاقتصادي فاعلية الخطوات المتسارعة الرامية إلى تحقيق تنمية مستدامة.
وأسفرت خطط الكويت التنموية عن تقدمها في عدد من المؤشرات الدولية لعامي 2023 و2024 في وقت تتواصل فيه الجهود الحكومية لتحسين تصنيف البلاد في مختلف المؤشرات الدولية عبر تحفيز مؤسساتها لتفعيل برامجها الإصلاحية.
وترتكز الاستراتيجيات التي تضمنتها الخطط التنموية بهدف تحسين تصنيف البلاد في جميع المؤشرات سواء الاقتصادية أو الإدارية أو المتعلقة بالنزاهة والشفافية على حزمة برامج ومشروعات مصممة لتحقيق أكبر أثر تنموي ممكن.
وذكر تقرير أعدته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية عن المؤشرات الرئيسة للاقتصاد الكويتي خلال الفترة من 2010 إلى 2024 أن الكويت حققت تقدما وتطورا في بعض المؤشرات الدولية لعامي 2023 و2024 ومنها مؤشر السلام العالمي لعام 2023 إذ جاءت في المركز الـ35 من بين 163 دولة متقدمة أربعة مراكز عن العام 2022.
وقال التقرير إن الكويت حققت كذلك تقدما في مؤشر الفجوة يبن الجنسين لعام 2023 بعدما جاءت في المركز الـ120 من بين 146 وكذلك في مؤشر المراكز المالية العالمية لعام 2023 بحلولها في المركز الـ82 من بين 132 دولة.
وفي مؤشر مدركات الفساد لعام 2023 أوضح تقرير الأمانة العامة أن الكويت حلت في المركز الـ63 من بين 180 دولة فيما حافظت على موقعها في المركز الـ69 من بين 193 دولة المعني بمؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي لعام 2023.
وبين التقرير أن الكويت تحسنت في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2024 إذ جاءت في المركز الـ90 من بين 176 دولة إضافة إلى تقدمها في مؤشر الأطر القانونية التابع لتقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون لعام 2024 إذ سجلت قيمة نسبتها 1ر38 في المئة.
وأفاد التقرير أن دولة الكويت تقدمت في مؤشر السعادة العالمي لعام 2024 بعدما جاءت في المركز الـ13 من بين 143 دولة وفي المركز الـ49 من بين 193 دولة في مؤشر التنمية البشرية العالمي لعام 2024.
وللعام الثاني على التوالي احتلت الكويت المركز الأول عالميا في مؤشر تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (IDI) لعام 2024 الصادر من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) الأمر الذي يمنح المستثمر الأجنبي ثقة أكبر للاستثمار في البلاد ويساعد على توفير الوظائف ونقل الخبرات.
أما في التقرير السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) الذي صدر أخيرا فقد حققت الكويت تقدما في الترتيب العام لمؤشر التنافسية بحلولها في المركز الـ37 عالميا كما جاءت في المركز الخامس عربيا.
وأظهر - المؤشر الذي يستند في قياس تنافسية 67 دولة إلى 335 مؤشرا فرعيا بناء على 4 محاور - تقدم الكويت في عدد من المحاور منها التقدم بأربعة مراكز في محور كفاءة الحكومة الذي يقيس إلى أي مدى تفضي السياسات الحكومية إلى التنافسية وكذلك تحقيق قفزات مميزة في محور كفاءة الأعمال.
وعن محور البنية التحتية المعني بقياس مدى تلبية الموارد الأساسية والتكنولوجية والعلمية والبشرية لاحتياجات الأعمال التجارية تقدمت الكويت ثلاثة مراكز لتصبح في المرتبة الـ46 عالميا.
كما عززت الكويت تقدمها في مؤشر المعرفة العالمي لعام 2023 بفارق ثلاثة مراكز عن موقعها في المؤشر خلال العام الذي سبقه إذ حلت بالمرتبة الـ44 عالميا مقارنة بالمركز الـ47 في العام 2022.
ويقيس المؤشر الأداء المعرفي لدول العالم في سبعة مجالات هي (التعليم قبل الجامعي) و(التعليم التقني والتدريب المهني) و(التعليم العالي) و(البحث والتطوير) و(الابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) و(الاقتصاد) و(البيئات التمكينية).
وحلت الكويت في المرتبة الرابعة عربيا والـ41 عالميا في مؤشر (ضمان) لمكونات مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2023 بعد تقدمها مركزين مقارنة بمؤشر عام 2022 الذي رصد أداء 158 دولة منها 21 دولة عربية في 190 مؤشرا رئيسيا وفرعيا في المجالات ذات الصلة بمناخ الاستثمار صادرة عن 33 جهة دولية.
وتستهدف خطة التنمية السنوية (2024/2025) تحسين ترتيب دولة الكويت في جميع المؤشرات الدولية لتكون ضمن الدول الـ35 الأولى بحلول عام 2035 وذلك باعتماد معايير أكثر تحديدا في اختيار المبادرات التنموية ونظام حوكمة لكل برنامج من برامج الخطة لضمان نجاحه في تحقيق النتائج والسياسات.
وتعتمد الكويت حزمة آليات مؤسسية لتتبع ورصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة كافة وموقع الكويت في المؤشرات العالمية وتحديد التحديات ووضع وتنفيذ استراتيجيات علاجية وتصحيحية.
وتسهم مشروعات الخطة الإنمائية في تحقيق أهداف وغايات التنمية ما يعزز قدرتها التنافسية في المؤشرات الدولية وتحسين رفاهية المواطنين والصورة الدولية للكويت كدولة آمنة ومستقرة.
وأحرزت الكويت تقدما كبيرا خلال السنوات الماضية على المستوى المؤسسي والإداري والتقني وعلى مستوى جمع البيانات وتبادل المعلومات ونشرها بطريقة يمكن من خلالها إصدار بيانات رسمية موثوقة وقوية ومنتظمة بحيث يمكن استخدامها لاستهداف مختلف الغايات وتتبعها ورصدها.
ومنحت المؤسسات المالية الرقابية الدولية نظرة تفاؤلية لدولة الكويت إذ توقع البنك الدولي تعافي البلاد اقتصاديا في العام 2024 فيما عززت وكالات التصنيف الدولي نظرتها التفاؤلية لمستقبل البلاد.
وأشارت تقارير عالمية نشرت أخيرا إلى ما حققته الكويت من قفزة إيجابية في إسناد مشروعات البنى التحتية خلال الربع الثاني من 2024 وتسجيل أقوى نمو إنتاج منذ أربع سنوات.
وفي تقريرها الصادر الجمعة الماضي أكدت وكالة (فيتش) العالمية التصنيف السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية مستقرة مدعوما بقوة الأوضاع المالية والميزان الخارجي القوي بشكل استثنائي.
وذكر بنك الكويت المركزي أن أهم العوامل المؤدية إلى رفع التصنيف الائتماني للكويت يتمثل وفقا لوكالة (فيتش) في ظهور بوادر قدرة الدولة على مواجهة التحديات المالية طويلة الأجل مثل تنفيذ خطة واضحة للحد من العجز في الميزانية العامة تكون قادرة على الصمود أمام انخفاض أسعار النفط إلى جانب اعتماد استراتيجية تمويلية حكومية شفافة ومستدامة. (النهاية)

س ت ا ر




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