الدولار الأمريكي يستقر عند 304ر0 دينار واليورو عند 339ر0

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 9 (كونا) -- استقر سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار الكويتي اليوم الأربعاء عند مستوى 304ر0 دينار كما استقر سعر صرف اليورو عند مستوى 339ر0 دينار مقارنة بأسعار يوم أمس.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الاسترليني انخفض بنسبة 30ر0 في المئة إلى مستوى 401ر0 دينار والفرنك السويسري بنسبة 15ر0 في المئة ليصل إلى 360ر0 دينار فيما استقر الين الياباني عند مستوى 002ر0 دينار.
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.(النهاية)
ف ن ك / ه ث
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