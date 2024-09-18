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قائد (كلية دفاع الناتو) يشيد بالشراكة الناجحة والعلاقة المتميزة بين الكويت وحلف الناتو

9/18/2024 5:04:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 18 - 9 (كونا) -- أشاد قائد كلية الدفاع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الفريق الركن ماكس نلسن اليوم الأربعاء بالشراكة الناجحة والعلاقة المتميزة بين الكويت وحلف الناتو منذ 20 عاما.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الدفاع خلال استقبال مساعد آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة العميد الركن بحري عبدالله الدوسري للفريق نلسن حيث ألقى محاضرة للدارسين في دورة القيادة والأركان المشتركة رقم (29) بعنوان (الرؤية الاستراتيجية لمنظمة حلف الشمال الأطلسي - الناتو).
وذكر البيان أن هذه المحاضرة تأتي ضمن منهج المحاضرات التي تقيمها (كلية مبارك العبدالله) للدورات المنعقدة لديها من خلال استضافة محاضرين من مختلف التخصصات الأكاديمية المدنية والعسكرية من داخل وخارج البلاد يقدمون محاضرات بمواضيع مختلفة تتناول الشأن العسكري والسياسي والإستراتيجي.(النهاية)

ع ح ك / ط أ ب




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