قائد (كلية دفاع الناتو) يشيد بالشراكة الناجحة والعلاقة المتميزة بين الكويت وحلف الناتو

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الكويت - 18 - 9 (كونا) -- أشاد قائد كلية الدفاع لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الفريق الركن ماكس نلسن اليوم الأربعاء بالشراكة الناجحة والعلاقة المتميزة بين الكويت وحلف الناتو
منذ 20 عاما.
جاء ذلك وفق بيان لوزارة الدفاع خلال استقبال مساعد آمر كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة العميد الركن بحري عبدالله الدوسري للفريق نلسن حيث ألقى محاضرة للدارسين في دورة القيادة والأركان المشتركة رقم (29) بعنوان (الرؤية الاستراتيجية لمنظمة حلف الشمال الأطلسي - الناتو).
وذكر البيان أن هذه المحاضرة تأتي ضمن منهج المحاضرات التي تقيمها (كلية مبارك العبدالله) للدورات المنعقدة لديها من خلال استضافة محاضرين من مختلف التخصصات الأكاديمية المدنية والعسكرية من داخل وخارج البلاد يقدمون محاضرات بمواضيع مختلفة تتناول الشأن العسكري والسياسي والإستراتيجي.(النهاية)
ع ح ك / ط أ ب
MENAFN18092024000071011013ID1108686774
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