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استقرار معدل التضخم في بريطانيا عند 2ر2 في المئة

9/18/2024 5:04:51 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن - 18 - 9 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء استقرار معدل التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا خلال أغسطس الماضي عند 2ر2 في المئة.
وعزت البيانات التي وردت في تقرير لمكتب الاحصاء البريطاني (او ان اس) هذا الاستقرار إلى توازن بين عاملين أدى أحدهما إلى ارتفاع المعدل بينما ساهم الاخر في خفضه.
وأوضحت أن اسعار تذاكر الطيران ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 3ر1 في المئة في حين أدت أسعار وقود السيارات بنوعيه فضلا عن أسعار الفنادق والمطاعم دورا في خفض المعدل بتراجعها بنسبة قريبة من معدلها السابق.
وكان بنك إنجلترا المركزي أعلن في الاول من شهر أغسطس الماضي خفض معدل الفائدة ربع نقطة مئوية إلى خمسة في المئة وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي في وقت سابق أن ضمان تراجع معدل التضخم واستقراره هو أفضل ما يمكن القيام به لدعم النمو الاقتصادي منبها إلى انه لن يتم اعتماد اي خفض جديد لنسبة الفائدة إلا إذا استقر معدل التضخم فترة طويلة.(النهاية)

م ر ن / م ع ا




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