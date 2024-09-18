استقرار معدل التضخم في بريطانيا عند 2ر2 في المئة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
لندن - 18 - 9 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء استقرار معدل التضخم حسب مؤشر أسعار المستهلك في بريطانيا خلال أغسطس الماضي عند 2ر2 في المئة.
وعزت البيانات التي وردت في تقرير لمكتب الاحصاء البريطاني (او ان اس) هذا الاستقرار إلى توازن بين عاملين أدى أحدهما إلى ارتفاع المعدل بينما ساهم الاخر في خفضه.
وأوضحت أن اسعار تذاكر الطيران ارتفعت الشهر الماضي بنسبة 3ر1 في المئة في حين أدت أسعار وقود السيارات بنوعيه فضلا عن أسعار الفنادق والمطاعم دورا في خفض المعدل بتراجعها بنسبة قريبة من معدلها السابق.
وكان بنك إنجلترا المركزي أعلن في الاول من شهر أغسطس الماضي خفض معدل الفائدة ربع نقطة مئوية إلى خمسة في المئة وذلك بهدف السيطرة على معدلات التضخم.
وأكد البنك المركزي في وقت سابق أن ضمان تراجع معدل التضخم واستقراره هو أفضل ما يمكن القيام به لدعم النمو الاقتصادي منبها إلى انه لن يتم اعتماد اي خفض جديد لنسبة الفائدة إلا إذا استقر معدل التضخم فترة طويلة.(النهاية)
م ر ن / م ع ا
MENAFN18092024000071011013ID1108686773
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