سيؤول: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
طوكيو - 18 - 9 (كونا) -- ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء ان كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ
باليستية قصيرة المدى باتجاه الشمال الشرقي.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلا عن الهيئة "إنها رصدت الصواريخ التي أطلقت من منطقة كايتشون الواقعة شمال بيونغ يانغ حوالي الساعة 50ر6 صباحا (50ر21 بتوقيت غرينتش) وحلقت الصواريخ لمسافة نحو 400 كيلومتر.
ولم تقدم الهيئة أي تفاصيل أخرى مثل عدد الصواريخ التي أطلقت أو مكان سقوطها في حين عقد المكتب الرئاسي اجتماعا لمناقشة عمليات الإطلاق وتقييم الوضع الأمني.
وأضافت الهيئة "بينما نراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية المختلفة في ظل موقف دفاعي مشترك حازم بين سيؤول وواشنطن سنحتفظ بقدراتنا وجاهزيتنا للرد على أي استفزازات".
وجاءت عمليات الإطلاق الأخيرة من بيونغ يانغ بعد أن أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات (أولتشي فريدوم شيلد) العسكرية الصيفية السنوية المشتركة في أغسطس الماضي لتعزيز قدرات سيؤول على مواجهة "التهديدات الكورية الشمالية".
واعتبرت كوريا الشمالية تدريبات (أولتشي فريدوم شيلد) "أكثر التدريبات الحربية هجومية واستفزازية".(النهاية)
م ك / ش م ع
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