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سيؤول: كوريا الشمالية أطلقت صواريخ باليستية قصيرة المدى

9/18/2024 5:04:49 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) طوكيو - 18 - 9 (كونا) -- ذكرت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء ان كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه الشمال الشرقي.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) نقلا عن الهيئة "إنها رصدت الصواريخ التي أطلقت من منطقة كايتشون الواقعة شمال بيونغ يانغ حوالي الساعة 50ر6 صباحا (50ر21 بتوقيت غرينتش) وحلقت الصواريخ لمسافة نحو 400 كيلومتر.
ولم تقدم الهيئة أي تفاصيل أخرى مثل عدد الصواريخ التي أطلقت أو مكان سقوطها في حين عقد المكتب الرئاسي اجتماعا لمناقشة عمليات الإطلاق وتقييم الوضع الأمني.
وأضافت الهيئة "بينما نراقب عن كثب أنشطة كوريا الشمالية المختلفة في ظل موقف دفاعي مشترك حازم بين سيؤول وواشنطن سنحتفظ بقدراتنا وجاهزيتنا للرد على أي استفزازات".
وجاءت عمليات الإطلاق الأخيرة من بيونغ يانغ بعد أن أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات (أولتشي فريدوم شيلد) العسكرية الصيفية السنوية المشتركة في أغسطس الماضي لتعزيز قدرات سيؤول على مواجهة "التهديدات الكورية الشمالية".
واعتبرت كوريا الشمالية تدريبات (أولتشي فريدوم شيلد) "أكثر التدريبات الحربية هجومية واستفزازية".(النهاية)

م ك / ش م ع



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