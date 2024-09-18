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استقرار أسعار النفط والذهب عالميا

9/18/2024 5:01:54 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها خلال الجلستين السابقتين، وسط ترقب المستثمرين للقرار المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة.


ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 3 سنتات، لتصل إلى 73.67 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم تشرين الأول 11 سنتًا، لتصل إلى 71.08 دولار للبرميل.


وارتفعت عقود الخامين القياسيين بنحو دولار للبرميل، أمس الثلاثاء، وسط استمرار اضطراب الإمدادات في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بعد الإعصار "فرنسين"، ومراهنة المتعاملين على أن الطلب قد يزيد بعد ما سيكون أول خفض لأسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي في 4 سنوات.


وتلقت السوق دعمًا أيضًا من توقعات قيام الولايات المتحدة بشراء نفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي.


وفي السياق، استقرت أسعار الذهب اليوم وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفضًا كبيرًا للفائدة في وقت لاحق من اليوم.


واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2571.28 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة، لتصل إلى 2597.60 دولار.
ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات اليوم.


وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدًا في المئة لتصل إلى 30.42 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 979.85 دولار، كما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة ليصل إلى 1109.42 دولار.


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