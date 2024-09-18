استقرار أسعار النفط والذهب عالميا

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاعها خلال الجلستين السابقتين، وسط ترقب المستثمرين للقرار المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة.
ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الثاني 3 سنتات، لتصل إلى 73.67 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة للخام الأميركي تسليم تشرين الأول 11 سنتًا، لتصل إلى 71.08 دولار للبرميل.
وارتفعت عقود الخامين القياسيين بنحو دولار للبرميل، أمس الثلاثاء، وسط استمرار اضطراب الإمدادات في الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط في العالم، بعد الإعصار "فرنسين"، ومراهنة المتعاملين على أن الطلب قد يزيد بعد ما سيكون أول خفض لأسعار الفائدة من جانب المركزي الأميركي في 4 سنوات.
وتلقت السوق دعمًا أيضًا من توقعات قيام الولايات المتحدة بشراء نفط لدعم الاحتياطي الاستراتيجي.
وفي السياق، استقرت أسعار الذهب اليوم وسط تقييم المستثمرين لاحتمالات إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) خفضًا كبيرًا للفائدة في وقت لاحق من اليوم.
واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 2571.28 دولار للأوقية (الأونصة)، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة، لتصل إلى 2597.60 دولار.
ومن المتوقع أن يعلن المركزي الأميركي أول خفض لأسعار الفائدة في أكثر من أربع سنوات اليوم.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية واحدًا في المئة لتصل إلى 30.42 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.2 بالمئة إلى 979.85 دولار، كما انخفض البلاديوم 0.6 بالمئة ليصل إلى 1109.42 دولار.
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