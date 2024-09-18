البندورة بـ7 قروش والخيار بـ20 في السوق المركزي



وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام، فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 15- 25 قرشا، والبصل الناشف بين 25-35، والبطاطا 40- 70، والبندورة 7-25، والجزر 40-75، والخيار 20- 35، والزهرة 25- 50، والليمون 35-70، والموز البلدي 50-85 قرشا.-(بترا)

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