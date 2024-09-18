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بنك الإسكان يواصل تقديم الدعم لمشروع الزراعة المائية التابع لدار أبو عبدالله

9/18/2024 5:01:53 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن بنك الإسكان عن مواصلة تقديم الدعم لمشروع الزراعة المائية التابع لجمعية دار أبوعبدالله، والذي يُعد أحد أبرز مشاريع دار أبوعبدالله التي تُعنى بمعالجة أسباب الفقر من خلال بناء القدرات والتشغيل الذاتي، حيث تبنى البنك (9) بيوت بلاستيكية ضمن مزرعة "باب عمّان" من خلال تمويل الدورة الزراعية وذلك بهدف تمكين عدد من المستفيدين من المشروع ليصبحوا أعضاء منتجين وفاعلين في المجتمع.
ويأتي دعم بنك الإسكان "لمزرعة الدار" في باب عمّان بالتوافق مع أهداف برنامج "إمكان الإسكان" للمسؤولية الاجتماعية، الذي يحرص البنك من خلاله على التفاعل مع احتياجات المجتمع، وتقديم حلول فاعلة للتحديات المحلية بتعزيز التمكين على عدة محاور ومن أهمها التمكين الاجتماعي والبيئي. وتتوافق هذه الخطوة مع قيم ومبادئ الاستدامة التي يتبناها البنك، كما تنسجم مع نموذج العمل القائم على الشراكة مع المؤسسات المجتمعية الوطنية التي تمتلك الرؤية نفسها لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويندرج هذا الدعم ضمن إطار الشراكة التي تجمع البنك بدار أبوعبدالله، والتي تُعتبر جزءاً من الشراكة التي تجمع البنك منذ سنوات وعلى عِدة محاور مع تكية أم علي -الشريك الاستراتيجي لدار أبوعبدالله- لتحقق هذه الشراكة نموذجاً تنموياً شاملاً يهدف إلى تمكين الأفراد ضمن قاعدة بيانات تكية أم علي، من خلال تزويدهم بالأدوات والمهارات التي يحتاجونها لتحقيق الاكتفاء الذاتي، وذلك لتمهيد الطريق لمستقبل أفضل، ليس فقط للأفراد، ولكن أيضاً لأسرهم ومجتمعاتهم ككل.
ويشار إلى أن "مزرعة الدار" في بلدية باب عمان في محافظة جرش هي أحد مشاريع الزراعة المائية التي تديرها وحدة تطوير الأعمال في دار أبو عبدالله، وتهدف هذه المشاريع التنموية إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية والأمن الغذائي للمستفيدين من برامج دار أبوعبدالله، ومن خلال تبرع بنك الإسكان بتمويل دورة زراعية في مزرعة الدار في محافظة جرش، حيث يساهم هذا التبرع بتغطية الكلف المباشرة لشراء البذار وتشتيلها، وبالتالي تحقيق أرباح مالية واستعادة رأس المال المستثمر لتخصيصه لتمويل دورات زراعية قادمة بهدف تحقيق دخل مستدام للمستفيدين.
ومن الجدير بالذكر أن دار أبو عبدالله مؤسسة غير حكومية وغير ربحية تسعى إلى تمكين الأفراد وتعزيز قدراتهم واستدامة سُبُل عيشهم من خلال مشاريع تعالج الأسباب الكامنة وراء الفقر الغذائي في الأردن من خلال إلحاقهم ببرامج التمكين الاقتصادي ضمن مساري الربط الوظيفي (التشغيل) ومسار العمل الذاتي (تمويل المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمنزلية)، وتأسست دار أبو عبداللّه من قبل صاحبة السموّ الملكي الأميرة هيا بنت الحسين "حفظها اللّه" رئيس مجلس الإدارة، وسُميت بهذا الاسم تخليداً لذكرى المغفور له بإذن اللّه جلالة الملك الحسين بن طلال طيّب اللّه ثراه الذي كان من أشد المؤمنين بالإنسان وبأن "الإنسان هو أغلى ما نملك".

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