علماء يكتشفون تغيرات في دماغ المرأة لها علاقة بالحمل

MENAFN - Alghad Newspaper)ووجد العلماء أن ذلك يؤدي إلى انخفاض طويل المدى في حجم المادة الرمادية في دماغ المرأة وإلى زيادة مؤقتة في حجم المادة البيضاء. أفادت بذلك الخدمة الصحفية لجامعة "كاليفورنيا" في سانتا باربرا.



وقالت إميلي جاكوبس الأستاذة في كاليفورنيا في سان فرانسيسكو:" للمرة الأولى تمكنا من مراقبة تغيرات تحدث في بنية دماغ المرأة الحامل في أثناء إنجاب طفل. وإن حقيقة وجود هذه التغييرات وكذلك أبعادها تشير إلى أن دماغ المرأة البالغة يمكن أن يحافظ على مستوى عال من اللدونة لفترة طويلة، وقدرة الجهاز العصبي على تغيير وظائفه، ويحتمل أن يساعد ذلك دماغ المرأة على التكيف مع تربية الأطفال".



وحصل الخبراء على معلومات مماثلة في أثناء مراقبة الصحة ووظائف الدماغ لامرأة من كاليفورنيا تبلغ من العمر 38 عاما أنجبت طفلا نتيجة إجراء التلقيح الصناعي. وقام الباحثون بدراسة بنية دماغها قبل ثلاثة أسابيع من بدء الحمل باستخدام ماسح التصوير بالرنين المغناطيسي، كما أجروا 20 دراسة مماثلة في مراحل مختلفة من الحمل، وكذلك في أول عامين بعد ولادة الطفل.



أشارت المقارنة اللاحقة لهذه الصور إلى أن بداية الحمل الأول للمرأة في حياتها يصاحبها الكثير من التغيرات في بنية الدماغ بأكمله بشكل عام، وفي بنية المادة البيضاء والرمادية بشكل خاص. وعلى سبيل المثال، وجد الباحثون أن الحمل أدى إلى انخفاض صغير (2-5%) ولكن ملحوظ في حجم المادة الرمادية، وهو ما كان يخص بعض مناطق الحصين (6-8%)، وكذلك النواة المذنبة وبعض المناطق القشرية المرتبطة بالانتباه والعواطف.



ولاحظ الباحثون أن هذه التغيرات في بنية المادة الرمادية تتزايد تدريجيا مع تطور الجنين ولم تختف حتى بعد الحمل. وفي المقابل، زاد حجم المادة البيضاء في دماغ الحامل المقيمة في كاليفورنيا بشكل ملحوظ خلال الثلثين الأول والثاني من الحمل، ولكن بعد ولادة الطفل عاد هذا المؤشر إلى القيم الأساسية بحلول جلسة التصوير بالرنين المغناطيسي الأولى .



ويأمل الخبراء أن تساعدهم الدراسة اللاحقة لهذه التغييرات في بنية المادة البيضاء والرمادية على فهم كيفية قيام الهرمونات المختلفة التي يتم إنتاجها أثناء الحمل بتنشيط "برنامج الأمومة" في دماغ المرأة وتغيير بنيته. وإن فهم ذلك سيجعل من الممكن فهم العمليات التي تؤدي إلى تغييرات في سلوك النساء عندما يكون لديهن أطفال، وكذلك معرفة سبب إصابة بعض النساء اللطيف باكتئاب ما بعد الولادة.RT