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أجواء معتدلة حتى السبت

9/18/2024 5:01:24 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يكون الطقس اليوم الأربعاء، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الخميس، لطيفا فوق المرتفعات الجبلية ، ومعتدلًا في باقي المناطق، وحارا نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

يطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة ، و يكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.

اما السبت، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة
السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 12، وفي مناطق البادية 31 - 18،حيث وفي مناطق السهول 28 - 17، وفي الأغوار الشمالية 36 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 37 - 23، وفي خليج العقبة 38 - 24 درجة مئوية.- (بترا)

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