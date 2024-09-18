أجواء معتدلة حتى السبت

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
يكون الطقس اليوم الأربعاء، لطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية، ومعتدلًا في باقي المناطق، وحارًا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات منخفضة في المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غدٍ الخميس، لطيفا فوق المرتفعات الجبلية ، ومعتدلًا في باقي المناطق، وحارا نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة ، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
يطرأ الجمعة، ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة ، و يكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احياناً.
اما السبت، فيطرأ انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة
السرعة تنشط أحيانا.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 15، وفي المرتفعات الشمالية 24 - 13 ، وفي مرتفعات الشراة 25 - 12، وفي مناطق البادية 31 - 18،حيث وفي مناطق السهول 28 - 17، وفي الأغوار الشمالية 36 - 21، وفي الأغوار الجنوبية 39 - 24، وفي البحر الميت 37 - 23، وفي خليج العقبة 38 - 24 درجة مئوية.- (بترا)
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