القائد الإسرائيلي السابق لفرقة غزة: نحن نخسر الحرب في غزة بشكل كبير.. حماس تنتصر

وأوضح شامني في تصريحات لصحيفة "واشنطن بوست" إن "جنودنا يفوزون بكل مواجهة تكتيكية مع حماس، لكننا نخسر الحرب، وبشكل كبير".



وقال القائد السابق لفرقة غزة في الجيش الإسرائيلي إنه "لا يمكن إنكار أن إسرائيل دمرت القدرات العسكرية لحماس، لكن حماس استعادت المدن في غضون 15 دقيقة من الانسحابات الإسرائيلية".



وأضاف "لا يوجد أحد يستطيع تحدي حماس هناك بعد رحيل القوات الإسرائيلية".

وأكد أن "أعظم فشل" هو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "لم يحاول تقديم هيئة حاكمة بديلة واقعية في غزة في أعقاب الانسحابات الإسرائيلية".





وتشير "واشنطن بوست" إلى أن مسؤولين عسكريين إسرائيليين حاليين وسابقين يعتقدون أنه من غير المرجح هزيمة حماس في هذه الحرب.



وتؤكد أنه لا يزال الآلاف من مقاتلي حماس ومسؤوليها الحكوميين يسيطرون على أجزاء كبيرة من قطاع غزة، موضحة أن القوات الإسرائيلية سيطرت على مدن لفترة وجيزة لكن بعد انسحابها، ملأت حماس الفراغ.



في أواخر يونيو الماضي، رفض الناطق باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، تصريحا لنتنياهو قال فيه بأنه يمكن القضاء على حماس.



وقال للقناة 13 الإسرائيلية: "حماس فكرة. أولئك الذين يعتقدون أننا نستطيع أن نجعل حماس تختفي مخطئون.. إن فكرة إمكانية تدمير حماس وإبادتها هي بمثابة ذر الرماد في العيون".



في الشهر الماضي، وصف وزير الدفاع يوآف غالانت شعار "النصر الكامل" الذي أطلقه نتنياهو بأنه "هراء".



وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن المعركة مع حماس ستترك لأبنائهم وأحفادهم.



وقال مسؤول في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية إن عملية تدمير الأنفاق مشروع هندسي معقد للغاية وقد يستغرق سنوات.



وخلص بعض أعضاء القيادة العسكرية في إسرائيل إلى أن وقف إطلاق النار مع حماس هو أفضل طريق للمضي قدمًا، حتى لو ظلت حماس في السلطة، حسبما نقلت "واشنطن بوست".



والثلاثاء نقلت شبكة ABC الأمريكية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم أن هناك تناقضا شديدا في الجيش الإسرائيلي مع إصرار نتنياهو على الاحتفاظ بالسيطرة بمحور فيلادلفيا، وأن إحجام نتنياهو عن التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار مع "حماس" يدفع إسرائيل إلى حرب كارثية مع حزب الله "من الصعب أن تنتهي".



وأكد أحد المسؤولين الإسرائيليين للشبكة الأمريكية نحن نخسر الحرب .. نخسر الردع، ونخسر الرهائن".-(RT)

