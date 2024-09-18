Wednesday, 18 September 2024 01:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال: مقتل 4 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين في رفح

9/18/2024 5:01:15 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 4 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين في المعارك البرية الجارية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 714، بعد مقتل 4 عسكريين بينهم طبيبة في كمين نصبته المقاومة الفلسطينية في رفح.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المقاومة فجرت بهم مبنى تواجدوا داخله مستخدمة عبوة شديدة الإنفجار، ثم تعرضوا لإطلاق نار مكثف من قبل مقاومين فلسطينيين.

MENAFN18092024000072011014ID1108686729

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث