جيش الاحتلال: مقتل 4 ضباط وجنود وإصابة 7 آخرين في رفح

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلن المتحدث
باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مقتل 4 ضباط وجنود وإصابة 7
آخرين في المعارك البرية الجارية في رفح جنوبي قطاع غزة.
وأقر جيش الاحتلال
الإسرائيلي بارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى 714، بعد مقتل 4
عسكريين بينهم طبيبة في كمين نصبته المقاومة الفلسطينية في رفح.
وحسب المعلومات
المتوفرة، فإن المقاومة فجرت بهم مبنى تواجدوا داخله مستخدمة عبوة شديدة الإنفجار،
ثم تعرضوا لإطلاق نار مكثف من قبل مقاومين فلسطينيين.
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