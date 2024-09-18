واشنطن تؤكد تحطم طائرة مسيرة قرب اليمن



وبحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث باسم البنتاغون الجنرال بات رايدر إنّ التحقيق جار، مشيرا إلى عدم توفر مزيد من التفاصيل في الوقت الراهن.



وكان الحوثيون قد أعلنوا في وقت سابق الثلاثاء أنّهم أسقطوا خلال الأسبوع الماضي ثلاث طائرات من طراز "إم كيو-9".



وهذه ثالث طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو-9" تتحطّم قبالة اليمن أو قربه منذ تشرين الثاني 2023.



وتستخدم هذه الطائرات لتنفيذ عمليات استطلاع وكذلك لشنّ ضربات جوية ضد الحوثيين.

