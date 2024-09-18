بلينكن يصل القاهرة في عاشر رحلة للشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، في زيارة هي العاشرة للمنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي، وتتضمن إجراء مباحثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
ووفق ما أوردته قناة الحرة الأمريكية، "وصل بلينكن، صباح اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تشمل بحث الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".
فيما لم يصدر بيان مصري رسمي بشأن وصول وزير الخارجية الأمريكي حتى ساعة نشر الخبر.
وأمس الثلاثاء، قالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيحضر اجتماع الحوار الاستراتيجي بين البلدين بجانب بحث جهود وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.
ووفق بيان سابق للسفارة الأمريكية في القاهرة، تتواصل زيارة بلينكن إلى مصر حتى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وزيارة بلينكن الحالية تعد العاشرة له إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكن للمرة الأولى لن تشمل إسرائيل أو أي دولة أخرى، حسب الجدول المعلن مسبقا من الخارجية الأمريكية.-(الأناضول)
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