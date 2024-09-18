Wednesday, 18 September 2024 01:13 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلينكن يصل القاهرة في عاشر رحلة للشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر

9/18/2024 5:01:02 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى العاصمة المصرية القاهرة، الأربعاء، في زيارة هي العاشرة للمنطقة منذ 7 أكتوبر الماضي، وتتضمن إجراء مباحثات بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.


ووفق ما أوردته قناة الحرة الأمريكية، "وصل بلينكن، صباح اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تشمل بحث الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".


فيما لم يصدر بيان مصري رسمي بشأن وصول وزير الخارجية الأمريكي حتى ساعة نشر الخبر.


وأمس الثلاثاء، قالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيحضر اجتماع الحوار الاستراتيجي بين البلدين بجانب بحث جهود وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.


ووفق بيان سابق للسفارة الأمريكية في القاهرة، تتواصل زيارة بلينكن إلى مصر حتى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.


وزيارة بلينكن الحالية تعد العاشرة له إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكن للمرة الأولى لن تشمل إسرائيل أو أي دولة أخرى، حسب الجدول المعلن مسبقا من الخارجية الأمريكية.-(الأناضول)

MENAFN18092024000072011014ID1108686725

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث