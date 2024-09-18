بلينكن يصل القاهرة في عاشر رحلة للشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر



ووفق ما أوردته قناة الحرة الأمريكية، "وصل بلينكن، صباح اليوم، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة تشمل بحث الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة".



فيما لم يصدر بيان مصري رسمي بشأن وصول وزير الخارجية الأمريكي حتى ساعة نشر الخبر.



وأمس الثلاثاء، قالت الخارجية الأمريكية إن بلينكن سيحضر اجتماع الحوار الاستراتيجي بين البلدين بجانب بحث جهود وقف إطلاق النار في غزة وصفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس.



ووفق بيان سابق للسفارة الأمريكية في القاهرة، تتواصل زيارة بلينكن إلى مصر حتى 19 سبتمبر/ أيلول الجاري.



وزيارة بلينكن الحالية تعد العاشرة له إلى الشرق الأوسط منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لكن للمرة الأولى لن تشمل إسرائيل أو أي دولة أخرى، حسب الجدول المعلن مسبقا من الخارجية الأمريكية.-(الأناضول)