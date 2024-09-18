كيف انفجرت أجهزة البيجر في لبنان؟.. الجبور يوضح



في اختراق أمني غير مسبوق هزت انفجارات مناطق جنوبي لبنان والضاحية الجنوبية في بيروت نتيجة انفجار أجهزة اتصال لاسلكي (البيجر) وذلك بحسب تصريحات الصحة اللبناني حيث أسفرعن تلك الانفجارات مقتل حوالي 8 أشخاص وإصابة نحو 3 آلاف آخرين.

أما بالنسبة لنظام البيجر فهو عبارة عن شبكة تعمل على تردد وحزمة راديوية ضيقة تتكون من محطات إرسال تغطي مناطق الاهتمام وأجهزة استقبال طرفية صغيرة نوعا ما.

ويعتمد هذا النظام في عمله على إرسال رسائل نصية قصيرة إلى الأجهزة الطرفية التي تستخدم في قطاعات خدمية مختلفة، كما أن أجهزة البيجر لا تحتاج إلى طاقة تشغيلية كبيرة كونها لا تقوم على تنزيل بيانات ضخمة وإنما رسائل نصية فقط كما ذكرنا.



وقبل انتشار الهواتف المحمولة كان البيجر وسيلة شائعة للتواصل، خاصة بين العاملين في المناوبات الليلية كالأطباء وموظفي خدمات الطوارئ، كما استخدم أيضا في المجالات العسكرية والأمنية. وقد تم تطوير هذا النظام في ستينيات القرن الماضي، وفي الأردن انتشر بشكل أوسع في التسعينيات.



وبحسب ما نقلته وكالة رويترز عن مصادر لبنانية أن أجهزة الاتصال اللاسلكي التي انفجرت هي "أحدث طراز" جلبه حزب الله خلال الأشهر القليلة الماضية، كما أكدت على ذلك صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مصادر قريبة من حزب الله أن الأجهزة المستهدفة كانت ضمن شحنة جديدة تلقاها الحزب مؤخرا.



لقد تضاربت التفسيرات حول سبب انفجارات تلك الأجهزة في لبنان، فمنهم من عزا ذلك إلى أن أجهزة الاتصال التي انفجرت كانت ضمن شحنة جديدة ومزودة ببطاريات ليثيوم ويبدو أنها انفجرت نتيجة تسخين زائد. وآخرين ذكروا نقلا عن شركة لوبك إنترناشيونال الأمنية إن سبب انفجار أجهزة الاتصال في لبنان هو برمجيات خبيثة، مضيفة أن تلك البرمجيات رفعت حرارة البطاريات، مما أدى إلى انفجارها.



إلا أنه من غير المقنع ربط سبب انفجارات أجهزة البيجر بارتفاع حرارة بطاريات الليثيوم المزودة في تلك الأجهزة نتيجة التسخين الزائد وذلك كون عدد الأجهزة التي انفجرت تزامنياً كبير جدا كما شمل نطاق جغرافي واسع حيث وصل لنفق بالعاصمة السورية دمشق لعدة أشخاص يعتقد أنهم كانوا يحملون نفس أجهزة البيجر المستخدمة في انفجارات البيجر في لبنان، أما بالنسبة للفرضية الثانية والتي تعزي سبب الانفجارات إلى استخدام برمجيات خبيثة يعتقد أن استخدامها في تلك الأجهزة رفعت حرارة البطاريات ثم انفجارها هي كذلك فرضية غير صحيحة، وذلك لكون تنزيل مثل تلك البرمجيات الخبيثة يحتاج إلى حزمة ترددية واسعة تصلح فقط على الهواتف المحمولة، أما نظام البيجر فهو يعمل على حزمة ترددية ضيقة.



وبرأيي ومن وجهة نظر فنية في هذا الموضوع، فإن الأجهزة قد تعرضت لزرع عبوات صغيرة من المتفجرات في مرحلة ما خلال سلسلة التوريد، حيث تبث رسالة (Broadcast message) عبر تلك المجموعة من الأجهزة المستهدفة بحيث تعمل تلك الرسالة على تفعيل تلك العبوات ثم تفجيرها.