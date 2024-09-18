إرادة ملكية بالموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة جعفر حسان



"نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، المملكة الأردنية الهاشمية، بناء على استقالة دولة الدكتور بشر هاني الخصاونة، وبعد الاطلاع على المادة (35) من الدستور، نأمر بما هو آتٍ:



يعين دولة الدكتور جعفر عبد عبدالفتاح حسان، رئيساً للوزراء ووزيراً للدفاع.



وبناء على تنسيب الرئيس المشار إليه:



2- يعين معالي السيد أيمن حسين عبدالله الصفدي، نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين.

3- يعين معالي المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.

4- يعين معالي المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

5- يعين معالي المهندس وليد "محي الدين" سليمان المصري، وزيرا للإدارة المحلية.

6- يعين معالي الدكتور محمد حسين سعد المومني، وزيرا للاتصال الحكومي.

7- يعين معالي الدكتور بسام سمير شحادة التلهوني، وزيرا للعدل.

8- تعين معالي السيدة لينا مظهر حسن عناب، وزيرا للسياحة والآثار.

9- يعين معالي المهندس خالد موسى شحادة الحنيفات، وزيرا للزراعة.

10- يعين معالي السيد يعرب فلاح مفلح القضاة، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

11- يعين معالي الدكتور صالح علي حامد الخرابشة، وزيرا للطاقة والثروة المعدنية.

12- يعين معالي السيد مهند شحادة خليل خليل، وزير دولة للشؤون الاقتصادية.

13- يعين معالي الدكتور أحمد علي خليف العويدي، وزير دولة.

14- يعين معالي الدكتور عزمي محمود مفلح محافظة، وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي.

15- يعين معالي المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة، وزيرا للاستثمار.

16- يعين معالي الدكتور محمد أحمد مسلم الخلايلة، وزيرا للأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

17- يعين معالي السيد مازن عبدالله هلال الفراية، وزيرا للداخلية.

18- يعين معالي الدكتور فراس إبراهيم ارشيد الهواري، وزيرا للصحة.

19- تعين معالي السيدة وفاء سعيد يعقوب بني مصطفى، وزيرا للتنمية الاجتماعية.

20- يعين معالي الدكتور معاوية خالد محمد الردايدة، وزيرا للبيئة.

21- تعين معالي الدكتورة نانسي أحمد إبراهيم نمروقة، وزير دولة للشؤون الخارجية.

22- تعين معالي الآنسة زينة زيد رشاد طوقان، وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي.

23- تعين معالي المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.

24- يعين معالي السيد عبدالمنعم صالح شحادة العودات، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

25- يعين معالي السيد عبدالله نوفان السعود العدوان، وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء.

26- يعين معالي الدكتور فياض ملفي عقيل القضاة، وزير دولة للشؤون القانونية.

27- يعين معالي السيد خالد محمود محمد البكار، وزيرا للعمل.

28- يعين معالي الدكتور عبدالحكيم موسى عبدالقادر الشبلي، وزيرا للمالية.

29- يعين معالي السيد مصطفى نصر مصطفى الرواشدة، وزيرا للثقافة.

30- يعين معالي الدكتور خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وزير دولة لتطوير القطاع العام.

31- يعين معالي المهندس يزن حسين سليمان الشديفات، وزيرا للشباب.

32- يعين معالي المهندس سامي عيسى عيد سميرات، وزيرا للاتصال الرقمي والريادة.



صدر عن قصرنا رغدان العامر، في الرابع عشر من ربيع الأول سنة 1446 هجرية، الموافق للثامن عشر من أيلول سنة 2024 ميلادية".



وأدى رئيس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية أمام جلالة الملك، في قصر الحسينية، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وسمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء في الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.



وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان رفع إلى جلالة الملك عبدالله الثاني رد الحكومة على كتاب التكليف السامي.



وفيما يلي نصه:



"بسم الله الرحمن الرحيم



مولاي صاحب الجلالة الهاشميَّة الملك عبدالله الثَّاني ابن الحسين المعظَّم، حفظه الله،



السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته،



يشرِّفني يا سيدي أن أرفع إلى مقامكم السَّامي أصدق آيات الولاء والإخلاص، وأنتم تقودون مسيرة الأردن العزيز نحو المزيد من البناء والتقدُّم؛ ليبقى حرَّاً كريماً آمناً مستقراً، تتواصل فيه الإنجازات خدمة للشعب الأردني الأبيّ، ولنبني المستقبل الأفضل الذي تستحقُّه الأجيال القادمة.



وإذ شرَّفتموني، يا صاحب الجلالة، بتشكيل حكومة جديدة، فإنَّني أعاهد الله، وأعاهدكم، أن أبذل وفريقي الوزاري كل الجهود لحمل أمانة المسؤوليَّة، وتنفيذ أوامركم السَّامية؛ لتستمرَّ مسيرة العطاء والإنجاز الأردني الممتدَّة لأكثر من مئة عام، والتي سنحافظ عليها – بإذن الله – بقيادتكم الحكيمة، وبهمَّة الأردنيين وعزيمتهم، وبالشَّراكة مع مؤسّساتنا الوطنيّة كافّة.



ونعاهدكم أن يكون نهج الحكومة الإخلاص في خدمة الأردنيين والأردنيات، وبوصلتها - كما أمرتم – مواصلة برامج التَّحديث الوطنية؛ فهي مشروع الدَّولة الذي يضمن العبور إلى المستقبل الذي تطمحون إليه وأبناء شعبنا العزيز.



مولاي المعظَّم،



يأتي تشكيل هذه الحكومة، ونحن نحتفل بمناسبة مرور خمسة وعشرين عاماً على عهدكم الميمون، وقد مضيتم بالأردن قُدُماً، منذ تولِّيكم أمانة المسؤوليَّة، فعزَّزتم مصادر قوَّته، وحدَّثتم بُنى الدَّولة ومؤسَّساتها. ورغم البيئة الإقليميَّة والدوليَّة الصَّعبة والمعقَّدة، والتحديات التي عصفت بالمنطقة والعالم طيلة السنوات الماضية، مضيتم يا سيِّدي بكلِّ عزمٍ وإرادة وإيمان لمواصلة تحقيق التقدُّم والازدهار وصون استقرار المملكة وتعزيز مكانتها الدوليَّة الكبيرة في العالم.



وقد جاء كتابُ التَّكليف السَّامي واضحَ الأهداف، وشاملاً للمهمة التَّحديثيَّة التي ستتولَّاها الحكومة. ونعاهدكم يا صاحب الجلالة أن نعمل على تنفيذ توجيهاتكم بكلِّ إخلاص وتفانٍ وشفافيَّة، وفق منهجيَّة واضحة، مرتكزة إلى برامج تنفيذ محدَّدة، وخطط مُعلنة، تُعالج الاختلالات، وتُحسِّنُ الأداء، وتُوجِد الفرص؛ لنكون على قدر ثقتكم وأهلاً لخدمة وطننا العزيز وشعبنا الكريم.



ونلتزم يا سيِّدي بتنفيذ برامج التَّحديث والتَّطوير مشروعاً للدَّولة، وجسرنا إلى المستقبل الذي تطمحون إليه ويستحقُّه وطننا، وسنمضي في مشروع التَّحديث الشَّامل، بمساراته الثَّلاثة السِّياسي والاقتصادي والإداري بجهود لا تنقطع، وعزمٍ لا يكلُّ، وخطوات محدَّدة قابلة للقياس، وسنضعُ لكلِّ جانب منها آليَّات تقييم إنجاز واضحة، عمليَّة، علميَّة مُعلنة؛ لتكون المعيار الذي يُقاس وفقه الأداء.



وسيكون كتاب التَّكليف السَّامي برنامج عمل شامل ومتكامل للحكومة، وسنعمل على تنفيذ كلِّ ما ورد فيه للبناء على ما أُنجز من برامج ومشاريع أساسيَّة في مسار التَّحديث الشَّامل، مع التَّركيز على سرعة الإنجاز.



وستعمل الحكومة، ضمن نهجٍ تواصل ميداني مستمر ومكثَّف لكلِّ أعضاء الحكومة، على تلمُّس أولويَّات المواطنين واحتياجاتهم والاستماع إلى تطلُّعاتهم وقضاياهم من الميدان حول الرُّؤى والتوجُّهات العامَّة، واستطلاع الفرص واستثمارها، وستكون الشَّفافيَّة سمةٌ لعملنا. سنشرح السِّياسات العامَّة ونوضِّح القرارات لتكون المعلومة الدَّقيقة والصَّحيحة بيِّنةً وأساساً للحوار العام حولها.

مولاي المعظَّم،



لقد حرصتُ على اختيار فريق وزاري من أصحاب الكفاءة والمسؤولية، يدركون أهمية المضي قدماً في مسارات التَّحديث، ويعرفون أنَّ واجبهم اتِّخاذ القرارت الصَّائبة، بجرأة وحكمة، التي تخدم المصلحة العامَّة، وأنَّهم مساءلون عن مهامهم؛ فهدفنا مصلحة الأردن وواجبنا خدمته.



وندركُ ضرورة أن يلمس المواطنون نتائج إيجابيَّة في أداء الوزارات والمؤسَّسات. فكلُّ مسؤول وموظَّف واجبه خدمة المواطن بكفاءة وتفانٍ وتواضع. وهذا ما سنعمل على تكريسه وترسيخه سلوكاً يبدأ بالوزراء ويشمل كل موظف وموظفة في المؤسَّسات الحكوميَّة.



وسنعمل خلال الأيام القليلة المقبلة، من خلال ورش عمل للوزراء والأمناء العامِّين على مراجعة آليَّات التَّقييم وضمان أن تكون المهام واضحة ومحددة بأهداف سنويَّة قابلة للقياس.



مولاي المعظَّم،



لقد مضى الأردن قدماً في تنفيذ الخطوات الأولى من منظومة التَّحديث السياسي، وهو اليوم أقوى بتمثيل أحزابه وأبنائه وبناته في مجلس النواب، وفق قانون انتخاب محدَّث. وستحرص الحكومة على علاقة تعاون أساسها الدستور مع مجلس الأمَّة والأحزاب، وستكون حريصة أيضاً على إدامة قنوات للتَّواصل مع جميع الكتل النيابية وتعزيز أسس التَّحديث السِّياسي الذي أطلقتموه لبناء حياة حزبيَّة برامجيَّة.



ومنذ البداية، حرصتُ، يا صاحب الجلالة، على عقد اجتماعات تشاورية مع الأحزاب للإعداد للمرحلة المقبلة المهمَّة من التَّحديث السِّياسي، وإرساء علاقة بنَّاءة ومؤسَّسيَّة مع الأحزاب؛ خدمةً لمشروع التحديث الشامل وتقويته وإنجاحه.

وستكون هذه العلاقة أساسها مصلحة الوطن واستقراره وأمنه ومنعته، وستكون الحكومة كذلك منفتحة على جميع القوى السِّياسيَّة الوطنيَّة بما يخدم مشروع التَّحديث السِّياسي ويحقِّق أهدافه ويعزِّزُ البيئة الديمقراطيَّة وحقوقَ المواطن وحرِّياته الأساسيَّة.



وستبدأ الحكومة بدراسة التشريعات المتعلقة بالإدارة المحلية للتَّحضير لانتخابات المجالس البلديَّة ومجالس المحافظات القادمة، وذلك بالاستناد إلى مخرجات لجنة التحديث السياسي والتوصيات ذات العلاقة؛ فللبلديَّات ومجالس المحافظات دور أساسي في التَّنمية والنهوض بواقع الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين وتحديد أولوياتهم التَّنموية.



مولاي المعظَّم،



تلتزم الحكومة بتنفيذ رؤية التَّحديث الاقتصادي التي أُعدَّت بمشاركة وطنية شملت قطاعات اقتصادية وتنموية وأكاديمية واسعة وخبراء في مختلف المجالات، وستكون هذه الرُّؤية المرجعيَّة الأساسيَّة لنهج الحكومة الاقتصادي. فهي تستند إلى مرتكزات تستهدف توفير الفرص الاقتصاديَّة للأردنيين والأردنيات في مختلف القطاعات، وهذا ما يتأتَّى من خلال شراكة حقيقيَّة مع القطاع الخاص وتحفيز المستثمرين لتنفيذ المشاريع والبرامج. وسنعمل على تحقيق هذه الشَّراكة أولويَّة فوريَّة خصوصاً في المشاريع الكبرى التي تعزِّزُ أمن الأردن المائي وتنويع مصادر الطَّاقة النَّظيفة والاقتصاد الأخضر والتَّعدين، والبُنى التحتيَّة خصوصاً السِّكك الحديدية وهي مشروع وطني استراتيجي، واستدامة شبكات الطُّرق وتوسعتها، وبناء طرق تنمويَّة بديلة مدفوعة الأجر عبر الاستثمار؛ لرفع جودة النَّقل العام وكفاءته بين المحافظات، والتَّسهيل على المواطن وتنقُّله.



وإذ تعي الحكومة أنَّ الأزمات المتتالية التي عصفت بالعالم والظروف الإقليميَّة الصَّعبة التي شهدتها المنطقة خلال العقد الأخير كانت لها آثار بالغة على الاقتصاد الوطني، وساهمت في تراجع الأداء الاقتصادي وزيادة المديونيَّة والبطالة، فإنَّ هذه التحدِّيات الكبيرة لن تعيق الحكومة عن بذل الجهود لمواجهة تداعياتها عبر تحفيز الاقتصاد الوطني واغتنام الفرص الواعدة فيه؛ فاقتصادنا وبحمد الله تميَّز على الدَّوام بالمنعة التي سنعمل على تعزيز أركانها.



وسيترافق ذلك مع تطوير منظومة الرِّعاية والحماية الاجتماعيَّة للفئات الأشدّ حاجة في المجتمع الأردني؛ فهؤلاء أبناؤنا وبناتنا ومن واجب الحكومة رعايتهم. وسنُعِدُّ برامج للتَّمكين الاقتصادي لمن يستطيع العمل منهم ليؤدُّوا دورهم كاملاً في المجتمع.



وسنواصل العمل ضمن رؤيتكم الثَّاقبة لتعزيز الأمن الغذائي في المملكة، والتي تنبَّهتم لها جلالتكم مبكِّراً، ووجَّهتم باتِّخاذ إجراءات جادَّة بشأنها ساهمت في تقدُّم الأردن على المؤشِّرات العالميَّة بهذا الخصوص.



وتدرك الحكومة، يا صاحب الجلالة، أنَّنا لن نُحقِّق أهدافنا الاقتصاديَّة من دون بيئة جاذبة ومحفِّزة للمستثمرين؛ لذلك سنعمل على ضمان كل ما يلزم ليكون الأردن بيئة جاذبة للاستثمار، ومعزَّزة للاستثمار القائم، مثلما سنبذل كلَّ جهد ممكن لتوظيف علاقات الأردن واتفاقياته مع دول العالم، والتي جاءت نتاجاً لجهودكم الدَّؤوبة ومكانتكم الدَّوليَّة الكبيرة، لخدمة أهدافنا الاقتصاديَّة. وسيترافق ذلك مع السَّعي لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الأردنيَّة، وبما يسهم في دعم القطاعين الصِّناعي والتجاري وتعزيز تنافسيَّتهما.



مولاي المعظَّم،



لقد كان لجهودكم المبكرة في دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، منذ بداية عهدكم الميمون، نتائج كبيرة ساهمت في أن يكون الأردن رائداً في هذا القطاع، وهذا يضعنا أمام مسؤولية كبيرة لتطويره، وسنبذل كل ما بوسعنا لدعم الرياديين وتوجيه الأنظار للاستثمار في هذا القطاع الذي يعتمد أساساً على الخبرات الأردنيَّة المشهود لها في المنطقة والعالم.

مولاي المعظَّم،



تدرك الحكومة أنَّ الزِّيادة السُّكانيَّة المضطردة وتوسُّع المدن يفرض عليها تقديم حلول للتوسُّع في التنمية الحضرية، أساسها تجويد الخدمات المقدَّمة للمواطنين، والتوسُّع في المساحات العامَّة والحدائق والتَّشجير، والنُّهوض بقطاع النَّقل العام بشكل خاص، وسيكون ذلك ضمن أولوياتها.



وأمام الزِّيادة السُّكَّانيَّة التي تشهدها مدينتا عمان والزرقاء، ستمضي الحكومة قُدُماً في مواصلة الإعداد لمشروع المدينة الجديدة، وتهيئة السُّبل لإقامتها لتكون مدينة عصريَّة مخطَّط لها بشكل شمولي وتوظَّفُ فيها أنظمة التِّكنولوجيا الحديثة وتعتمد مصادر الطَّاقة الخضراء وأنظمة النَّقل المتطوِّرة؛ بما يخدم الاحتياجات المستقبليَّة للسُّكَّان، وبما يحقِّق متطلَّبات التَّنمية الوطنيَّة.

مولاي المعظَّم،



إنَّ الظروف الصعبة التي مرَّت بها المنطقة خلال السنوات الماضية، تركت أثراً بالغاً على القطاع السياحي، الذي يشكل رافداً مهما للموازنة، وقطاعاً تشغيلياً لأبناء الوطن وبناته. وهذه الظروف تضع الحكومة أمام مهمَّة النُّهوض بهذا القطاع وتعزيز منعته ليبقى بحيويَّته وكفاءته، ويرتكز إلى ما يمتلكه هذا القطاع من مميِّزات وخصائص فريدة على مستوى العالم.



مولاي المعظَّم،



إن تطوير التعليم وتحديثه عملية مستمرة ومتواصلة، تفرضها التطورات العالمية ومستقبل المهن، وعليه ستعمل الحكومة على مواكبة هذه التطوُّرات تلبيةً لاحتياجات سوق العمل الحاليَّة والمستقبليَّة، وهذا يستدعي منًّا التَّركيز بشكل خاص على مواصلة تأهيل المعلِّمين، والتوسُّع في برامج التَّعليم المهني والتِّقني، وتطوير المناهج والتوسُّع في رياض الأطفال ورفع سويَّة المدارس في مختلف مناطق المملكة، والإفادة من كلِّ التطوُّرات التي تشهدها أنظمة التَّعليم والتَّدريس.



لقد بذلتم يا جلالة الملك جهوداً كبيرة من أجل تطوير القطاع الصحِّي لتقديم أفضل الخدمات الصحيَّة والطبيَّة للمواطنين، وستبني الحكومة على هذه الجهود وستقدِّم برنامجاً للتَّغطية الصحيَّة الشَّاملة ضمن مراحل تبدأ أوَّلها العام المقبل بالاستناد إلى ما تمَّ تقديمه من خطط في هذا المجال وضمن جداول زمنيَّة محدَّدة.



مولاي المعظَّم،



تعي الحكومة تماماً أن التَّحديث السِّياسي والاقتصادي لا يكتملان دون إدارة عامَّة كفؤة، وندرك أنَّ هذا القطاع الذي ساهم في بناء الدَّولة منذ تأسيسها شهد تراجعاً في بعض جوانبه، وهذا يضعنا أمام مسؤوليَّة النُّهوض به؛ ليستعيد دوره الفاعل، وتتجذَّرُ فيه قيم الإنتاجيَّة وثقافة الإنجاز؛ فالأردنيُّون والأردنيَّات يستحقُّون خدمات ذات جودة عالية، لذا سيكون مسار تحديث الإدارة العامَّة في صميم عملنا وفي طليعة جهودنا.



ويستلزم ذلك منَّا المضي قدماً في مشروع التحوُّل الرقمي في المؤسَّسات الحكومية، والتوسُّع في مراكز الخدمات الحكومية الشَّاملة بأسرع وقت لتؤدِّي دورها في تقديم الخدمات للمواطنين بجودة وكفاءة عاليتين، ولتكون نموذجاً ينسحب على باقي المؤسَّسات.



مولاي المعظم،



لطالما كان دعم الشَّباب والمرآة في طليعة أولوياتكم، وستنهض الحكومة بمسؤولياتها تجاه الشَّباب والمرأة؛ للإفادة من طاقاتهم في البناء والتطوير، إلى جانب دعم المواهب الثَّقافيَّة والإبداعيَّة والفكريَّة. كما ستعمل على دعم الرياضة وتطوير المنشآت الرِّياضيَّة عبر خطَّة واضحة بالشَّراكة مع القطاع الخاص.

وستعمل الحكومة بكلِّ حزم وبقوَّة القانون، لحماية شبابنا من آفة المخدِّرات وسنلاحق المهرِّبين والمروِّجين بشدَّة، وستتبنَّى المؤسَّسات الحكوميَّة بالتَّعاون مع جميع الشُّركاء برامج توعويَّة تحمي المجتمع من مخاطر هذه الآفة.



وسيبقى قضاؤنا العادل في صلب اهتمام الحكومة ودعمها، ليواصل دوره الأساس في إرساء قواعد العدالة والمساواة وفي إطار الاستقلاليَّة التامَّة التي كفلها الدستور. وستوفِّر الحكومة كلَّ الجهود ليبقى هذا القطاع ناهضاً بمسؤوليَّاته الجليلة في حماية حقوق المواطنين وصون حريـَّتهم وإشاعة الطُّمأنينة بين أبناء المجتمع، ومواكباً لكلِّ التطوُّرات التي تسهم في تطوير أدائه.



مولاي المعظَّم،



إنَّ قواتنا المسلحة الباسلة - الجيش العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية العتيدة، تستحق كل الدعم والتقدير. فهم حُماة الوطن ومقدَّراته ومنجزاته ومسيرته التَّنمويَّة. وتلتزم الحكومة كلَّ الالتزام بتقديم الدَّعم والتَّمكين لديمومة جاهزيتهم ومواكبتهم لأحدث التطوُّرات؛ ليواصلوا دورهم الوطني الكبير، وليبقوا درع الوطن وسياجه، والمثال الأبرز في الوفاء والانتماء لثرى الأردن الطَّهور ولقيادتنا الهاشميَّة المظفَّرة.



ويسجِّلُ التَّاريخ للأردن الغالي، بقيادتكم يا سيِّدي، مواقفكم الكبيرة والمشرِّفة ضدَّ العدوان الإسرائيلي الغاشم على الأشقاء في غزَّة والانتهاكات والاعتداءات على الشَّعب الفلسطيني الشَّقيق وحقوقه ومقدَّراته في الضفَّة الغربيَّة المحتلَّة، وما تبذلونه من جهودٍ لا تنقطع لحماية المقدَّسات الإسلاميَّة والمسيحيَّة في القدس، في إطار الوصاية الهاشميَّة التي تنهضون بها جلالتكم بكلِّ أمانةٍ وشرفٍ ومسؤوليَّة. ومنذ اليوم الأول لهذا العدوان وأنتم تقودون جهوداً كبيرة وتتخذون مواقف مشرِّفة ساهمت في تغيير المواقف تجاه القضية الفلسطينية. واليوم يقود الأردن أكبر عملية إغاثة من أجل الأهل في غزة، بادرتم بإطلاقها شخصيَّاً، وشاركتم في جهودها؛ وهذه قيمنا وثوابتنا التي لا تتغير.



وستعمل الحكومة، بتوجيهكم السامي، على تقديم كل الدعم لتعزيز صمود الأشقاء الفلسطينيين، وبذل كل الجهود لرفع الظلم التاريخي عنهم حتى يستعيدوا كامل حقوقهم العادلة والمشروعة على ترابهم الوطني، استناداً إلى حلِّ الدولتين الذي يضمن تجسيد الدَّولة الفلسطينيَّة المستقلَّة، ذات السِّيادة الكاملة، على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

مولاي المعظَّم،



وأنتم تعهدون إليَّ بشرف حمل أمانة المسؤوليَّة، فإنني أرفع إلى مقامكم السَّامي تنسيبي بأسماء الفريق الوزاري؛ سائلاً الله تعالى أن يوفِّقنا جميعاً لنكون عند حُسن ظنِّ جلالتكم، معاهدين الله أن نعمل جميعاً بروح المسؤوليَّة الوطنيَّة، وبقلب الفريق الواحد، العازم المثابر، وبالشراكة الحقيقيَّة مع جميع مؤسَّساتنا الوطنيَّة، وأن نترجم مضامين كتاب التَّكليف السَّامي ورؤاكم الثَّاقبة واقعاً ملموساً، وبذل كلّ جهد مخلص في سبيل ذلك؛ ضارعاً إلى الله العليّ القدير أن يحفظ جلالتكم، ويمدّكم وسموَّ وليِّ عهدكم الأمين، الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني المعظَّم – حفظه الله – بموفور الصحَّة والعافية؛ لتواصلوا مسيرة البناء والعطاء، من أجل خير الأردن وأهله.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المخلص لكم دوماً

الدكتور جعفر حسَّان

عمَّان، الأربعاء في 14 ربيع الأوَّل 1446 هجريَّة

الموافق، 18 أيلول 2024 ميلاديَّة".



والتقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، في قصر الحسينية، رئيس الوزراء السابق الدكتور بشر الخصاونة وأعضاء الحكومة المستقيلة، وأعرب جلالته عن شكره على ما بذلوه من جهود أثناء توليهم أمانة المسؤولية، وأنعم عليهم بميدالية اليوبيل الفضي.