انضمت Kaitie Kramer إلى شركة Parse Biosciences في منصب نائبة رئيس التسويق

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Parse Biosciences ، وهي المزود الرائد لحلول تسلسل الخلية الفردية المتاحة والقابلة للتطوير، عن انضمام Kaitie Kramer إلى الشركة في منصب نائبة رئيس التسويق. ستقود إستراتيجية التسويق للشركة ومحفظتها المتنامية من حلول الخلايا الفردية بما في ذلك منصات EvercodeTM Whole Transcriptome وEvercodeTM TCR وEvercodeTM BCR وCRISPR Detect.
قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Parse، الدكتور Alex Rosenberg: "مع اكتساب Parse لحصة سوقية في الولايات المتحدة والخارج، نستمر في توظيف الأشخاص الموهوبين الذين يمكنهم قيادتنا خلال المرحلة التالية من نمونا". "إن مستوى الخبرة العميقة التي تتمتع بها Kaitie في هذا السوق سيكون بمثابة أصل ضخم لشركة Parse، ونحن محظوظون بوجودها كجزء من فريق القيادة لتعزيز تقدمنا".
تتمتع Kramer بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال التكنولوجيا الحيوية التجارية وتنضم إلى Parse قادمة من شركة Twist Bioscience، حيث عملت كمديرة أولى للتسويق التجاري، وأشرفت على المبادرات الرئيسية للمساعدة في تعزيز النمو والوعي بالعلامة التجارية. كما أنها تجلب خبرة واسعة في الخلية الفردية وبيولوجيا الخلية العامة إلى هذا المنصب. أثناء عملها كأول متخصصة في مبيعات تسلسل الخلايا الفردية في Illumina، كانت Kramer جزءًا من الفريق الذي ساعد في زيادة الوعي على نطاق واسع بالتطبيقات الجديدة واستخدام حالات تسلسل الخلايا الفردية.
في السابق، شغلت مناصب عليا في التسويق وتطوير الأعمال مع Thermo Fisher Scientific وIllumina وIrvine Scientific. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في علم الوراثة من جامعة ويسكونسن ماديسون.
وقالت Kramer: "أنا سعيدة للغاية بالانضمام إلى منظمة Parse Biosciences حيث نقود بوضوح المهمة لتغيير قواعد اللعبة في بيولوجيا الخلية الواحدة. يتمتع فريق Parse بسجل حافل في تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة تهدف إلى جعل تقنيات الخلية الفردية في متناول الجميع وبأسعار معقولة، مع توفير إمكانية التوسع التي لا مثيل لها. وتابعت Kramer: "من الملهم أن نرى كيف يستخدم عملاؤنا أدوات التحليل لتعزيز علم الأحياء. ويشرفني أن أكون جزءًا من هذا الفريق وأن أساعد في قيادة مستقبل بيولوجيا الخلية الفردية مع عملائنا المذهلين".
حول Parse Biosciences
تُعد شركة Parse Biosciences شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة وتتمثل مهمتها في تسريع التقدم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي. تمكّن الباحثون من إجراء تحليل الخلايا المفردة بمقياس وسهولة غير مسبوقين، وقد أتاح نهجها الرائد اكتشافات غير مسبوقة في علاج السرطان وإصلاح الأنسجة والعلاج بالخلايا الجذعية وأمراض الكلى والكبد ونمو الدماغ والجهاز المناعي.
بفضل التكنولوجيا التي طورها المؤسسان المشاركان Alex Rosenberg وCharles Roco في جامعة واشنطن، نجحت Parse في جمع رأس مال يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي، ويستخدم منتجاتها الآن 2,000 عميل في جميع أنحاء العالم وتشمل محفظتها المتطورة من المنتجات Evercode Whole Transcriptome، وEvercode TCR، وGene Capture، وحل تحليل البيانات.
يقع مقر شركة Parse Biosciences في منطقة ساوث ليك يونيون النابضة بالحياة في سياتل، حيث توسعت مؤخرًا إلى مقر جديد ومختبر على أحدث طراز. لمعرفة المزيد، ترجى زيارة .
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