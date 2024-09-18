انضمت Kaitie Kramer إلى شركة Parse Biosciences في منصب نائبة رئيس التسويق

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--أعلنت اليوم شركة Parse Biosciences ، وهي المزود الرائد لحلول تسلسل الخلية الفردية المتاحة والقابلة للتطوير، عن انضمام Kaitie Kramer إلى الشركة في منصب نائبة رئيس التسويق. ستقود إستراتيجية التسويق للشركة ومحفظتها المتنامية من حلول الخلايا الفردية بما في ذلك منصات EvercodeTM Whole Transcriptome وEvercodeTM TCR وEvercodeTM BCR وCRISPR Detect.

قال الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Parse، الدكتور Alex Rosenberg: "مع اكتساب Parse لحصة سوقية في الولايات المتحدة والخارج، نستمر في توظيف الأشخاص الموهوبين الذين يمكنهم قيادتنا خلال المرحلة التالية من نمونا". "إن مستوى الخبرة العميقة التي تتمتع بها Kaitie في هذا السوق سيكون بمثابة أصل ضخم لشركة Parse، ونحن محظوظون بوجودها كجزء من فريق القيادة لتعزيز تقدمنا".

تتمتع Kramer بخبرة تزيد عن 20 عامًا في مجال التكنولوجيا الحيوية التجارية وتنضم إلى Parse قادمة من شركة Twist Bioscience، حيث عملت كمديرة أولى للتسويق التجاري، وأشرفت على المبادرات الرئيسية للمساعدة في تعزيز النمو والوعي بالعلامة التجارية. كما أنها تجلب خبرة واسعة في الخلية الفردية وبيولوجيا الخلية العامة إلى هذا المنصب. أثناء عملها كأول متخصصة في مبيعات تسلسل الخلايا الفردية في Illumina، كانت Kramer جزءًا من الفريق الذي ساعد في زيادة الوعي على نطاق واسع بالتطبيقات الجديدة واستخدام حالات تسلسل الخلايا الفردية.

في السابق، شغلت مناصب عليا في التسويق وتطوير الأعمال مع Thermo Fisher Scientific وIllumina وIrvine Scientific. وهي حاصلة على درجة البكالوريوس في علم الوراثة من جامعة ويسكونسن ماديسون.

وقالت Kramer: "أنا سعيدة للغاية بالانضمام إلى منظمة Parse Biosciences حيث نقود بوضوح المهمة لتغيير قواعد اللعبة في بيولوجيا الخلية الواحدة. يتمتع فريق Parse بسجل حافل في تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة تهدف إلى جعل تقنيات الخلية الفردية في متناول الجميع وبأسعار معقولة، مع توفير إمكانية التوسع التي لا مثيل لها. وتابعت Kramer: "من الملهم أن نرى كيف يستخدم عملاؤنا أدوات التحليل لتعزيز علم الأحياء. ويشرفني أن أكون جزءًا من هذا الفريق وأن أساعد في قيادة مستقبل بيولوجيا الخلية الفردية مع عملائنا المذهلين".

حول Parse Biosciences

تُعد شركة Parse Biosciences شركة عالمية متخصصة في علوم الحياة وتتمثل مهمتها في تسريع التقدم في مجال صحة الإنسان والبحث العلمي. تمكّن الباحثون من إجراء تحليل الخلايا المفردة بمقياس وسهولة غير مسبوقين، وقد أتاح نهجها الرائد اكتشافات غير مسبوقة في علاج السرطان وإصلاح الأنسجة والعلاج بالخلايا الجذعية وأمراض الكلى والكبد ونمو الدماغ والجهاز المناعي.

بفضل التكنولوجيا التي طورها المؤسسان المشاركان Alex Rosenberg وCharles Roco في جامعة واشنطن، نجحت Parse في جمع رأس مال يزيد عن 50 مليون دولار أمريكي، ويستخدم منتجاتها الآن 2,000 عميل في جميع أنحاء العالم وتشمل محفظتها المتطورة من المنتجات Evercode Whole Transcriptome، وEvercode TCR، وGene Capture، وحل تحليل البيانات.

يقع مقر شركة Parse Biosciences في منطقة ساوث ليك يونيون النابضة بالحياة في سياتل، حيث توسعت مؤخرًا إلى مقر جديد ومختبر على أحدث طراز. لمعرفة المزيد، ترجى زيارة .

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.