Kinaxis تستعرض أحدث التطوُّرات حول أعمالها

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تستعرض شركة Kinaxis ® (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: KXS)) الشركة العالمية الرائدة في تنظيم سلسلة التوريد الشاملة، أحدث التطوُّرات حول أعمالها.

أعلنت الشركة اليوم عن تعيين Robert Courteau في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Kinaxis، اعتبارًا من الآن، وسوف يشغل هذا المنصب حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي دائم. وقد أعلنت شركة Kinaxis مسبقًا أن John Sicard سيتقاعد في نهاية عام 2024، ولا تزال عملية البحث عن خليفته تجري على قدم وساق. وإزاء تقلُّد منصب المدير التنفيذي، سيواصل السيد Courteau العمل بشكل وثيق مع John Sicard وفريق القيادة العليا لتعزيز استراتيجية الشركة حتى يتم تعيين الرئيس التنفيذي الجديد.

كما أعلنت شركة Kinaxis أيضًا عن تعيين Angel Mendez كمدير مستقل رئيسي لمجلس الإدارة.

اتخذ مجلس الإدارة إجراءات حاسمة في الأشهر الأخيرة لتحسين استراتيجية Kinaxis وتنفيذها، بما في ذلك الاستعانة بشركة استشارات إدارية رائدة، والتي كانت تعمل مع الشركة على إعداد المبادرات التي ستنفذها Kinaxis لزيادة القيمة وتحسين هوامش الربحية والاستحواذ على المزيد من سوق برامج إدارة سلسلة التوريد بقيمة 16 مليار دولار.

وصرَّح Robert Courteau، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: "تتمتع شركة Kinaxis بزخم إيجابي في أعمالها، واكتسبت سمعة طيبة بفضل رؤيتها وابتكارها، وهي تعمل بتركيز وتخلق حاجة مُلِحَّة للارتقاء بمستوى الشركة". "ستتركز بؤرة اهتمامي على دعم فريق الإدارة في دفع استراتيجية الشركة إلى الأمام. ويواصل مجلس الإدارة التواصل مع الأطراف المعنية الجدد والقدامى لمعرفة آرائهم حول تصريف الأعمال. "أتطلع حقًا إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع زملائي المديرين والإدارة لضمان أن تكون الشركة في وضعية مثالية لخلق قيمة متنامية ومستدامة للأطراف المعنية".

ويقدِّر مجلس الإدارة الآراء المُقدَّمة من الأطراف المعنية، ومنذ الإعلان عن البحث عن خليفة للرئيس التنفيذي للشركة، تواصلت قيادة شركة Kinaxis مع الأطراف المعنية وتعمل على إيجاد أفضل الأساليب للمضي قدمًا. ولدى مجلس الإدارة إيمانًا راسخًا بأن تنفيذ خطته الاستراتيجية هو الطريق الأفضل لتحقيق أقصى قيمة للأطراف المعنية. وتواصل الشركة العمل على تطوير خطتها وتقييمها، وقد تعاقدت مع Goldman Sachs لتقديم المشورة المالية في هذا الشأن.

تمتلك شركة Kinaxis سجلاً حافلاً من النجاح وسمعة طيبة في تقديم التميُّز للعملاء والأطراف المعنية. تُعدُّ Kinaxis شركةً رائدةً في سوق الذكاء الاصطناعي من خلال منصَّة التنسيق الشاملة Maestro وشغلت منصب الريادة عشر مرات في تقرير Magic Quadrant لحلول تخطيط سلسلة التوريد التابع لشركة Gartner.

نبذة عن Kinaxis:

Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. تجمع منصَّة MaestroTM القوية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيم سلسلة التوريد بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في الميل الأخير. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. للاطّلاع على المزيد من الأخبار والمعلومات، تفضَّل بزيارة kinaxis أو تابعنا على LinkedIn .

ملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالمعلومات التطلعية

يتضمَّن هذا البيان الصحفي معلومات تطلعية في إطار قانون الأوراق المالية الكندية. ترتبط المعلومات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المتوقع لشركة Kinaxis وتعكس توقعات الإدارة أو معتقداتها فيما يتعلق بهذه الأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يمكن التعرُّف على البيانات التي تتضمَّن معلومات تطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط"، "يتوقع"، "من المتوقع"، "الميزانية"، "مجدول"، "يقدر"، "يتنبأ"، "يعتزم"، "يأمل"، "يعتقد" أو تنويعات من هذه الكلمات والعبارات أو البيانات التي تفيد بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "سيتم اتخاذها" أو "تحدث" أو "تتحقق" أو المدلول العكسي لهذه الكلمات أو المصطلحات المماثلة. تتضمَّن المعلومات التطلعية في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بخطط وأهداف نمو حصة Kinaxis في السوق. تنطوي المعلومات التطلعية بطبيعتها على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك وعوامل أخرى قد تجعل الأداء الفعلي لشركة Kinaxis مختلفًا بشكل مادي عن أي أداء متوقع صريحًا كان أو ضمنيًا من خلال هذه المعلومات التطلعية.

تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك، مما قد يتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في المعلومات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 25 مارس 2024 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تحت عنوان "البيانات التطلعية" في بياننا الصحفي بتاريخ 31 يوليو 2024، والمخاطر الأخرى التي تم تحديدها في ملفات الشركة لدى الجهات التنظيمية للأوراق المالية الكندية، والتي تتوفر ملفاتها على SEDAR+ على .

عوامل الخطر المذكورة أعلاه ليست قائمة شاملة للعوامل التي قد تؤثر على أي من المعلومات التطلعية للشركة. تتضمَّن المعلومات التطلعية بيانات حول الأمور المستقبلية وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف إنجازات الشركة الفعلية أو الأحداث أو الظروف المستقبلية الأخرى بشكل مادي عن تلك الموضحة في المعلومات التطلعية بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك وعوامل أخرى. تستند بيانات الشركة التي تتضمَّن معلومات تطلعية إلى معتقدات وتوقعات وآراء الإدارة في تاريخ إصدار البيانات، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو آراؤها، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. وللأسباب المذكورة أعلاه، لا يجب الاعتماد بشكلٍ مفرط على المعلومات التطلعية.

إن نص اللغة الأصلية لهذا البيان هو النسخة الرسمية المعتمدة. أما الترجمة فقد قدمت للمساعدة فقط، ويجب الرجوع لنص اللغة الأصلية الذي يمثل النسخة الوحيدة ذات التأثير القانوني.