Kinaxis تستعرض أحدث التطوُّرات حول أعمالها

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )--تستعرض شركة Kinaxis Inc.
® (المدرجة في بورصة تورنتو بالرمز: KXS)) الشركة العالمية الرائدة في تنظيم سلسلة التوريد الشاملة، أحدث التطوُّرات حول أعمالها.
أعلنت الشركة اليوم عن تعيين Robert Courteau في منصب الرئيس التنفيذي لشركة Kinaxis، اعتبارًا من الآن، وسوف يشغل هذا المنصب حتى يتم تعيين رئيس تنفيذي دائم. وقد أعلنت شركة Kinaxis مسبقًا أن John Sicard سيتقاعد في نهاية عام 2024، ولا تزال عملية البحث عن خليفته تجري على قدم وساق. وإزاء تقلُّد منصب المدير التنفيذي، سيواصل السيد Courteau العمل بشكل وثيق مع John Sicard وفريق القيادة العليا لتعزيز استراتيجية الشركة حتى يتم تعيين الرئيس التنفيذي الجديد.
كما أعلنت شركة Kinaxis أيضًا عن تعيين Angel Mendez كمدير مستقل رئيسي لمجلس الإدارة.
اتخذ مجلس الإدارة إجراءات حاسمة في الأشهر الأخيرة لتحسين استراتيجية Kinaxis وتنفيذها، بما في ذلك الاستعانة بشركة استشارات إدارية رائدة، والتي كانت تعمل مع الشركة على إعداد المبادرات التي ستنفذها Kinaxis لزيادة القيمة وتحسين هوامش الربحية والاستحواذ على المزيد من سوق برامج إدارة سلسلة التوريد بقيمة 16 مليار دولار.
وصرَّح Robert Courteau، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: "تتمتع شركة Kinaxis بزخم إيجابي في أعمالها، واكتسبت سمعة طيبة بفضل رؤيتها وابتكارها، وهي تعمل بتركيز وتخلق حاجة مُلِحَّة للارتقاء بمستوى الشركة". "ستتركز بؤرة اهتمامي على دعم فريق الإدارة في دفع استراتيجية الشركة إلى الأمام. ويواصل مجلس الإدارة التواصل مع الأطراف المعنية الجدد والقدامى لمعرفة آرائهم حول تصريف الأعمال. "أتطلع حقًا إلى مواصلة العمل بشكل وثيق مع زملائي المديرين والإدارة لضمان أن تكون الشركة في وضعية مثالية لخلق قيمة متنامية ومستدامة للأطراف المعنية".
ويقدِّر مجلس الإدارة الآراء المُقدَّمة من الأطراف المعنية، ومنذ الإعلان عن البحث عن خليفة للرئيس التنفيذي للشركة، تواصلت قيادة شركة Kinaxis مع الأطراف المعنية وتعمل على إيجاد أفضل الأساليب للمضي قدمًا. ولدى مجلس الإدارة إيمانًا راسخًا بأن تنفيذ خطته الاستراتيجية هو الطريق الأفضل لتحقيق أقصى قيمة للأطراف المعنية. وتواصل الشركة العمل على تطوير خطتها وتقييمها، وقد تعاقدت مع Goldman Sachs لتقديم المشورة المالية في هذا الشأن.
تمتلك شركة Kinaxis سجلاً حافلاً من النجاح وسمعة طيبة في تقديم التميُّز للعملاء والأطراف المعنية. تُعدُّ Kinaxis شركةً رائدةً في سوق الذكاء الاصطناعي من خلال منصَّة التنسيق الشاملة Maestro وشغلت منصب الريادة عشر مرات في تقرير Magic Quadrant لحلول تخطيط سلسلة التوريد التابع لشركة Gartner.
نبذة عن Kinaxis:
Kinaxis هي شركة عالمية رائدة في تنسيق سلسلة التوريد الحديثة، وتمكين سلاسل التوريد العالمية المعقدة ودعم الأشخاص الذين يديرونها، في خدمة الإنسانية. تجمع منصَّة MaestroTM القوية والمدعومة بالذكاء الاصطناعي لتنظيم سلسلة التوريد بين التقنيات والأساليب الخاصة التي توفر الشفافية الكاملة والمرونة عبر سلسلة التوريد بأكملها، من التخطيط الاستراتيجي متعدد السنوات إلى التسليم في الميل الأخير. نحظى بثقة العلامات التجارية العالمية الشهيرة لتوفير المرونة والقدرة على التنبؤ اللازمين للتعامل مع التقلبات والاضطرابات التي نشهدها اليوم. للاطّلاع على المزيد من الأخبار والمعلومات، تفضَّل بزيارة kinaxis أو تابعنا على LinkedIn .
ملاحظة تحذيرية فيما يتعلق بالمعلومات التطلعية
يتضمَّن هذا البيان الصحفي معلومات تطلعية في إطار قانون الأوراق المالية الكندية. ترتبط المعلومات التطلعية بالأحداث المستقبلية أو الأداء المتوقع لشركة Kinaxis وتعكس توقعات الإدارة أو معتقداتها فيما يتعلق بهذه الأحداث المستقبلية. في بعض الحالات، يمكن التعرُّف على البيانات التي تتضمَّن معلومات تطلعية من خلال استخدام كلمات مثل "يخطط"، "يتوقع"، "من المتوقع"، "الميزانية"، "مجدول"، "يقدر"، "يتنبأ"، "يعتزم"، "يأمل"، "يعتقد" أو تنويعات من هذه الكلمات والعبارات أو البيانات التي تفيد بأن بعض الإجراءات أو الأحداث أو النتائج "قد" أو "يمكن" أو "سوف" أو "سيتم اتخاذها" أو "تحدث" أو "تتحقق" أو المدلول العكسي لهذه الكلمات أو المصطلحات المماثلة. تتضمَّن المعلومات التطلعية في هذا البيان الصحفي بيانات تتعلق بخطط وأهداف نمو حصة Kinaxis في السوق. تنطوي المعلومات التطلعية بطبيعتها على مخاطر معروفة وغير معروفة، وشكوك وعوامل أخرى قد تجعل الأداء الفعلي لشركة Kinaxis مختلفًا بشكل مادي عن أي أداء متوقع صريحًا كان أو ضمنيًا من خلال هذه المعلومات التطلعية.
تخضع المعلومات التطلعية لمجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك، مما قد يتسبب في اختلاف الأحداث أو النتائج الفعلية عن تلك الموضحة في المعلومات التطلعية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المخاطر الموضحة تحت عنوان "عوامل الخطر" في نموذج المعلومات السنوي للشركة بتاريخ 25 مارس 2024 للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تحت عنوان "البيانات التطلعية" في بياننا الصحفي بتاريخ 31 يوليو 2024، والمخاطر الأخرى التي تم تحديدها في ملفات الشركة لدى الجهات التنظيمية للأوراق المالية الكندية، والتي تتوفر ملفاتها على SEDAR+ على .
عوامل الخطر المذكورة أعلاه ليست قائمة شاملة للعوامل التي قد تؤثر على أي من المعلومات التطلعية للشركة. تتضمَّن المعلومات التطلعية بيانات حول الأمور المستقبلية وهي غير مؤكدة بطبيعتها، وقد تختلف إنجازات الشركة الفعلية أو الأحداث أو الظروف المستقبلية الأخرى بشكل مادي عن تلك الموضحة في المعلومات التطلعية بسبب مجموعة متنوعة من المخاطر والشكوك وعوامل أخرى. تستند بيانات الشركة التي تتضمَّن معلومات تطلعية إلى معتقدات وتوقعات وآراء الإدارة في تاريخ إصدار البيانات، ولا تتحمل الشركة أي التزام بتحديث هذه المعلومات التطلعية إذا تغيرت الظروف أو معتقدات الإدارة أو توقعاتها أو آراؤها، بخلاف ما يقتضيه القانون المعمول به. وللأسباب المذكورة أعلاه، لا يجب الاعتماد بشكلٍ مفرط على المعلومات التطلعية.
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