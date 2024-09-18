شركتا CSG وcellusys تستهلان عصرًا جديدًا يبشر بابتكارات جديدة في مجال التجوال

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تتزايد التحديات التي تعاني وطأتها شركات الهاتف المحمول على صعيد إدارة اتفاقيات التجوال المعقدة وعمليات التسوية وجودة الشبكة، والتي من شأنها التأثير في تجربة عملائها ونمو أعمالها. أعلنت اليوم شركةCSG® (ناسداك: CSGS) عن عقد شراكة جديدة مع شركة Cellusys الرائدة في مجال حلول توجيه التجوال ومكافحة الاحتيال وأعمال الأمن والتحليلات التي تخدم صالح شركات الهاتف المحمول، والتي من شأنها معالجة نقاط الضعف وتعزيز آليات الابتكار في مجال التجوال العالمي.

صرح Finn Kornbo، المدير التنفيذي للمنتجات، قسم الخدمات الرقمية بالجملة، في CSG، قائلاً: "في أي صناعة سريعة التطور، تحتاج الشركات إلى أفضل الحلول التي تسهم في تعزيز نموها والمحافظة على صدارتها". "لهذا السبب، نتعاون مع شركة Cellusys في خطوة للجمع بين خبراتنا وتسهيل مهمة تحسين تدفقات أعمال التجوال وتحسين رضا العملاء والاستفادة من التقنيات الناشئة مثل 5G وإنترنت الأشياء على شركات الهاتف المحمول."

تعول هذه الشراكة البناءة على نقاط قوة كل من CSG وCellusys لتقديم مجموعة من الحلول الموحدة التي تنسق عملية التجوال وتحسن تجارب العملاء وتفتح مصادر دخل جديدة. وبفضل الرؤية في الوقت الفعلي لكل ظروف التجوال والأنشطة، أصبحت شركات الهاتف المحمول قادرة على تحويل رؤى المشتركين إلى تجارب عملاء سلسة، بدون المساس بإيرادات التجوال. تتضمن الميزات الرئيسية لحل CSG وCellusys الآتي:



توجيه التجوال الذكي: اختيار الشبكة بالاعتماد على البيانات لتقليل التكلفة وتحسين الجودة ورضا المشتركين، ومن ثَم ضمان أفضل تجربة ممكنة.

الاختبار الاستباقي: مراقبة جودة الشبكة النشطة التي تحدد المشكلات وتقوم على حلها قبل أن يطول تأثيرها المشتركين، مما يضمن تقديم خدمة اتصال سلس.

التسوية الذكية: تسوية آلية مبسطة لتوفير عنصري المرونة والتحكم في منتجات التجوال واتفاقياته إلى جانب تقليل التكاليف والاعتماد على مراكز تبادل البيانات. التحليلات الشاملة: تقارير ولوحات معلومات متعمقة توفر رؤى فاعلة حتى تتمكن الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين إستراتيجيات التجوال.

صرح Brendan Cleary، المدير التنفيذي في Cellusys، قائلاً: "تشكل شراكتنا مع CSG نقطة تحول في الصناعة وتعكس التزامنا بإعمال آليات الابتكار وتفانينا في مساعدة شركات الهاتف المحمول في النجاح في بيئة معقدة وتنافسية". "وبتفعيل أنظمة إدارة التجوال الحائزة على جوائز من Cellusys بالتوازي مع ريادة شركة CSG على صعيد اختبار التجوال والتسوية، فإننا نقدم للشركات أفضل حل متكامل يتناول كل جانب من جوانب عملية التجوال في عصر 5G."

اطلع على معلومات عن قدرات اختبار التجوال من CSG وتعرّف على سبب تصنيف Kaleido Intelligence وRocco لشركة Cellusys على أنها البائع الأول لخدمات توجيه التجوال.

نبذة عن شركة CSG

ينصب تركيز شركة CSG على تمكين الشركات من توفير تجارب لا تُنسى، مما ييسر على الأشخاص والشركات الاستفادة من الخدمات القيمة واستخدامها والدفع مقابلها. ثم إن حلول تجارب العملاء والفواتير والمدفوعات تساعد الشركات من أي حجم في جني الأموال وإحداث فارق ملموس. وبفضل حلول البرمجيات الخدمية (SaaS)، يمكن لقادة الشركات التحكم في مجريات المستقبل والاستفادة من التوجيهات المستمرة من موظفي شركة CSG المخلصين المتبصرين في كل أنحاء العالم.

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نبذة عن Cellusys

تعد Cellusys، التي تأسست في عام 2005 وتقدم خدماتها المتميزة إلى أكثر من مليار مشترك، شركة رائدة في مجال أنظمة مكافحة الاحتيال والأمن والتجوال التي تستفيد منها شركات الهاتف المحمول. كما تقدم الشركة مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المصممة لمنح شركات الهاتف المحمول رؤية واضحة وتحكمًا شاملاً في حركة الصوت والإشارة والبيانات والرسائل. هذا، وقد فازت Cellusys بالعديد من جوائز الابتكار، وصُنفت كبائع من الدرجة الأولى يقدم حلولاً لمكافحة الاحتيال وإعمال عنصر الأمن ، وخدمات التجوال والتحليلات .

لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة cellusys .

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