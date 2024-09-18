شركتا CSG وcellusys تستهلان عصرًا جديدًا يبشر بابتكارات جديدة في مجال التجوال

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تتزايد التحديات التي تعاني وطأتها شركات الهاتف المحمول على صعيد إدارة اتفاقيات التجوال المعقدة وعمليات التسوية وجودة الشبكة، والتي من شأنها التأثير في تجربة عملائها ونمو أعمالها. أعلنت اليوم شركة
CSG® (ناسداك: CSGS) عن عقد شراكة جديدة مع شركة Cellusys الرائدة في مجال حلول توجيه التجوال ومكافحة الاحتيال وأعمال الأمن والتحليلات التي تخدم صالح شركات الهاتف المحمول، والتي من شأنها معالجة نقاط الضعف وتعزيز آليات الابتكار في مجال التجوال العالمي.
صرح Finn Kornbo، المدير التنفيذي للمنتجات، قسم الخدمات الرقمية بالجملة، في CSG، قائلاً: "في أي صناعة سريعة التطور، تحتاج الشركات إلى أفضل الحلول التي تسهم في تعزيز نموها والمحافظة على صدارتها". "لهذا السبب، نتعاون مع شركة Cellusys في خطوة للجمع بين خبراتنا وتسهيل مهمة تحسين تدفقات أعمال التجوال وتحسين رضا العملاء والاستفادة من التقنيات الناشئة مثل 5G وإنترنت الأشياء على شركات الهاتف المحمول."
تعول هذه الشراكة البناءة على نقاط قوة كل من CSG وCellusys لتقديم مجموعة من الحلول الموحدة التي تنسق عملية التجوال وتحسن تجارب العملاء وتفتح مصادر دخل جديدة. وبفضل الرؤية في الوقت الفعلي لكل ظروف التجوال والأنشطة، أصبحت شركات الهاتف المحمول قادرة على تحويل رؤى المشتركين إلى تجارب عملاء سلسة، بدون المساس بإيرادات التجوال. تتضمن الميزات الرئيسية لحل CSG وCellusys الآتي:
توجيه التجوال الذكي: اختيار الشبكة بالاعتماد على البيانات لتقليل التكلفة وتحسين الجودة ورضا المشتركين، ومن ثَم ضمان أفضل تجربة ممكنة.
الاختبار الاستباقي: مراقبة جودة الشبكة النشطة التي تحدد المشكلات وتقوم على حلها قبل أن يطول تأثيرها المشتركين، مما يضمن تقديم خدمة اتصال سلس.
التسوية الذكية: تسوية آلية مبسطة لتوفير عنصري المرونة والتحكم في منتجات التجوال واتفاقياته إلى جانب تقليل التكاليف والاعتماد على مراكز تبادل البيانات.
التحليلات الشاملة: تقارير ولوحات معلومات متعمقة توفر رؤى فاعلة حتى تتمكن الشركات من اتخاذ قرارات مستنيرة وتحسين إستراتيجيات التجوال.
صرح Brendan Cleary، المدير التنفيذي في Cellusys، قائلاً: "تشكل شراكتنا مع CSG نقطة تحول في الصناعة وتعكس التزامنا بإعمال آليات الابتكار وتفانينا في مساعدة شركات الهاتف المحمول في النجاح في بيئة معقدة وتنافسية". "وبتفعيل أنظمة إدارة التجوال الحائزة على جوائز من Cellusys بالتوازي مع ريادة شركة CSG على صعيد اختبار التجوال والتسوية، فإننا نقدم للشركات أفضل حل متكامل يتناول كل جانب من جوانب عملية التجوال في عصر 5G."
اطلع على معلومات عن قدرات اختبار التجوال من CSG وتعرّف على سبب تصنيف Kaleido Intelligence وRocco لشركة Cellusys على أنها البائع الأول لخدمات توجيه التجوال.
نبذة عن شركة CSG
ينصب تركيز شركة CSG على تمكين الشركات من توفير تجارب لا تُنسى، مما ييسر على الأشخاص والشركات الاستفادة من الخدمات القيمة واستخدامها والدفع مقابلها. ثم إن حلول تجارب العملاء والفواتير والمدفوعات تساعد الشركات من أي حجم في جني الأموال وإحداث فارق ملموس. وبفضل حلول البرمجيات الخدمية (SaaS)، يمكن لقادة الشركات التحكم في مجريات المستقبل والاستفادة من التوجيهات المستمرة من موظفي شركة CSG المخلصين المتبصرين في كل أنحاء العالم.
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نبذة عن Cellusys
تعد Cellusys، التي تأسست في عام 2005 وتقدم خدماتها المتميزة إلى أكثر من مليار مشترك، شركة رائدة في مجال أنظمة مكافحة الاحتيال والأمن والتجوال التي تستفيد منها شركات الهاتف المحمول. كما تقدم الشركة مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات المصممة لمنح شركات الهاتف المحمول رؤية واضحة وتحكمًا شاملاً في حركة الصوت والإشارة والبيانات والرسائل. هذا، وقد فازت Cellusys بالعديد من جوائز الابتكار، وصُنفت كبائع من الدرجة الأولى يقدم حلولاً لمكافحة الاحتيال وإعمال عنصر الأمن ، وخدمات التجوال والتحليلات .
لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة cellusys .
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