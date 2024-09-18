استشاري يوضح الفرق بين متلازمة تكيس المبايض وكيس المبيض وأثرهما على الصحة الإنجابية

MENAFN - Al Watan) متلازمة تكيّس المبايض، من أكثر المصطلحات شيوعا بين الفتيات والسيدات.

ولوجود حالة تُسمى ظهور ((كيس/ أكياس على المبيض))، يختلط الأمر على السيدات ولا يعلمن الفرق بين تلك المصطلحات المختلفة.

ولمعرفة ما هو الفرق بين متلازمة تكيس المبايض، والكيس الذي يكون على المبيض نفسه، تواصلت ((الوطن)) مع أستاذ واستشاري أمراض النساء والولادة وعلاج العقم البروفيسور حسن جمال، الذي قال: بداية يجب التفريق بين تكيس المبايض، ومتلازمة التكيس، حيث إن ظاهرة ((تكيس المبايض)) قد لا تصاحبها أعراض وهي الأكثر شيوعا، بينما متلازمة تكيس المبايض لها أعراض شديدة وأقل شيوعا كما أنهما تختلفان في الأعراض والمضاعفات.

وبيّن البروفيسور جمال، أن تعريف مصطلح ((تكيس المبايض)) هو وجود أكياس صغيرة تحت كبسولة جدار المبيض شكلا، ولا يصاحبه أي اضطراب هرموني أو اضطراب في الدورة الشهرية أو الخصوبة، بينما متلازمة تكيس المبايض فتشمل تكيسا في المبيض من ناحية الشكل، مع وجود اضطراب هرموني يؤثر على انتظام الدورة والتبويض لدى السيدة، كما يؤدي إلى تأخر في الإنجاب، وقد يصاحبه ظهور شعر زائد في الجسم بسبب ارتفاع هرمونات الذكورة وظهور الحبوب في الوجه.

كما أوضح البروفيسور جمال، أن مصطلح ((أكياس على المبايض)) يشير إلى وجود كيس منفرد على أحد المبيضين، وقد يختفي دون علاج، ولكنه يحتاج إلى متابعة دورية.

ويأتي على ثلاثة أنواع: كيس مائي وكيس دهني وكيس دموي، وكل نوع له علاج مختلف.

وحول طرق العلاج، قال البروفيسور جمال، يكون علاج متلازمة تكيس المبايض بحسب الأعراض التي تشكو منها السيدة ومعظمها علاجات دوائية دون تدخل جراحي، بينما يعتمد علاج الأكياس الموجودة على المبيض على نوعها وحجمها، فإن كانت أكياسًا مائية وحجمها أقل من 5 سم يمكن حينها أن تُعالج بالأدوية دون تدخل جراحي.

بينما الأكياس الدموية التي تكون أكبر من 5 سم فلا بد من إزالتها جراحيًا.

التأثير على الحمل

وفيما يخص تأثير كل من متلازمة تكيس المبايض، أو تكيس المبايض، أو الأكياس الموجودة على المبيض على الحمل، أكد البروفيسور جمال أن الأكثر تأثيرا على مسألة حدوث الحمل هو متلازمة تكيس المبايض والأكياس الدموية والتي تكون أحد أعراض مرض البطانة المهاجرة الذي يسبب العقم.

متلازمة تكيس المبايض والخصوبة

وحول مسألة خصوبة السيدات أو الفتيات المصابات بمتلازمة تكيس المبايض بيّن البروفيسور جمال، أن متلازمة تكيس المبايض هي عبارة عن أكياس صغيرة داخل المبيض وتكون متواجدة على أطراف المبيض مثل العقد نتيجة اضطرابات هرمونية تؤدي إلى نقص في الإباضة وتتعارض مع خروج البويضة من المبيض، ومن ثم تبقى في شكل كيس صغير داخل المبيض، مما يشير إلى عدم وجود خصوبة عالية.

وختامًا بيّن البروفيسور جمال، أن ليست كل الأكياس مهددة للصحة الإنجابية، ولكن متلازمة تكيس المبايض، والأكياس الدموية على المبايض بسبب البطانة المهاجرة، تهددان الصحة الإنجابية، وذلك لتأثيرهما على خصوبة المبيض، وعدم حدوث تبويض منتظم لدى السيدة.