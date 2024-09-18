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القيادة تدين محاولة الاغتيال التي تعرض لها رئيس جمهورية القُمر المتحدة

9/18/2024 4:47:25 AM
(MENAFN- Al Watan) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القُمر المتحدة، أدان فيها محاولة الاغتيال التي تعرض لها. وقال الملك المفدى:" علمنا بنبأ محاولة الاغتيال التي تعرض لها فخامتكم، وإننا إذ نعرب عن إدانتنا لهذا الاعتداء ورفضنا لجميع أشكال العنف، لنتمنى لكم الشفاء العاجل، والقيام بمهامكم لتحقيق ما يطمح إليه شعبكم وبلدكم الشقيق.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية لفخامة الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القُمر المتحدة، أدان فيها محاولة الاغتيال التي تعرض لها. وقال سمو ولي العهد :" بلغني نبأ محاولة الاغتيال التي تعرض لها فخامتكم، وإنني إذ أعرب عن إدانتي لهذا الاعتداء، لأتمنى لكم الشفاء العاجل وتمام الصحة والعافية ".

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