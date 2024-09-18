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ارتفاع حركة الحاويات الصادرة والواردة لموانئ السعودية بنسبة 14,6% لعام 2023

9/18/2024 4:47:25 AM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات النقل البحري في المملكة العربية السعودية لعام 2023م، ووفقاً لنتائج النشرة فقد ارتفعت حركة الحاويات الصادرة والواردة لموانئ المملكة بنسبة 14,6 %مقارنةً بعام 2022م، كما بلغ إجمالي حركة الحاويات الصادرة والواردة في الموانئ السعودية أكثر من 5 مليون حاوية قياسية، فيما بلغت حركة الحاويات الواردة 3.4 مليون حاوية قياسية ، في حين بلغت حركة الحاويات الصادرة 2.2 مليون حاوية قياسية. وأظهرت نتائج النشرة ارتفاع في حركة السفن لموانئ المملكة لعام 2023م بنسبة 33.8% مقارنةً بعام 2022م حيث بلغ إجمالي حركة السفن في الموانئ السعودية 19,082 سفينة ، وكان ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع أعلى الموانئ في حركة السفن حيث بلغت 6,538 سفينة، يليه ميناء جدة الإسلامي والذي بلغت حركة السفن فيه 4,411 سفينة، ثم ميناء الملك عبد العزيز في الدمام حيث بلغت حركة السفن فيه 2,516 سفينة.
وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع عدد الركاب في موانئ المملكة لعام 2023م بنسبة 11.5% مقارنة بعام 2022م حيث بلغ مجموع عدد الركاب القادمين والمغادرين أكثر من مليون راكب، وكان ميناء جازان الأعلى من حيث مجموع عدد الركاب القادمين والمغادرين فقد بلغ عددهم 484,598 راكب.
وأفادت أن كمية الشحن الصادرة من الموانئ بلغت 203.5 مليون طن لعام 2023م، كما بلغت كمية الشحن الواردة الى الموانئ 105.1 مليون طن، وكان ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الأعلى من حيث الصادرات التي بلغت 89.8 مليون طن بينما كان ميناء جدة الإسلامي الأعلى من حيث الواردات التي بلغت 38.9 مليون طن ، في حين بلغت كمية البضائع التي تم تفريغها وتحميلها في موانئ المملكة 334 مليون طن لعام 2023، حيث كانت كمية البضائع المفرغة 121.3 مليون طن والبضائع المحملة 213 مليون طن ، وكان ميناء جدة الإسلامي الأعلى من حيث البضائع المفرغة بكمية بلغت 38.9 مليون طن، فيما كان ميناء الملك فهد الصناعي فيينبع الأعلى من حيث البضائع المحملة بكمية بلغت 89.8 مليون طن.
وبينت أن عدد الرافعات في موانئ المملكة لعام 2023 بلغ 989 رافعة، حيث بلغ عدد الرافعات التي قدرتها (10 طن او اقل) 463 رافعة، وعدد الرافعات التي قدرتها (أكبر من 10 طن وحتى 20 طن) 95 رافعة، والتي قدرتها (أكبر من 20 طن وحتى 40 طن) 357 رافعة، وعدد الرافعات التي قدرتها (أكبر من 40 طن) 74 رافعة. يُذكر أن نشرة إحصاءات النقل البحري هي نشرة سنوية ، توفر قاعدة عريضة من الإحصاءات التي تُعدُّ أساسًا موثوقًا يُستخدم لإجراء الدراسات والبحوث في مجال النقل البحري، والتعرف على حركة الركاب القادمين والمغادرين عبر الموانئ السعودية، ومعرفة حجم البضائع التي تم تفريغها وتحميلها في موانئ المملكة، وحركة السفن عبر هذه الموانئ.

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