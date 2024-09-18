وزير الخارجية يصل الأردن للمشاركة باجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة

(MENAFN
- Al Watan)
وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم، إلى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان، للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة.
ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية في عمّان لتنسيق الجهود العربية والإسلامية المشتركة خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في نيويورك خلال الشهر الحالي، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات في مقدمتها جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
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