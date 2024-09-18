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وزير الخارجية يصل الأردن للمشاركة باجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة بشأن غزة

9/18/2024 4:47:24 AM
(MENAFN- Al Watan) وصل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، اليوم، إلى عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية عمّان، للمشاركة في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن التطورات في قطاع غزة.
ويأتي اجتماع اللجنة الوزارية في عمّان لتنسيق الجهود العربية والإسلامية المشتركة خلال أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ستعقد في نيويورك خلال الشهر الحالي، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات في مقدمتها جهود وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإنهاء الكارثة الإنسانية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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