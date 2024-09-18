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برلين تدعو الاتحاد الأوروبي وبكين للاتفاق حول السيارات الكهربائية - جريدة البورصة

9/18/2024 4:47:15 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) دعا نائب المستشار الألماني وزير الاقتصاد روبرت هابيك أمس الثلاثاء الاتحاد الأوروبي وبكين إلى“إيجاد حل تفاوضي” بشأن فرض الضرائب على السيارات الكهربائية الصينية“لتجنب حرب تجارية”.

وفقا لفرانس برس، قال هابيك في بيان بعد اجتماعه في برلين مع وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو“نريد تجنب حرب تجارية مع دوامة من الرسوم الجمركية التي تضر في النهاية بالجانبين”.

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ومن المقرر أن يتوجه الوزير الصيني إلى بروكسل الخميس لمحاولة إقناع المفوض التجاري الأوروبي فالديس دومبروفسكيس بالتخلي عن تطبيق الرسوم الجمركية التي أعلنتها المفوضية الأوروبية.

وتكثف ألمانيا بدورها الضغوط على المفاوضين بعد أن طلبت إسبانيا الأسبوع الماضي من المفوضية مراجعة موقفها، على لسان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز خلال زيارته لشنغهاي.

ورحبت ألمانيا بالتصريحات قائلة“نحن نتشارك التوجه نفسه”.

أعلنت المفوضية الأوروبية في أغسطس قرارها بفرض رسوم إضافية لخمس سنوات على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، بما في ذلك تلك التي تنتجها شركة تيسلا الأمريكية في مصنعها في شنجهاي.

وتتهم بكين بإضعاف المنافسة من خلال دعم الشركات المصنعة على أراضيها على نطاق واسع، مما يسمح لها بعرض سياراتها بأسعار أرخص.

من جانبه يريد الاتحاد الأوروبي حماية قطاع السيارات الذي يوظف 14,6 مليون عامل.

ردا على ذلك، باشرت بكين تحقيقا لمكافحة الإغراق في واردات لحم الخنزير ومنتجاته، والتي تعد إسبانيا أكبر مصدر أوروبي لها للصين.

وقبل أن تصبح الرسوم الجمركية نهائية، يجب أن توافق عليها الدول الأعضاء السبع العشرون في الاتحاد الأوروبي قبل نهاية أكتوبر. لكن هذه الدول منقسمة حول فرض الضرائب الذي يحظى بدعم واسع داخل المجلس الأوروبي.

ولمواجهة المفوضية، يتعين على المعارضين أن يجمعوا أصوات 15 دولة تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.

وقال هابيك“إن الصين ذات أهمية كبيرة بالنسبة للاقتصاد الألماني والأوروبي، من جانب آخر، للصين أيضا مصلحة كبيرة في التجارة معنا”.


المصدر:

MENAFN18092024000202011048ID1108686655

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